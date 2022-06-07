«Они взрывают рынок». Заруба именитых тренеров в «Лучшей лиге мира» останется без интриги?

Стартующий через месяц сезон ФНЛ обещает стать рокерским. И на это есть много причин, так что мы начинаем предвкушать прямо сейчас.
Первая причина — Шаронов
Любитель рока Роман Шаронов возвращается в профессию и будет тренировать хабаровский «СКА». Наверняка мы увидим его яркие речи в раздевалке и на пресс-конференции. А также рокерский союз тренера и фанатов. Так было в «Рубине», где символом клуба стала рокерская коза Шаронова. Если так получится и в «СКА», то Хабаровску очень повезёт. И на стадион – вот бы так получилось – пойдут зрители.
Роман Шаронов
Фото: rubin-kazan.ru
Вторая причина — молодые тренеры
Футболисты недавнего прошлого, партнёры по клубам и сборной, просто хорошо известные среди болельщиков тренеры массово возглавляют клубы ФНЛ.
- Леонид Слуцкий – «Рубин»
- Сергей Игнашевич – «Балтика»
- Вадим Евсеев – «Шинник»
- Кирилл Новиков – «Нефтехимик»
- Вадим Гаранин – «Енисей»
- Денис Бояринцев – «Родина»
- Роман Шаронов – рассказывали выше.
Конкуренция молодых российских тренеров – новая особенность будущего сезона ФНЛ.
И ведь тренерские трансферы ещё продолжаются. На очереди – Олег Кононов как один из основных кандидатов на пост главного в «Арсенале».
Олег Кононов
Фото: РИА Новости
Причина третья — набор участников
За тренерами и их идеями вообще-то стоят клубы. Играющий на стадионе чемпионата мира «Рубин». Богатая на футбольные и фанатские традиции Тула.
Плюс вышедшая в ФНЛ «Родина» – клуб со спартаковским тренерским штабом из Бояринцева, Павленко и Бесчастных.
Денис Бояринцев
Фото: vk.com/fcrodinamoscow
«Алания», которой надо будет сверкать и удивлять уже без Спартака Гогниева. А также спустившаяся дивизионом ниже «Уфа» – получится ли у команды Газизова выжить за счёт грамотных трансферов? Всё это узнаем в следующем сезоне.
Что смущает в будущем сезоне?
Может смутить разница в бюджетах «Рубина» с «Арсеналом» – и всех остальных. Клубов, которым надо вернуться в РПЛ в кратчайшие сроки.
Конкретных цифр мы пока не знаем. Но, со слов главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, Тула и Казань готовы тратить очень много. Даже больше, чем некоторые клубы РПЛ.
Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. «Рубин» и «Арсенал» – они просто взрывают рынок. Из-за отъезда легионеров появилась надежда на перезагрузку отечественного футбола и прогресс молодых, но материальные условия для многих важнее карьерных перспектив. А освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян.
Вероятно, «Рубин» и «Арсенал» – чемпионы ФНЛ по бюджетам. Также вероятно, что жаркая борьба развернётся за зону стыковых матчей.
Но кто при этом отменял чудеса? Особенно в «Лучшей лиге мира»!
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