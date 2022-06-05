Роналду наконец-то забил за сборную. Сделал дубль, но ему жутко не повезло!

Криштиану Роналду прервал пятиматчевую сухую серию в сборной Португалии. Форвард оформил дубль в матче 2-го тура Лиги наций со Швейцарией. Интересно, что случилось это на стадионе лиссабонского «Спортинга», в составе которого он начинал карьеру 20 лет назад.

Португальцы в Лиге наций стартовали с ничьей в Испании (1:1), тогда как швейцарцы уступили на выезде Чехии (1:2). Роналду в последний раз забивал за национальную команду в октябре 2021-го, когда оформил хет-трик во встрече с Люксембургом. Потом он уходил с поля без гола в матчах группового этапа квалификации ЧМ-2022 с Ирландией и Сербией, в стыках с Турцией и Македонией, а также в первом туре Лиги наций. И вот наконец-то Криштиану прорвало.

Впрочем, началась игра с гола команды экс-тренера «Спартака» Мурата Якина. Гости реализовали первый же момент – угловой завершился суматохой в штрафной хозяев и точным ударом Хариса Сеферовича. Однако судья Орель Гринфелд, посмотрев повтор, принял спорное решение и отменил взятие ворот – разглядел игру рукой со стороны швейцарского игрока.

После этого защитники сборной Швейцарии досрочно ушли в отпуск. В обороне гостей творился такой бардак, что Якину (кстати, бывшему защитнику), наверное, стало дурно. Хозяева создавали момент за моментом и ещё до перерыва забили три мяча, а должны были в два раза больше.

Все голы – с участием Роналду. На 15-й минуте Вильям Карвалью добил мяч в сетку после удара Криштиану со штрафного. Стенка подпрыгнула, а хитрый форвард «Манчестер Юнайтед» пробил низом. Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель отбил, как мог, но оставил без гола только Роналду, а не Португалию.

Тем не менее Криштиану всё же добился своего. На 35-й минуте португальцы улетели в быструю атаку, и форвард точно пробил в касание. В этом эпизоде здорово сыграл Диогу Жота, стянувший на себя двух защитников, и сделавший передачу на Роналду.

В следующей атаке португальцев нестареющий Пепе попал в штангу, а на 40-й минуте Криштиану сделал дубль. Снова его гол организовал Жота. Форвард «МЮ» вовремя отскочил от Гранита Джака и добил мяч в сетку после удара Диогу.

На трибунах находилась мать Роналду, которая очень эмоционально праздновала голы сына. Поводов для радости было бы больше, если Криштиану не упустил ещё два шикарных момента до перерыва. Роналду мог сотворить хет-трик за семь минут.

На первых минутах второго тайма Роналду в третий раз отправил мяч в ворота команды Якина. Однако – из офсайда. «Жозе Алваладе» ждал хет-трика своего героя, а у того вдруг закончились патроны. Зато четвёртый гол забил Жоау Канселу, который убежал к воротам и обыграл выскочившего за пределы штрафной Кобеля. Защитники сборной Швейцарии продолжали успешно изображать стойки.

На 82-й минуте Нуну Мендеш заработал пенальти. Криштиану взял мяч и к «точке». Но и тут ему жутко не повезло! Судья на VAR подсказал главному – фол произошёл ещё до штрафной. Хет-трик всё-таки уплыл из рук португальского бомбардира. Хотя и со штрафного Роналду пробил здорово, и швейцарцев спас только сейв Кобеля.

Итоговая статистика ударов отражает гигантское преимущество Португалии – 18:5 (в створ – 10:1). Криштиану нанёс семь ударов, а, кроме того, отдал две ключевые передачи. Теперь у Роналду 117 голов в 187 матчах за национальную команду.