Франции нечего ловить без Мбаппе и Бензема. От Влашича спасло только чудо

Те же тренеры, что и в июле 2018-го в «Лужниках» – Златко Далич и Дидье Дешам. Но совсем другие команды! В сегодняшнем матче Лиги наций у хорватов из основы с финала чемпионата мира были лишь три игрока – Домагой Вида, Марсело Брозович и Лука Модрич. А у французов только один – Бенжамен Павар. Кстати, «шашечные» никогда не побеждали «трёхцветных», и после 2:4 в Москве они проиграли сборной Франции с тем же счётом 2:4 на выезде и 1:2 дома в 2020-м в Лиге наций.

Обе команды проиграли в первом туре нового турнира – французы дома датчанам (1:2), а хорваты дома австрийцам (0:3) – поэтому должны были исправляться за плохой старт. При этом Дешам сделал ротацию состава, оставив на скамейке запасных в том числе Карима Бензема, но это вполне естественно, когда в календаре стоят четыре матча за 10 дней.

Неожиданно в запасе «трёхцветных» оказался и Килиан Мбаппе. Его-то в Хорватии вообще не ждали после того, как форвард «ПСЖ» был заменён из-за травмы во встрече с Данией. На сей раз сборная Франции сыграла по схеме 4-4-2, в которой форвардов Виссама Бен-Йеддера и Кристофера Нкунку поддерживали, смещаясь с флангов, Мусса Диаби и в меньшей степени Адриен Рабьо.

Если французы не особо прессинговали и встречали хорватов в средней трети поля, то команда Далича смело применяла высокое давление. По крайней мере, в начале игры. Потом всё же «шашечные» брали паузы, и тогда гости контролировали мяч на чужой половине поля. Ещё до перерыва мог быть удалён Вида – защитник сурово въехал сзади в голеностоп Нкунку. Итальянский судья Марко Гуида пожалел грубияна и показал только жёлтую карточку.

Лучший момент в середине тайма имел центрфорвард хозяев Анте Будимир. После шикарной разрезающей передачи Матео Ковачича он убежал к воротам Мика Меньяна, но, похоже, слишком рано стал представлять себя на первых полосах завтрашних газет. Будимир затянул с ударом, заработав лишь угловой.

Хорватия – Франция, матч Лиги наций Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Французы никак не могли хотя бы просто пробить по воротам хорватов, а когда это случилось и даже закончилось голом, судья зафиксировал офсайд у Нкунку. Только перед самым перерывом чемпионы мира стали создавать моменты. К перерыву счёт по ударам был 2:2 (в створ – 2:1 в пользу команды Дешама).

Дебют второго тайма наводил на мысли, что голов на стадионе «Полюд», где в ноябре 2021-го Россия проиграла Хорватии матч за первое место в группе, скорее всего, не будет. Эта игра из категории тех, которые дают больше тренерам, нежели болельщикам. Однако на 52-й минуте Франция вдруг забила.

Не слишком заметный до того Бен-Йеддер (12 касаний мяча за матч) вырезал классную передачу на Рабьо, а правый защитник Йосип Юранович сыграл просто ужасно: умудрился прозевать рывок небыстрого, в общем-то, полузащитника. Рабьо реализовал выход один на один, и сидевший на скамейке хозяев экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука схватился за голову – он бы такой гол не привёз.

Выйдя вперёд, чемпионы мира успешно сушили игру. Невысокий темп их полностью устраивал. Ничего общего с финалом чемпионата мира в «Лужниках» не было, и даже газон местного стадиона опять оставлял желать лучшего. Далич, в свою очередь, поменял всю группу атаки: Будимир, Ловро Майер и Йосип Брекало разочаровали тренера и болельщиков «шашечных». Модрич пытался что-то сделать за счёт индивидуальных действий, но один в поле не воин.

За 15 минут до конца Модрич ушёл с поля, а вышел экс-армеец Никола Влашич. И хорваты тут же заработали пенальти! Арбитры долго проверяли с помощью VAR не было ли офсайда и всё же зафиксировали фол со стороны только что появившегося на поле Жонатана Клосса. Перестарался защитник «Ланса», стремясь завоевать место в сборной. Андрей Крамарич на паузе обманул Меньяна.

Более того, хорваты могли впервые в истории победить «трёхцветных». На последних минутах французов едва не приговорил Влашич, который наносил удар из великолепной позиции. Чудесное спасение Меньяна! Во втором тайме команда Далича перебила чемпионов мира – 6:5 (в створ – 4:3). Но получилась ничья, которая, исходя из турнирной ситуации, не порадовала никого.