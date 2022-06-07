Миранчук потерял уже два года в «Аталанте». Ему надо срочно уходить

Алексей Миранчук не должен никому верить. Кроме близких, естественно. За два года в Бергамо ему обещали почти всё: от игры в основе до статуса лидера. Что он получил в итоге? Периодические выходы на замену и скамейку запасных даже в ничего не решающих матчах. Миранчука воспринимали как потенциально мощный актив, но им он так и не стал. Гениальная задумка «Аталанты» – купить и продать дороже – была провалена. Причём сделали они это сами. Дальше тянуть нельзя. Два года в клубе, который в тебя не верит, — уже потерянное время. Надо уходить. Причём срочно.

Помните, с какой наивной иллюзией парень прилетал в Бергамо? Продюсеры трансфера рассказывали, что к Миранчуку подходил Гасперини и говорил примерно следующее: «Понимаю, у тебя сейчас травма, но, когда ты восстановишься, мне потребуется три недели, и я интегрирую тебя в команду. Ты наберёшь форму и будешь играть». В итоге интеграция затянулась на куда больший срок, чем лечение.

В первые полгода он выходил только на замену, причём получал совсем мизерное количество времени. Уставал, привыкал, почти не говорил с тренером. Но ни о каких более-менее предсказуемых минутах на поле речи даже не шло – ведь Гасперини невозможно просчитать. Он мог держать полузащитника в запасе в нескольких играх подряд с аутсайдерами, а потом выпустить на условный «Интер». Полная непредсказуемость, которая явно бесила игрока. Хотя от руководства – полная поддержка: все эти два года они говорили, что Миранчук важен и ещё покажет свой уровень. Хотя все эти слова — возможно, лишь попытка сохранить трансферный интерес к футболисту.

Алексей Миранчук (в центре) Фото: Getty Images

Определяющий маркер, показавший тотальное недоверие, все увидели полгода назад. Миранчук договаривался об аренде в «Дженоа», и все готовились к ожидаемому переходу. Но потом из клуба уволили Шевченко, а Гасперини вновь заговорил о том, как для него важен россиянин. Из-за очередных проблем вылетел Иличич, поэтому требовалась альтернатива. 12 января Алексей даже установил уникальное для себя достижение – провёл первый полный матч за «Аталанту». Через полтора года после перехода. Всего их, кстати, два – в марте он отбегал 90 минут в игре с «Ромой».

Казалось, вот он — тот самый шанс, когда надо цепляться. Но всё закончилось небольшой травмой, игрок лечился пару недель. А после – снова скамейка. Шанс улетучился слишком быстро, и Гасперини уже не вспоминал об игроке в контексте основы. А в конце апреля тренер и вовсе посадил Миранчука в запас – только раз выпустив его на 35 минут.

Сейчас в Италии пишут, что «Аталанта» окончательно разочаровалась в Миранчуке и хочет отдать его в аренду клубу, который впоследствии сможет выкупить парня. Но у самого Алексея разочарование должно быть ничуть не меньшее. Ему обещали роль статусного легионера, а в итоге он получил лишь затёртое место на скамейке. С тренером-самодуром, который провалил финиш последнего сезона.

Миранчуку надо срочно уходить. Компромиссов быть не может. Правда, теперь следует ответственно подойти к выбору не только клуба, но и тренера.