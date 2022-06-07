Где играть матч за Суперкубок? Разбор всех вариантов для «Спартака» и «Зенита»

Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» – очень ожидаемое футбольное событие лета, и уже на этой неделе должны решить, где именно он пройдёт. Игра запланирована на 9 июля, а по сообщению РФС на матч претендуют три города: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Мы не будем делать прогнозов: где с большей вероятностью пройдёт Суперкубок. Потому что сами не знаем. Но предложим вам выбрать самим: где, на ваш взгляд, логичнее провести битву двух столиц, финалом которой станет вручение Суперкубка.

Мы проанализировали каждый из городов (три основных кандидата + бонус) по пяти параметрам:



1. Вместимость стадиона.

2. Принятие города болельщиками обеих команд.

3. Логистика: как и на чём до города добираться.

4. Безопасность.

5. Опыт проведения больших матчей: как давно это было и с каким успехом проходило.

Санкт-Петербург

1. Вместимость



«Газпром Арена» рассчитана на 62 тысячи болельщиков. Самый масштабный вариант после «Лужников».

2. Принятие болельщиками и командами



У «Спартака» уже есть вопросы к возможному финалу в Петербурге – по этой причине клуб даже составил специальное письмо.

С другой стороны, «Зенит» давно не играл матчи Суперкубка у себя в городе. А Петербург (именно Петербург, а не «Зенит») собирался принимать финал Лиги чемпионов, и у города есть все мощности для проведения такого турнира.



3. Логистика



Прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом занимают полтора часа, а самые дешёвые билеты в два конца стоят около трёх тысяч рублей. Стоимость билетов на поезд по маршруту Москва – Санкт-Петербург также в оба конца начинается от полутора тысяч, а время в пути составляет около восьми часов. Между городами также ходит скоростной «Сапсан» – москвичи могут доехать до Петербурга за четыре часа, цены на летние поезда стартуют от трёх тысяч рублей.

4. Безопасность

Несмотря на возникающие проблемы с гостевыми секторами (порой болельщиков оттуда долго отпускают и везут против их воли на вокзал), Петербург – вторая после Москвы опция в плане безопасности. На стадионе также легко разделить потоки, потому как до арены можно добраться по двум разным линиям метро. Перед стадионом есть большой Приморский парк Победы, в котором болельщики смогут поесть и отдохнуть перед игрой.

Стадион «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Опыт проведения больших матчей



Стадион принимал три групповых матча Кубка конфедераций 2017 года и финал турнира. На стадионе, носившем тогда название «Санкт-Петербург», прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и три матча плей-офф (в том числе за третье место). Также стадион принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и один матч плей-офф.

Также каждый сезон – регулярные матчи еврокубков.

Нижний Новгород

1. Вместимость



Стадион «Нижний Новгород» вмещает 45 319 человек.



2. Принятие болельщиками и командами



Компромиссный вариант и для «Спартака», и для «Зенита». Очевидных причин для недовольства нет. Помимо тех, что стадион принимал прошлогодний финал Кубка России (между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»).

«Локомотив» — «Крылья Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Логистика



Прямые рейсы между Москвой и Нижним Новгородом занимают чуть больше часа, а самые дешёвые билеты обойдутся в сумму около 5000 рублей. Стоимость билетов на поезд по маршруту Москва – Нижний Новгород начинается от 900 рублей, а время в пути – от четырёх до шести часов. Есть как обычные поезда, так и скоростные.

Прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом занимают чуть больше полутора часов, а самые дешёвые билеты обойдутся около 4000 рублей. Стоимость билетов на поезд по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород начинается от двух тысяч, а время в пути составит от 13 часов до суток.

Другими словами: добираться из Москвы быстрее, удобнее и дешевле. Но, как мы и писали выше – это компромиссный вариант для клубов из страны, где многие путешествия завязаны на Москве.

4. Безопасность

Нижегородский ОМОН печально помнит экс-нападающий «Зенита» Данко Лазович: его ударили электрошокером. С тех пор в городе появился современный стадион чемпионата мира, однако в самом городе в дни больших матчей между принципиальными соперниками происходили стычки фанатов (это было как и перед матчем Аргентина – Хорватия, так и на российских матчах между «Локо» и ЦСКА, а также «Локо» и «Крыльями»).

Из последнего:

14 мая на стадионе «Нижний Новгород» мроходил матч между любительскими командами «Амкал» и «Горький», однако толпу болельщиков оставили на улице, потому что впускать решили только пять тысяч болельщиков. Это делалось «для безопасности болельщиков».

А ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин назвал стадион «грязным» и «запущенным», после чего министр спорта Нижегородской области поручил провести генеральную уборку на всей территории стадиона.

Стадион в Нижнем Новгороде Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

5. Опыт проведения больших матчей

четыре групповых и два матча плей-офф ЧМ-2018

один матч отбора к Евро-2020

Суперкубок-2018

Финал Кубка России – 2021

Женский Суперкубок – 2021

Казань

1. Вместимость

На «Ак Барс Арене» предусмотрено 45 379 мест.



2. Принятие болельщиками и командами



Как и в случае с Нижним Новгородом, Казань может быть хорошим компромиссным вариантом, способным устроить болельщиков обоих финалистов. Для Москвы разница заключается лишь в большей удалённости столицы Татарстана, в то время как для Санкт-Петербурга железнодорожное сообщение между городами становится ощутимо дороже и менее доступно.



3. Логистика

Прямые рейсы между Москвой и Казанью занимают около полутора часов, а самые дешёвые билеты обойдутся в сумму около 3500 рублей.

Прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Казанью занимают чуть больше двух часов, а самые дешёвые билеты обойдутся около 4000 рублей.

Стоимость билетов на поезд по маршруту Москва – Казань начинается от 1700 рублей, а время в пути составит около 12-13 часов.

Стоимость билетов на поезд по маршруту Санкт-Петербург – Казань начинается от 3500 рублей, а время в пути составит около суток. При этом в данном направлении отправляется лишь один поезд в сутки, в силу чего количество мест для фанатов крайне ограничено.



4. Безопасность



Главной проблемой «Ак Барс Арены» является низкое качество газона, на которое сетовал Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак. По мнению тренера, именно в этом кроется основная проблема «Рубина», приводящая к травмам игроков и потерям очков.



Безопасность: выездные фанаты вспоминают, что в Казани до последнего их заставляли разуваться; там же происходили эпизоды с раздеванием болельщиц. Разделить потоки болельщиков будет сложнее, чем в Петербурге, так как стадион находится не в центре и рядом с ним нет метро.



5. Опыт проведения больших матчей

Финал Кубка России сезона-2015/2016

4 матча Кубка конфедераций – 2017

6 матчей ЧМ-2018

Также в Казани планировалось проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Но после отстранения российского футбола этот сценарий не кажется реализуемым. Может быть, проведение Суперкубка России поможет забыть о несбывшихся надеждах?

Бонус: где ещё мог пройти Суперкубок

Москва

1. Вместимость



«Лужники» способны принять 81 тысячу болельщиков, и мы рассматриваем именно этот стадион. Во-первых, это самая большая арена страны. Во-вторых, Суперкубок уже проходил в Москве на других стадионах: «РЖД-Арене» в 2016-м и 2017-м, «ВТБ-Арене» в 2019-м и «ВЭБ-Арене» в 2020-м. И, кстати, три раза из четырёх в этих матчах против московских клубов играл «Зенит».



2. Принятие болельщиками и командами



«Спартак» будет чувствовать себя как дома – на своём некогда родном стадионе. Арене, где спартаковцы взяли Кубок России. У «Зенита» и регионов могут появиться вопросы: почему второе подряд крупное мероприятие проходит в Москве; а клуб из Санкт-Петербурга будет снова играть Суперкубок в столице.

«Лужники» Фото: РИА Новости

3. Логистика



Описана в пункте про Петербург.



4. Безопасность



К недавнему Кубку в «Лужниках» были вопросы из-за билетов: почему они ушли настолько быстро, что их в моменте не могли купить даже игроки. В плане безопасности к Москве и особенно «Лужникам» вопросов быть не должно. Болельщиков легко разделять на потоки, так как до стадиона можно добраться самыми разными способами: несколько станций метро, МЦК, а также пешком от некоторых городских достопримечательностей (например, Парка Горького).

5. Опыт проведения больших матчей



Начиная с летней Спартакиады народов СССР 1956-го – почти каждый год. Из последнего – чемпионат мира по футболу, матчи сборной России и финал Кубка между «Спартаком» и «Динамо».

Калининград

1. Вместимость



Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей. Наименьший показатель из всего списка.

Стадион в Калининграде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. Принятие болельщиками и командами



Также компромиссный вариант для обоих клубов, тем более в городе не должно быть так же жарко, как в более южных или восточных регионах (относительно Калининграда). Однако в Калининграде матч за Суперкубок играли год назад, и тогда «Зенит» разгромил «Локомотив».



3. Логистика



Добраться в наше время можно исключительно на самолёте. Прямые рейсы между Москвой и Калининградом занимают чуть меньше трёх часов, а из Санкт-Петербурга до Калининграда – чуть больше полутора часов. И цены на дни футбола вряд ли будут начинаться от трёх и четырёх тысяч, как сейчас.

4. Безопасность



Формально – безопасность уровня чемпионата мира. При этом на прошлом Суперкубке фанаты «Зенита» прорвали заградительную сетку и подняли её на самый верх сектора. При этом разделить болельщиков будет непросто. До стадиона нельзя доехать впритык – придётся идти от 7 до 20 минут от ближайших точек сбора или остановок.



5. Опыт проведения больших матчей

четыре матча группового этапа ЧМ-2018

отборочный матч Евро-2020 Россия – Казахстан

матч Россия – Швеция в Лиге наций

Суперкубок-2021

Сочи

1. Вместимость



Максимальная вместимость стадиона – 45 тысяч зрителей.



2. Принятие болельщиками и командами



Фанаты всех клубов любят Сочи: летний, курортный и очень запоминающийся выезд. Стадион на берегу моря. Солнце и совмещение отдыха с поездкой на футбол. Также нейтральный и компромиссный вариант.

Стадион в Сочи Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3. Логистика



Из-за того, что в июле будет самый разгар пляжного сезона, цены как на транспорт, так и на жильё явно подрастут. Так как вырастет и спрос. Более того – из-за закрытия аэропортов на западе страны до Сочи теперь лететь четыре часа из Москвы и пять часов из Петербурга. Поезда же едут более суток. Также может наложиться знойная июльская погода: будет жарко не только болельщикам, но и футболистам.



4. Безопасность



Стадион находится на набережной курортного Адлера, где болельщики перемешаются с отдыхающими. Из-за чего могут возникнуть проблемы. При этом 26 апреля в Москве сочинский стадион «Фишт» стал победителем в номинации «Лучшее решение по комплексной безопасности на спортивном объекте» от SportB2B Expo&Forum.



5. Опыт проведения больших матчей

Кубок России 2017-го

Четыре матча Кубка Конфедераций в 2017-м

Шесть матчей ЧМ-2018

Матч Лиги наций между Россией и Турцией

В 2020 и 2021 годах домашние матчи чемпионата Европы проводила сборная России по регби

Итого

Лично мне из всех шести вариантов самым комфортным кажется Санкт-Петербург. Почему?

В «Лужниках» не получится отменить близкие к финалу концерты (об этом уже сообщил Кирилл Терёшин – руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС). А если они пройдут в близкие к матчу даты – не получится подготовить газон.

В Нижнем Новгороде в прошлом году проходил финал Кубка, к тому же к самому стадиону есть вопросы.

В Казани проблемы с ключевым компонентом – футбольным полем.

Сочи – жарко и туристично.

Калининград – играли в прошлом году + усложнённая и дорогая логистика для болельщиков.

Петербург же – это город, готовый принять финал Лиги чемпионов. Большой стадион. И вывоз Суперкубка России на новое для него место. Вопросы вызывает лишь «домашняя» для одного из клубов арена. И концерт группы «Руки Вверх» в день Суперкубка – который, по словам Кирилла Терёшина, теоретически можно перенести.

Идея для Суперкубка

Проводить матч за Суперкубок в две игры – как это делают в Испании, где в финал регулярно выходят «Барселона» и «Реал». Так можно попробовать как минимум в случае с «Зенитом» и «Спартаком». И провести первый матч в Петербурге, а второй – в «Лужниках».

Понравится всем!

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А какой город из списка вам кажется самым подходящим для проведения Суперкубка? Пишите в комментариях!