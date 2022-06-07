«Жадная пиранья». 78-летний агент захватил футбол и готовит кражу века

Если имена Мино Райолы и Жорже Мендеша отлично знакомы каждому болельщику, то агента Пини Захави знают единицы. Этот опытный израильтянин выступает в переговорах в роли посредника с конца 70-х. Именно он привёл в «Челси» Де Брёйне и Ромелу Лукаку, помог с трансфером Рио Фердинанда, работал с Романом Абрамовичем в «Челси» и сыграл большую роль в сделках от имени «ПСЖ» и «Тоттенхэма».

Первые сделки. Путь от спортивного журналиста к агенту

Сразу после того, как Захави бросил университет, он стал спортивным журналистом. За время работы в трёх крупнейших израильских газетах Пини оброс большими связями и контактами. Ещё будучи журналистом, в 1979 году Захави договорился о своей первой сделке – защитник сборной Израиля Авраам Коэн перешёл из «Маккаби Тель-Авив» в «Ливерпуль» за £ 200 тыс. Захави часто летал в Англию на футбол, где однажды пересёкся в аэропорту Хитроу в Лондоне с секретарём «Ливерпуля» Питером Робинсоном и посоветовал ему игрока. Что касается Коэна, то с ним агент познакомился благодаря репортажу Авраама в газете Yedioth Ahronoth. Захави был выплачен вступительный взнос за его участие в сделке.

Пини Захави Фото: Nick Potts/Getty Images

Через год израильтянин поучаствовал ещё в одном переходе – благодаря ему полузащитник «Манчестер Сити» Барри Силкман перешёл в аренду в «Маккаби Тель-Авив», а в 1990 году Захави отправил форварда Ронни Розенталя из «Стандарда» в «Ливерпуль» (менеджером мерсисайдцев в то время был Кенни Далглиш).

Крупные сделки Пини Захави: трансфер Рио Фердинанда, покупка «Челси» Романом Абрамовичем

В конце 90-х израильтянин оброс знакомствами – в числе его друзей были такие футбольные легенды, как Грэм Сунесс, Алекс Фергюсон, Рон Аткинсон, Терри Венейблс и многие другие. В начале XXI века Захави провернул мегатрансфер: Рио Фердинанд перешёл из «Вест Хэма» в «Лидс» за £ 18 млн, а два года спустя – за £ 30 млн в «Манчестер Юнайтед». Большую роль в этом переходе сыграло знакомство Пини с «Вест Хэмом»: в 1997 году он пристроил в лондонский клуб Эяля Берковича.

С Алексом Фергюсоном посредник познакомился в 80-х, и уже к моменту прихода Фердинанда в «МЮ» он отвечал за посредничество почти во всех крупных сделках клуба, включая продажу Япа Стама в «Лацио» за £ 16,5 млн и покупку Хуана Себастьяна Верона у того же клуба за £ 28,1 млн в 2001 году. В 2003 году Захави стал влиятельным членом ближайшего окружения Романа Абрамовича и помог ему приобрести «Челси» и череду игроков. По оценкам, агент заработал до £ 5 млн из £ 111 млн, которые лондонцы потратили на футболистов. С российским бизнесменом Пини познакомился в Москве в конце 90-х через общего знакомого. Благодаря Захави в «Челси» оказались Майкл Эссьен и Петр Чех, а в «Вест Хэме» – Хавьер Маскерано и Карлос Тевес.

В 2006 году Пини стал работать с «Портсмутом», куда привёл много игроков. Летом 2005 года Захави получил £ 3,64 млн за переход Якубу Айегбени в «Мидлсбро». Эта сумма должна была быть выплачена израильтянину 10 частями в течение пяти лет. Она являлась самым большим агентским гонораром, раскрытым в английском футболе на тот момент. Из-за проблем «Портсмут» задолжал Захави и другим 23 агентам £ 9 млн (из которых £ 2,074 млн – Пини).

Действующие клиенты Пини Захави

Сейчас у 78-летнего агента не так много клиентов, но даже среди них есть громкие фамилии – Кристофер Нкунку, Роберт Левандовски, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Янник Карраско, Александр Митрович, Алекс Теллес, Фабио Каннаваро. Кроме этого, Захави занимался трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». За участие в этой сделке агент получил € 12 млн. Захави старается вести себя сдержанно, в отличие от «суперагентов» типа Жорже Мендеша. Пини редко можно увидеть в ложах на стадионах. Но, по сути, именно он с Мендешем захватили футбол после смерти Райолы.

Кристофер Нкунку Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сам Пини называет себя не агентом, а просто посредником. «Я связываю игроков и инвесторов с клубами, не более того», — сказал как-то Захави.

Одной из особенностей работы Захави является большое количество офшорных счетов. Ему принадлежат компании в Люксембурге, Гибралтаре, на Мальте, Кипре, Виргинских островах. Несколько лет назад Захави находился под пристальным вниманием после полицейского рейда. Агента даже подозревали в мошенничестве и в подаче фальшивых документов через офшорные компании в попытке сохранить статус «Мускрона» в высшей лиге Бельгии.

Совсем недавно Захави сыграл важную роль в переходе Давида Алабы в «Реал». А этим летом посредник будет заниматься делами Роберта Левандовского и Кристофера Нкунку, за которыми идёт пристальная охота на трансферном рынке. Захави нужно будет выбить отличные условия контракта – обычно его и нанимают, чтобы «выкручивать руки клубам».

В 2018 году Пини уже пытался забрать Левандовского из «Баварии», но тогда всё закончилось увеличением оклада на € 8 млн до € 23 млн. Если агенту удастся вновь увести у немецкого клуба звезду, то это будет кража мирового масштаба. Вот как реагировал на уход Алабы почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс: «Агент Алабы – жадная пиранья. На самом деле проблема в деньгах. Давид уже играет в лучшем клубе мира, куда ему ещё нужно перейти?»

Будет удивительно, если Захави провернёт вторую аферу с «Баварией».