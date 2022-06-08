Англичане отскочили в Германии. Две топ-сборные — без побед в Лиге наций

Германия и Англия стартовали в Лиге наций без вдохновения. Команда Ханса-Дитера Флика не смогла обыграть, по сути, второй состав сборной Италии (1:1), а команда Гарета Саутгейта и вовсе проиграла в Венгрии (0:1). Но от матчей немцев с англичанами всегда ждёшь какого-то шоу, поэтому была надежда, что в Мюнхене мы увидим качественный боевик с элементами драмы.

Первое слово прозвучало на немецком. Игроки сборной Германии стремились взять реванш у Англии за поражение на Евро-2020 и агрессивно начали при поддержке своих болельщиков. Хозяева поддавили, пару-тройку раз заставили гостей ошибиться под прессингом, тем не менее голов не забили. Команде Саутгейта не повезло разве что с ранней заменой Калвина Филлипса. Полузащитник получил травму, надеялся вернуться в игру, но, в конце концов, понял, что сегодня его роль будет эпизодической.

Впрочем, мяч всё-таки влетел в ворота Джордана Пикфорда. И даже дважды. Но оба раза – с нарушением правил. В первом случае судья как раз дал свисток из-за того, что Филлипс прилёг на газон, а немцы не услышали и забили после аута. Во втором – Йонас Хофман убежал один на один, забравшись в небольшой офсайд. Да и Кай Хаверц, кажется, с фолом заблокировал Гарри Магуайра. Гол отменили после VAR, однако сама атака заслуживает внимания. Интересное тактическое решение придумал Флик: Томас Мюллер сместился на правый фланг Хофмана, а тот неожиданно открылся за спины защитникам с места центрфорварда.

Германия — Англия Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вообще, некоторые футболисты охотно меняли позиции или зоны, в которых появлялись при владении командой мячом. У англичан Кайл Уолкер мог подняться до линии защитников сборной Германии – сзади оставалась тройка. У немцев, тоже слева, ширину давал Давид Раум. Пережив непростые минуты в дебюте матча, «родоначальники» периодически перехватывали преимущество. Так что игра была качельной. Хозяева чуть-чуть перебили гостей к перерыву – 7:6 (в створ – 3:2). Очень хотел забить Джамал Мусиала, прошедший через юношеские и молодёжную сборные Англии. И даже приблизился к голу на расстояние одного удара, но, как ни странно, талантливому баварцу не хватило мастерства, чтобы реализовать момент.

Хорошо комбинировали немцы на первых минутах второго тайма! В результате забили на 50-й минуте – Хофман всё-таки получил свой гол. Центрфорвард Хаверц сместился глубже и нашёл передачей Йозуа Киммиха, а тот сделал пас-конфетку. Магуйра не оказалось там, где он должен был быть (кого-то это ещё удивляет?), и Хофман пробил Пикфорда. Возможно, голкипер тоже мог сыграть поудачнее.

После пропущенного гола англичане выдали короткий отрезок со своими атаками, тем не менее потом снова отдали мяч немцам и оборонялись позиционно. У игроков как будто не было сил вступать в активный отбор. Преимущество команды Флика после перерыва по владению доходило до 75%. По такой игре казалось, что вместо драмы всё закончится фарсом. Но тут на замену вышел Джек Грилиш и сразу создал сумасшедший момент Гарри Кейну: другому вратарю нападающий наверняка бы забил, а Нойеру не смог – голкипер спас сборную Германии.

Свежие игроки разбудили заснувшую сборную Англии. Едва не забил Джаррод Боуэн, а потом случился эпизод с пенальти. Очень прилично выглядевший большую часть матча молодой защитник Нико Шлоттербек, который с нового сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию», упал на Кейна, и судья Карлос Дель Серро Гранде при помощи VAR разглядел фол. Другой вопрос – был ли нападающий в офсайде? Так или иначе сам же Кейн реализовал 11-метровый.

Поразительно, что проиграв более чем в два раза по владению, команда Саутгейта нанесла во втором тайме в три раза больше ударов – 9:3 (в створ – 4:3). Ничья эта однозначно в её пользу. Англичане отскочили, и после двух туров обе команды остаются без побед в Лиге наций.