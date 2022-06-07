«Семак дал понять, что не может повлиять». Как «Зенит» решит вратарскую проблему

Уже через неделю «Зенит» должен выйти из отпуска и начать подготовку к новому сезону, а ситуация с вратарями в команде остаётся совершенно неопределённой. Теоретически чемпионы России могут сохранить всю нынешнюю бригаду – Станислава Крицюка, Михаила Кержакова и Даниила Одоевского. В то же время нельзя исключать уход любого из этой тройки голкиперов.

Пока у «Зенита» те же фигуры на тех же позициях. Крицюк продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не играл с октября прошлого года, но его лечение затягивается и беспокоит клуб. Контракт Станислава подписан по схеме «1+1» и должен быть автоматически продлён в июне. Однако петербуржцы не объявляют о том, что эта опция в договоре Крицюка активирована. Говорят, «Зенит» готов расстаться с 31-летним голкипером, выплатив компенсацию, если найдёт нового вратаря.

У Кержакова действующий контракт заканчивается в этом месяце. В конце мая гендиректор «Зенита» Александр Медведев анонсировал разговор с Михаилом через «несколько дней», тем не менее до сих пор нет никаких новостей по Кержакову. Оставить в бригаде опытного голкипера, пусть и не на роль «первого номера», было бы логичным решением, тем более Михаил – свой для болельщиков: воспитанник петербургского футбола, брат легенды. Конечно, «привозы» во второй части сезона должны были скорректировать мнение руководства и тренерского штаба по поводу перспектив 35-летнего вратаря, вот только с Кержаковым в воротах «Зенит» ни разу не проиграл в прошедшем сезоне РПЛ. С Крицюком – дважды.

Михаил Кержаков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С молодым Даниилом Одоевским сине-бело-голубые уступили один раз – «Нижнему Новгороду» в 30-м туре. По слухам, Андрей Аршавин, отвечающий в клубе за департамент по развитию молодёжного футбола, хотел бы, чтобы в следующем сезоне была сделана ставка на 19-летнего воспитанника. Тогда как главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужен в воротах зрелый голкипер – в таком случае Одоевскому, очевидно, стоит уйти в другой клуб РПЛ за стабильной игровой практикой.

Своя логика тут есть и у Аршавина, и у Семака. Вопрос в приоритетах: готов ли к клуб к тому, чтобы страдал результат. При этом нужно учитывать, что в последние лет десять академия сине-бело-голубых давала множество одарённых вратарей, которых называли «наследниками Малафеева», и ни один из них не раскрылся по-настоящему на высоком уровне, уйдя в другие российские клубы или уехав за границу. Потому что вратарю, помимо таланта, школы и практики, требуются очень крепкий характер и психологическая устойчивость, умение забывать ошибки. До уровня первого номера участника Лиги чемпионов и сборной дотягивают единицы.

Одоевский, безусловно, перспективен. Но пока у него не видно такой харизмы, какая была у юных Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова, когда те дебютировали в профессиональном футболе, соответственно, за ЦСКА и «Краснодар». И это заставляет сомневаться сильнее, чем «берущиеся» пропущенные мячи от «Рубина» или «Спартака».

К слову, по данным InStat, Одоевский отбил в завершившемся чемпионате 69% ударов в створ. Крицюк – 73%, а Кержаков – 76%. Для сравнения — основной голкипер сборной России Сафонов парировал 81% мячей.

Третий путь «Зенита», помимо ставки на молодого Одоевского или опытного Крицюка/Кержакова, – приобретение вратаря из другого клуба. Судя по поступающей информации, всё идёт к тому, что трансфер будет. Чемпионы России приостановили переговоры с Ильёй Лантратовым (75% отбитых ударов в чемпионате) после того, как голкипер «Химок» «преподал» урок русского языка болбою в Хабаровске. Это понятно: клуб должен думать об имидже. Но, в общем-то, и без того были сомнения, что Лантратов готов к роли первого номера в топ-команде РПЛ.

В шорт-листе сине-бело-голубых, по всей видимости, остались Денис Адамов из «Сочи» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Любопытно, что Адамов мог оказаться в «Зените» ещё в августе 2020-го, когда собирался уходить из «Краснодара», чтобы не сидеть под Сафоновым. Тогда голкипер даже прилетал в Санкт-Петербург на медосмотр перед переходом, однако в последний момент сделка сорвалась. Денис так вспоминал ту историю:

«Предложение от «Зенита» тогда было, я его рассматривал, но переход не получился. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать контракт. Но всё переиграли. Прошёл медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка всё не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в «Краснодар». Семак звонил после медосмотра — дал понять, что не может повлиять на ситуацию, поддержал.

Тяжело. И не из-за того, что не получился переход. Я же уже попрощался, решился на смену места после стольких лет в «Краснодаре». А тут пришлось обратно приезжать — неловко. Но ничего страшного. Ребята в команде пошутили немножко и обратно приняли» (в интервью для Sport24).

Денис Адамов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тот Адамов был таким же «сырым» вратарём, как сегодняшний Одоевский. Зато в «Сочи» доказал, что готов к большим делам. В завершившемся сезоне РПЛ у 24-летнего Дениса статистика лучше, чем у Сафонова и всех остальных голкиперов лиги – 85% отбитых мячей. Впрочем, сыграл серебряный призёр чемпионата России не так много – 11 матчей, из которых семь «на ноль».

23-летний Ломаев выступил примерно на том же уровне, что и Лантратов, Кержаков и Крицюк (74% отражённых ударов).

Возможно, вратарский вопрос для «Зенита» даже важнее поиска нового нападающего на замену Артёму Дзюбе. Ведь иной голкипер, как известно, стоит полкоманды. У чемпионов России такого давно не было.