«Я не мог играть, будто всё нормально». Лидер «Краснодара» передумал и вернётся в Россию

Гжегож Крыховяк возвращается в Россию. Польский полузащитник, уехавший в марте в аренду в АЕК, сообщил, что должен вернуться в «Краснодар». «Я не знаю, чем всё это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как всё сложится. Я разговариваю со своим агентом и знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и «Краснодаром», – заявил Крыховяк.

Как Крыховяк уезжал из России

После событий 24 февраля поляк первым в РПЛ выразил желание уехать из России. Мало того, Крыховяк отказывался от приостановления контракта и хотел добиться расторжения соглашения с «Краснодаром». В конце концов, футболист последовал примеру своих одноклубников, которые воспользовались новым правилом ФИФА о приостановке контракта. По сообщениям наших источников, именно Крыховяк подбивал одноклубников-легионеров на массовый отъезд из «Краснодара».

Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк Фото: fckrasnodar.ru

За АЕК Гжегож сыграл девять матчей (все – с первых минут) за три месяца, забил два, сделал два ассиста. Однако это не помогло клубу: заняв пятое место в чемпионате, АЕК остался без еврокубков. В Афинах полузащитник объяснил, почему решил покинуть «Краснодар».

Гжегож Крыховяк полузащитник «Краснодара» «Для меня это решение было очень трудное, но естественное. С самого начала этой ситуации я внимательно следил за тем, что происходило в соседней стране. Последствия для всего мира и, прежде всего, для Украины будут огромными. Я не мог поступить иначе.



Каждый игрок, принявший такое решение, отвечает сам за себя. Многие быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог представить себе такого. Мне нужно было подумать над тем, как нормально продолжить сезон. Поэтому я покинул «Краснодар» на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.



Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг свой контракт. Именно он подал остальным пример. Не считаю себя лидером протеста. В этой очень сложной ситуации я отвечал за себя. Я не мог не думать о происходящих в мире событиях и играть там, будто всё нормально» (Meczyki.pl).



В «Краснодаре» к решению своего лидера отнеслись с пониманием. Поэтому и на возможное возвращение поляка отреагировали спокойно. «У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», – сказал менеджер «Краснодара» Арам Фундукян. Всё-таки речь о ключевой фигуре — после перехода в стан «быков» Крыховяк сразу влился в команду, выходил в старте, был капитаном клуба, отметился пятью голами и двумя результативными передачами в 15 матчах во всех турнирах сезона-2021/2022.

Теперь Гжегож возвращается в Россию. Вопрос — как его примут, прежде всего, фанаты «Краснодара»? После отъезда вслед футболисту неслась критика не только от болельщиков, но и от журналистов, СМИ, высокопоставленных лиц. Контракт поляка с клубом Галицкого рассчитан до лета 2024 года, но потянет ли «Краснодар» его зарплату в сложившихся условиях (€ 3 млн в год)? Есть сомнения. Полноценный трансфер Крыховяка в Европу выглядит оптимальным вариантом для всех сторон.