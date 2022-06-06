Разозлённые финалисты ЧМ-2018 — в суперматче Лиги наций! Кто исправится за провал? LIVE

Французы ещё ни разу в истории не проигрывали хорватам.

Привет, друзья! Сегодня, 6 июня, в Лиге наций состоится очередной матч с великолепной вывеской. Сборная Хорватии примет на своём стадионе Францию, а это, между прочим, повторение финала ЧМ-2018.



Обе команды неудачно стартовали в розыгрыше Лиги наций. Действующие чемпионы мира уступили дома датчанам (1:2), хотя вели в счёте. Хорваты и вовсе потерпели сокрушительное поражение в игре с австрийцами (0:3). По сути, сегодня встречаются два неудачника 1-го тура.



Хорваты и французы уже встречались в предыдущем розыгрыше Лиги наций, и тогда дважды победила команда Дидье Дешама. В последнем матче, кстати, отличился Никола Влашич. Как будет на этот раз? Присоединяйтесь к нашей трансляции, матч начнётся в 21:45 мск.