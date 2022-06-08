«Реал» помешался. Срыв трансфера Мбаппе сыграл с «Королевским клубом» злую шутку

Более € 100 млн за Ореальена Тчуамени — явная переплата. А ведь Флорентино Перес в целом собирается выбросить на рынке почти полмиллиарда!

Бюджет «Реала» на летние трансферы просто огромен. Получавшие высокие зарплаты Гарет Бэйл, Иско и Марсело покинули команду Карло Анчелотти. Вероятно, будет принято решение расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Себальосом, Лукой Йовичем и Мариано Диасом. Ещё «Реал» выиграл Лигу чемпионов и в сумме заработал € 160 млн за сезон в еврокубковом турнире. Таким образом, мадридский клуб рассчитывает потратить на рынке минимум € 408 млн.

У «Реала» существенно вырастет потолок зарплат. В сезоне-2021/2022 он составлял € 350 млн, а в следующем сумма увеличится до € 740 млн. Красивые цифры и амбициозные планы, которые свидетельствуют об эффективной работе менеджмента. Флорентино Перес и его команда сделали всё возможное, чтобы о финансовых проблемах «Королевского клуба» больше не приходилось говорить. Этим Мадрид выгодно отличается от кризисной «Барселоны».

Теперь для клуба главное не совершать непростительных ошибок. Деньги на трансферы есть, но Пересу ни в коем случае нельзя допускать глупую трату имеющихся ресурсов. Переход Килиана Мбаппе сорвался, Эрлинг Холанд ушёл в «Манчестер Сити». Усилиться на рынке ещё можно, кандидатов хватает. Вот только они не тянут на воссоздание «галактикос», и не на всех висит приемлемый ценник. Создаётся впечатление, что «Реал» на фоне триумфального сезона потерял голову и собирается разбрасываться деньгами.

Уже известно, куда должны уйти 25% от запланированного трансферного бюджета. «Реал» в ближайшее время рассчитывает официально оформить переход полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, если в последний момент всё не сорвётся, как было с Мбаппе.

Тчуамени стал четким индикатором определённой степени помешательства в Мадриде. Срыв трансфера Мбаппе сыграл с «Королевским клубом» злую шутку. Не исключено, что сейчас Флорентино Перес захочет ещё большей «компенсации» за неудачу и примет решения, о которых в будущем придётся жалеть.

Орельен Тчуамени Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Существовали некоторые сложности с заключением сделки, но они уже вроде как решены. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» на фоне интереса «ПСЖ» увеличил предложение по Тчуамени до € 80 млн плюс бонусы. По данным Marca, мадридский клуб ничего не повышал и до сих пор даёт € 60+10 млн за опорника «Монако». В любом случае предложение «ПСЖ» по Тчуамени было гораздо выше и составляло около € 100 млн. «Монако» пришлось бы отказаться как минимум от € 20 млн, чтобы удовлетворить желание игрока.

И вот 7 июня The Athletic опубликовал информацию о том, что «Реал» устно договорился с «Монако» о переходе полузащитника более чем за € 100 млн. Сейчас клубы завершают процесс оформления необходимых бумаг. После этого о трансфере футболиста будет объявлено официально. Желание игрока стало ключевым фактором. 22-летний Тчуамени очень хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее. Орельен просит боссов «Монако» принять именно предложение Мадрида. «Королевский клуб» долго думал, но, видимо, цену сбить не смог. И решил дать не меньше, чем ПСЖ.

Флорентино Перес Фото: Claudio Villa/Getty Images

Перес занимался вопросом лично. Руководство «Реала» считает, что «ПСЖ» делает предложения, которые не соответствуют рыночной стоимости игрока и превышают допустимый лимит трат. Но так называемым «клубам-государствам» не помешаешь. В общем, «Реал» уверен в подписании Тчуамени, но фактор «ПСЖ» сказался, и сумма трансфера взлетела на несколько десятков миллионов.

Вариант с Жезусом

€ 100 млн за Тчуамени – явная переплата (даже € 80 млн и € 60+10 млн были перебором), но все-таки желание обставить «ПСЖ» перевесило. Фиксируем первый случай расточительства. Что насчёт остальных трат? Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус называется одним из вероятных кандидатов на переезд в Мадрид. Клуб изучает возможность подписания нападающего, трансфер которого обойдётся в € 45-50 млн.

Вполне приемлемая цена за 25-летнего бразильца, который не раскрылся под руководством Хосепа Гвардиолы в Манчестере. 13 голов и 11 передач в 41 матче за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне – неплохая статистика, учитывая невысокий уровень доверия тренера. В Мадриде у Габриэла есть шанс переродиться. Жезус очень нравится спортивному менеджменту «Реала» и главному тренеру Карло Анчелотти. Зарплата у Жезуса не слишком высокая – в Англии он получал около € 7,5 млн в год. Вероятным препятствием для сделки может стать квота на игроков, родившихся не в странах-членах Евросоюза. Сейчас она занята Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао. «Реал» рассчитывал, что в начале лета Винисиус уже получит испанский паспорт, но этот процесс затягивается, и трансфер Жезуса почти наверняка не будет осуществлён.

Кто ещё есть на рынке?

Мбаппе подписать не удалось, по Тчуамени и Жезусу не всё гладко. В такой отчаянной ситуации есть риск наделать глупостей. Первый вариант ― Ромелу Лукаку, который нацелен покинуть «Челси» после неоднозначного сезона. Год назад «Челси» заплатил за нападающего € 105 млн. Сейчас хочет получить не меньше. Лукаку предпочитает вариант с «Интером», который предположительно заплатит £ 20 млн за год аренды с последующим правом выкупа. Ромелу при этом готов снизить свою нынешнюю зарплату на треть. «Реал» же может вмешаться и выбросить порядка € 100 млн на Лукаку, но это будет очень сомнительной затеей.

Вторая кандидатура ― Рафаэл Леау. 22-летний португалец внёс огромный вклад в чемпионство «Милана». Леау забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах Серии А. В контракте Рафаэла прописаны отступные € 150 млн. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал» готов предложить до € 120 млн. Будет очень большой ошибкой отдавать столько за этого талантливого, но пока ещё не суперзвёздного игрока.

Рафаэл Леау Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Дарвин Нуньес («Бенфика») – игроки, за которых «Реалу» придётся отдать как минимум € 70 млн и € 40 млн соответственно. В случае предметной заинтересованности наверняка придётся заплатить больше ввиду наличия сильных конкурентов. Например, на Нкунку претендует «ПСЖ», который становится роковым соперником для Мадрида на трансферном рынке.

Садио Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария») время от времени связывали с потенциальным переходом в «Реал», но «Бавария» и «Барселона» прямо сейчас считаются основными претендентами на их подписание. Хотя «Реал» способен без проблем перебить предложения конкурентов, отдав порядка € 40-50 млн за каждого.

Ещё один вариант ― Рахим Стерлинг. Англичанин хочет покинуть «Манчестер Сити», поскольку больше не является ключевым игроком команды. В этом сезоне он провёл 47 игр, в которых забил 17 голов и отдал девять передач. Маловероятный кандидат на переезд в Мадрид из-за отсутствия паспорта ЕС. Кроме того, «Реалу» приписывали интерес к Сержу Гнабри («Бавария») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»). Очень быстро в СМИ появились опровержения. Но к этим кандидатурам ещё могут вернуться, если остальные опции будут срываться, а желание освоить € 408 млн на трансферы будет на высоком уровне.

Лучшим решением для «Реала» видится закрытие сделки по Тчуамени с последующим ограничением активности на рынке. Тратить весь запланированный бюджет прямо сейчас – сомнительная затея. Можно подписать по приемлемой цене ещё одного форварда в компанию к Кариму Бензема, но не более того. Лучше подождать как минимум до зимы и посмотреть на возможные варианты. Деньги к тому моменту никуда не денутся.