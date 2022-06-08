Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы лета-2022, «Реал» подписал Орельена Тчуамени и собирается потратить € 408 млн: почему это плохая идея

«Реал» помешался. Срыв трансфера Мбаппе сыграл с «Королевским клубом» злую шутку
Анатолий Романов
«Реал» подписал Орельена Тчуамени
Комментарии
Более € 100 млн за Ореальена Тчуамени — явная переплата. А ведь Флорентино Перес в целом собирается выбросить на рынке почти полмиллиарда!

Бюджет «Реала» на летние трансферы просто огромен. Получавшие высокие зарплаты Гарет Бэйл, Иско и Марсело покинули команду Карло Анчелотти. Вероятно, будет принято решение расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Себальосом, Лукой Йовичем и Мариано Диасом. Ещё «Реал» выиграл Лигу чемпионов и в сумме заработал € 160 млн за сезон в еврокубковом турнире. Таким образом, мадридский клуб рассчитывает потратить на рынке минимум € 408 млн.

У «Реала» существенно вырастет потолок зарплат. В сезоне-2021/2022 он составлял € 350 млн, а в следующем сумма увеличится до € 740 млн. Красивые цифры и амбициозные планы, которые свидетельствуют об эффективной работе менеджмента. Флорентино Перес и его команда сделали всё возможное, чтобы о финансовых проблемах «Королевского клуба» больше не приходилось говорить. Этим Мадрид выгодно отличается от кризисной «Барселоны».

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью

Теперь для клуба главное не совершать непростительных ошибок. Деньги на трансферы есть, но Пересу ни в коем случае нельзя допускать глупую трату имеющихся ресурсов. Переход Килиана Мбаппе сорвался, Эрлинг Холанд ушёл в «Манчестер Сити». Усилиться на рынке ещё можно, кандидатов хватает. Вот только они не тянут на воссоздание «галактикос», и не на всех висит приемлемый ценник. Создаётся впечатление, что «Реал» на фоне триумфального сезона потерял голову и собирается разбрасываться деньгами.

Уже известно, куда должны уйти 25% от запланированного трансферного бюджета. «Реал» в ближайшее время рассчитывает официально оформить переход полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, если в последний момент всё не сорвётся, как было с Мбаппе.

Тчуамени стал четким индикатором определённой степени помешательства в Мадриде. Срыв трансфера Мбаппе сыграл с «Королевским клубом» злую шутку. Не исключено, что сейчас Флорентино Перес захочет ещё большей «компенсации» за неудачу и примет решения, о которых в будущем придётся жалеть.

Орельен Тчуамени

Орельен Тчуамени

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Существовали некоторые сложности с заключением сделки, но они уже вроде как решены. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» на фоне интереса «ПСЖ» увеличил предложение по Тчуамени до € 80 млн плюс бонусы. По данным Marca, мадридский клуб ничего не повышал и до сих пор даёт € 60+10 млн за опорника «Монако». В любом случае предложение «ПСЖ» по Тчуамени было гораздо выше и составляло около € 100 млн. «Монако» пришлось бы отказаться как минимум от € 20 млн, чтобы удовлетворить желание игрока.

И вот 7 июня The Athletic опубликовал информацию о том, что «Реал» устно договорился с «Монако» о переходе полузащитника более чем за € 100 млн. Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально. Желание игрока стало ключевым фактором. 22-летний Тчуамени очень хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее. Орельен просит боссов «Монако» принять именно предложение Мадрида. «Королевский клуб» долго думал, но, видимо, цену сбить не смог. И решил дать не меньше, чем ПСЖ.

Флорентино Перес

Флорентино Перес

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Перес занимался вопросом лично. Руководство «Реала» считает, что «ПСЖ» делает предложения, которые не соответствуют рыночной стоимости игрока и превышают допустимый лимит трат. Но так называемым «клубам-государствам» не помешаешь. В общем, «Реал» уверен в подписании Тчуамени, но фактор «ПСЖ» сказался, и сумма трансфера взлетела на несколько десятков миллионов.

Вариант с Жезусом

€ 100 млн за Тчуамени – явная переплата (даже € 80 млн и € 60+10 млн были перебором), но все-таки желание обставить «ПСЖ» перевесило. Фиксируем первый случай расточительства. Что насчёт остальных трат? Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус называется одним из вероятных кандидатов на переезд в Мадрид. Клуб изучает возможность подписания нападающего, трансфер которого обойдётся в € 45-50 млн.

«Реал» потерпел сокрушительную неудачу. Что будет дальше «Реал» потерпел сокрушительную неудачу. Что будет дальше

Вполне приемлемая цена за 25-летнего бразильца, который не раскрылся под руководством Хосепа Гвардиолы в Манчестере. 13 голов и 11 передач в 41 матче за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне – неплохая статистика, учитывая невысокий уровень доверия тренера. В Мадриде у Габриэла есть шанс переродиться. Жезус очень нравится спортивному менеджменту «Реала» и главному тренеру Карло Анчелотти. Зарплата у Жезуса не слишком высокая – в Англии он получал около € 7,5 млн в год. Вероятным препятствием для сделки может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас она занята Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао. «Реал» рассчитывал, что в начале лета Винисиус уже получит испанский паспорт, но этот процесс затягивается, и трансфер Жезуса почти наверняка не будет осуществлён.

Кто ещё есть на рынке?

Мбаппе подписать не удалось, по Тчуамени и Жезусу не всё гладко. В такой отчаянной ситуации есть риск наделать глупостей. Первый вариант ― Ромелу Лукаку, который нацелен покинуть «Челси» после неоднозначного сезона. Год назад «Челси» заплатил за нападающего € 105 млн. Сейчас хочет получить не меньше. Лукаку предпочитает вариант с «Интером», который предположительно заплатит £ 20 млн за год аренды с последующим правом выкупа. Ромелу при этом готов снизить свою нынешнюю зарплату на треть. «Реал» же может вмешаться и выбросить порядка € 100 млн на Лукаку, но это будет очень сомнительной затеей.

Вторая кандидатура ― Рафаэл Леау. 22-летний португалец внёс огромный вклад в чемпионство «Милана». Леау забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах Серии А. В контракте Рафаэла прописаны отступные € 150 млн. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал» готов предложить до € 120 млн. Будет очень большой ошибкой отдавать столько за этого талантливого, но пока ещё не суперзвёздного игрока.

Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Дарвин Нуньес («Бенфика») – игроки, за которых «Реалу» придётся отдать как минимум € 70 млн и € 40 млн соответственно. В случае предметной заинтересованности наверняка придётся заплатить больше ввиду наличия сильных конкурентов. Например, на Нкунку претендует «ПСЖ», который становится роковым соперником для Мадрида на трансферном рынке.

Садио Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария») время от времени связывали с потенциальным переходом в «Реал», но «Бавария» и «Барселона» прямо сейчас считаются основными претендентами на их подписание. Хотя «Реал» способен без проблем перебить предложения конкурентов, отдав порядка € 40-50 млн за каждого.

«Реал» умно кроит состав сразу после победы в ЛЧ. Осталось сделать пару финальных штрихов «Реал» умно кроит состав сразу после победы в ЛЧ. Осталось сделать пару финальных штрихов

Ещё один вариант ― Рахим Стерлинг. Англичанин хочет покинуть «Манчестер Сити», поскольку больше не является ключевым игроком команды. В этом сезоне он провёл 47 игр, в которых забил 17 голов и отдал девять передач. Маловероятный кандидат на переезд в Мадрид из-за отсутствия паспорта ЕС. Кроме того, «Реалу» приписывали интерес к Сержу Гнабри («Бавария») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»). Очень быстро в СМИ появились опровержения. Но к этим кандидатурам ещё могут вернуться, если остальные опции будут срываться, а желание освоить € 408 млн на трансферы будет на высоком уровне.

Лучшим решением для «Реала» видится закрытие сделки по Тчуамени с последующим ограничением активности на рынке. Тратить весь запланированный бюджет прямо сейчас – сомнительная затея. Можно подписать по приемлемой цене ещё одного форварда в компанию к Кариму Бензема, но не более того. Лучше подождать как минимум до зимы и посмотреть на возможные варианты. Деньги к тому моменту никуда не денутся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022