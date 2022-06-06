Провалился в «Зените», но стал легендой за границей. В еврокубках будет ещё один россиянин

Последние полтора года в карьера Лодыгина – сказка. В России бывший вратарь «Зенита» оказался не нужен даже тульскому «Арсеналу». Летом 2020-го он остался без клуба, и, казалось, всё идёт к финишу. И это в 29 лет. Но Юрий неожиданно вернулся – после полугодовой паузы он подписал контракт с аутсайдером греческого чемпионата — ПАС из Янины. И дальше дело пошло на взлёт.

Он вытеснил из состава голкипера Лефтериса Хутесиотиса, стал лидером команды и одним из самых заметных игроков. В завершившемся сезоне ПАС пробился в элитный раунд плей-офф греческого чемпионата, хоть и занял там последнее место. Однако такого с провинциальной командой не было никогда. Статистика Юрия поражает: 22 матча за ПАС из них 11 — «на ноль». И 20 пропущенных мячей. Неудивительно, что он привлёк внимание топов.

Пару дней назад в качестве свободного агента вратарь подписал контракт с «Панатинаикосом». В недавнем прошлом лидер греческого футбола в последние годы не борется за титул, в последнем сезоне у них только четвёртое место. При этом клуб остаётся очень значимым для страны.

– Это очень хороший ход для «Панатинаикоса». Они хорошо знают Юрия, наблюдали за его выступлениями в последние полтора года. За плечами у вратаря опыт игры в «Зените», он грек по маме, и у него есть необходимые качества, чтобы выступать в таком клубе. Для Лодыгина это шанс выступать за команду с большой историей, которая к тому же сыграет в Лиге конференций. Это хороший выбор для обоих, – сказал «Чемпионату» греческий журналист Бабис Тсимпидас.

Юрий Лодыгин Фото: pasgiannina.gr

При этом не исключено, что Юрий идёт в «Панатинаикос» не на скамейку. Вероятно, клуб рассчитывает, что он поборется за основу. Так как главный тренер Иван Йованович в прошлом сезоне так и не определился с первым номером. Так что у Лодыгина точно появится шанс.

– Для Йовановича важно иметь двух равноценных вратарей. В прошлом сезоне это были Диудис и Бриньоли – они играли примерно одинаковое количество времени. Но Диудис попросил отпустить его по итогам сезона. Поэтому клуб и вышел на рынок в поиске замены. Им нужен был опытный и недорогой голкипер – выбор пал на Лодыгина. Бриньоли завершал сезон в стартовом составе, поэтому у него будет преимущество. Но Йованович – честный тренер, и он ставит футболистов в состав только по спортивному принципу. Так что играть будут лучшие.

Для клуба ПАС из Янины уход Лодыгина стал серьёзной потерей. Администратор крупного паблика о команде сообщил «Чемпионату», как болельщики восприняли его уход.

«Думаю, что для нашего клуба Лодыгин – легенда, лидер, но мы поняли его решение перейти в команду, которая участвует в еврокубках. Его решение перейти в «Панатинаикос», конечно, огорчило нас, но мы не можем забыть, что он для нас сделал. На мой взгляд, «Панатинаикосу» придется решать ужасную дилемму, выбирая между двумя отличными вратарями», – сказал он.

Период в ПАС для Лодыгина действительно оказался очень важен. Это подтверждает и Тсимпидис.

«Конечно, переход бы не состоялся, если бы не игра Лодыгина в ПАС. При всём уважении к этому клубу Юрий — вратарь другого уровня. До его прихода команда билась за сохранение путевки в Суперлиге, а вместе с Лодыгином они стали крепким середняком и даже попали в плей-офф. Юрий был одним из лучших в составе. Он был великолепен. Теперь – «Панатинаикос», и для него это шаг вперёд. Он заработает больше денег, чем мог бы сделать это в ПАС, но, естественно, меньше, чем заработал в России. И только от него зависит, окажется ли он в основе. Я лично ожидаю, что он будет всерьёз конкурировать с Бриньоли. И у Йовановича появится непростой, но приятный выбор первого номера. Лодыгин может им стать, если будет играть так же круто, как в прежней команде. Шансы «Панатинаикоса» на чемпионство? Никаких. Они не будут бороться за титул в следующем сезоне. Только ПАОК сможет конкурировать с «Олимпиакосом». «Панатинаикос» воспринимается сейчас как третья-четвёртая команда лиги», – отметил греческий журналист.

Контракт Лодыгина с новым клубом рассчитан до 2024 года. Сейчас вратарю 32. И, возможно, для него в греческом чемпионате всё только начинается.