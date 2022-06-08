Артёма Дзюбу пора похвалить. Что значит тишина вокруг его будущего

Мало кто такого ожидал: в медиа обсуждают Суперкубок, слухи о Бакаеве, Агаларове, но почти ничего нет о будущем Артёма Дзюбы. И никто не знает, где самый медийный игрок последних лет продолжит карьеру. Да, были догадки о Китае, Турции, Западной Европе, но из подтверждённых – только закончившийся интерес «Црвены Звезды». На этом всё. Ни слухов, ни комментариев игрока, представителей и всех остальных. Так и чем обусловлено это молчание? И какие из него можно сделать выводы?

Вероятно, следующий клуб Артёма – действительно, не в России. Так как договоренность с каким-то из боссов внутри страны почти невозможно скрыть от инсайдеров. Так или иначе, появлялись бы вбросы, которые влияли бы на переговоры, например, о личном контракте. Сейчас ничего этого нет. Делами Артёма больше не занимаются российские агенты. Все вопросы он обсуждает с потенциальным работодателем сам либо с европейскими помощниками. Все мы помним, что у игрока был договор с агентством Жорже Мендеша. Также он неплохо общается с сотрудниками CAA Base, где работают агент Слуцкого Кристиан Эмиле и известный в России Шандор Варга. Не исключено, что сейчас кто-то из этих менеджеров помогает Дзюбе. Именно поэтому внутри России удаётся избегать медийных сливов. Сам футболист планировал объявить о следующем клубе сразу после игры с «Нижним». То есть разговор шёл уже тогда, и нападающий не планировал затягивать процесс. Но, видимо, из-за сложностей с финальными договорённостями вопрос отложили. Сейчас Артём в отпуске, и в ближайшие дни мы вряд ли узнаем о его будущем. Вероятно, обсуждение может затянуться еще минимум на неделю. Артём – молодец. Он мог сделать из своего следующего клуба шоу. Вбрасывать через знакомых разную информацию, выбивать большой контракт у условного топа РПЛ. Но избрал другой путь – ведёт себя тихо и профессионально.

Судя по всему, базовым вариантом продолжения карьеры для него остаётся Турция. Это еврокубки, тяга клубов к возрастным звёздам, атмосфера и отсутствие ненависти из России. Там он действительно сосредоточится на футболе и последние пару лет профессиональной карьеры отыграет на максимуме. Приближённые к игроку также не исключали вариант с Западной Европой. Правда, речь шла не о топ-чемпионатах, а об условной Швейцарии, где спрос на Дзюбу тоже есть.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

А если так и не получится ни с кем договориться, то его всегда примут в России. Но тогда мы точно заранее будем знать его будущий клуб.