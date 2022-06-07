«Поставьте атакующий футбол или подайте в отставку». Как Бердыев провалился в Казахстане

Последний раз Курбан Бердыев работал в России весной 2019 года. Тогда он возглавлял «Рубин», с которым занял 11-е место. Руководство казанского клуба осталось недовольно результатами, и в июне тренер был отправлен в отставку до истечения контракта.

Одной из причин такого решения послужила высокая зарплата Курбана Бекиевича. Писали, что он получал в Казани € 3 млн в год. С тех пор деятельность Бердыева не была связана с Россией, и его упоминания в СМИ резко сократились. Рассказываем, чем занимался всё это время 69-летний специалист.

Бердыев выиграл первый трофей за девять лет

До прихода в «Кайрат» Бердыев, будучи официально безработным, часто фигурировал в новостных лентах – сообщалось, что он консультировал «КАМАЗ» на сборе в Турции, а также «Челябинск». В мае 2021 года экс-тренер «Рубина» получил должность советника председателя наблюдательного совета «Кайрата», где трудился бесплатно.

«Мы ему оплачиваем только проезд, проживание. У нас неполный рабочий день. Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50 процентов времени в месяц он будет уделять работе с нами», – говорил владелец клуба Кайрат Боранбаев.

Курбан Бердыев в «Кайрате» Фото: fckairat.com

Бердыев проработал советником три месяца, а затем неожиданно возглавил команду из Казахстана. За это время двукратного чемпиона России куда только не сватали – в «Ростов», сборные России и Узбекистана. В «Кайрате» игровой моделью Бердыева стали недовольны уже через два месяца после его прихода на тренерский мостик.

«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так с аутсайдерами», — сообщал тогда «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. В клубе эту информацию опровергли, а через месяц сократили бюджет на 40%.

Впрочем, это не помешало «Кайрату» занять третье место в чемпионате Казахстана, выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций и выиграть Кубок страны, имея в составе таких игроков, как Нуралы Алип, Раде Дугалич, Вагнер Лав. Это был первый трофей туркменского тренера с 2012 года: тогда он стал обладателем Суперкубка России с «Рубином» во второй раз.

Бердыев провалил начало сезона, фанаты призывали его уйти в отставку

2022-й начался для Бердыева с поражения в Суперкубке Казахстана. После чего «Кайрат» выиграл три матча в чемпионате и столько же раз сыграл вничью. В конце апреля клуб попал в зону турбулентности – проиграл «Турану» (0:1), «Ордабасы» (1:2), поделил очки с «Кызыл-Жаром» (1:1) и разгромно влетел «Атырау» (0:3) и «Астане» (0:6). Вот что рассказывал о проблемах команды её главный тренер:

«Вы сами всё видели. В меньшинстве играть бóльшую часть времени – это сложно. Стандартные моменты были реализованы соперником. Мы знали и наигрывали на тренировках, как этому противодействовать. К сожалению, у нас ещё нет мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они ещё не мужики, я им в раздевалке это сказал. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время.

Я же много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад. Возьмите момент с первым голом – сюда летит, сбрасывает, туда летит – сбрасывает. До этого мы наигрывали на тренировках такой момент. Не обидно было бы, если бы мы не наигрывали это, а они забили, а тут…

Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками. Безусловно, это болезненные поражения. По второму тайму я не могу упрекнуть никого, бежали через «не могу». И, конечно, реализация страдает».

Фан-сектор и футболисты «Кайрата» Фото: vk.com/fckairat

После поражения от «Астаны» Бердыев сказал, что не собирается уходить из команды. После чего заявление сделал фан-клуб «Кайрата» AlatauFans:

«Все мы разочарованы последней игрой команды с «Астаной» (0:6) и игрой «Кайрата» под руководством Курбана Бердыева в целом. Когда болельщики требуют атакующий футбол, наш главный тренер ссылается на Маки Баньяка, якобы из-за его отсутствия команда не может сыграть в атакующий футбол.

Но в прошлом сезоне, имея в составе Дугалича, Алипа и того же Баньяка, он начинал прививать свой оборонительный футбол команде, и мы проиграли несколько матчей из-за этого… вспомнить тот же матч с «Карабахом» в гостях…. Курбан Бекиевич, конечно, мы вас уважаем, но «Кайрат» – это команда доминирующая, а не оборонительная. Поставьте атакующий футбол, если не хотите отказаться от вашей идеи, пожалуйста, подайте на добровольную отставку».

Удивительно, но следующий матч «Кайрат» под руководством Бердыева выиграл, а через две недели тренер покинул клуб. Действующий обладатель Кубка Казахстана занимает восьмое место с 16 очками после 12 туров. Кстати, владелец клуба Боранбаев находится под арестом: он подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере, его задержали в марте 2022 года. Что касается Курбана Бекиевича, то он может вернуться в Россию. Где бы вы хотели увидеть Бердыева?