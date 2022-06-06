Разозлённые финалисты ЧМ-2018 — в суперматче Лиги наций! Кто исправится за провал? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 6 июня, в Лиге наций состоится очередной матч с великолепной вывеской. Сборная Хорватии примет на своём стадионе Францию, а это, между прочим, повторение финала ЧМ-2018.
Обе команды неудачно стартовали в розыгрыше Лиги наций. Действующие чемпионы мира уступили дома датчанам (1:2), хотя вели в счёте. Хорваты и вовсе потерпели сокрушительное поражение в игре с австрийцами (0:3). По сути, сегодня встречаются два неудачника 1-го тура.
Хорваты и французы уже встречались в предыдущем розыгрыше Лиги наций, и тогда дважды победила команда Дидье Дешама. В последнем матче, кстати, отличился Никола Влашич. Как будет на этот раз? Присоединяйтесь к нашей трансляции, матч начнётся в 21:45 мск.
👇 Залетайте в наш материал, если пропустили предыдущий матч сборной Франции. Там было много всего интересного!
Где смотреть матч Лиги наций Хорватия — Франция
📺 Встречу в прямом эфире покажет Okko Sport, начало — в 21:45 мск. Подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».
- 6 июня 2022
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