Где сейчас игроки первой сборной России. Фото с разницей в 30 лет

30 лет назад сборная «одной шестой части суши» в последний раз выступила на большом турнире — уже под непонятной миру аббревиатурой СНГ. 18 июня она вылетела с Евро-1992 под напором внезапно разбушевавшихся шотландцев, чтобы менее чем через два месяца переродиться в команду России.

Её новейшая история начиналась оптимистично — с уверенной победы над крепкими мексиканцами. Сегодня расскажем, как сложились судьбы участников премьеры (спойлер: у многих — трагически).

Первый матч сборной России



Россия — Мексика — 2:0

16 августа 1992 г. Товарищеский матч. Москва. Центральный стадион «Локомотив». 15 000 зрителей.

Россия: Черчесов (к), Хлестов, Кульков (Бесчастных, 63), Попов, Колотовкин (Чернышов, 85), Онопко, Тетрадзе (Подпалый, 85), Карпин, Ледяхов (Кобелев, 46; Иванов, 76), Матвеев (Лемиш, 80), Радченко.

Тренер: Садырин.

Голы: Карпин (61, с пенальти), Попов (66).

Вратарь: Станислав Черчесов, 58 лет

Фото: из личного архива Черчесова/Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Черчесову всю жизнь приходилось терпеливо ждать и упорно доказывать. Футболистом он годами сидел в тени великого Дасаева, тренером — долго не получал топ-предложений после неудачи в «Спартаке». Но в итоге преуспел в обоих качествах. Характер сделал своё дело! Из поколения рождённых в 1960-е Черчесов ярче всех реализовал себя на «командирском» поприще. Четвертьфинал ЧМ-2018 сделал его национальным героем, а золотые дубли в Польше и Венгрии утвердили в статусе самого успешного российского тренера в Европе. На фоне многих коллег-соотечественников Стас — точно космос.

Защитник: Дмитрий Хлестов, 51 год

Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывшие одноклубники и те поражаются футбольному «долгожительству» Хлестова. Профессиональные выступления Дмитрий завершил в конце нулевых — зато любительские не прекращает до сих пор. Для него это и удовольствие, и приработок. Главное — здоровье позволяет.

Защитник: Василий Кульков, умер 10 октября 2020-го в 54 года

Фото: РИА Новости/spartak.com

Василий наиграл более четырёх десятков матчей за национальные команды СССР, СНГ и России, а на больших турнирах так и не побывал. Два чемпионата пропустил по травмам, ЧМ-1994 — из-за «письма 14». Трагизма судьбе Кулькова добавляет ранняя смерть — на 55-м году жизни от онкологии.

Нападающий: Владимир Бесчастных, 48 лет

Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый молодой участник российской премьеры доигрался до национального рекорда по голам за сборную (26 в 71 матче), который лишь спустя 11 лет превзошёл Кержаков. О европейском периоде (Германия, Испания) у Владимира остались противоречивые воспоминания, но потерянным временем он точно не был. Скорее, наоборот. Теперь Бесчастных вместе с другими бывшими спартаковцами — Бояринцевым, Павленко, Зуевым — трудится на благо «Родины». И продуктивно — подняли команду из ФНЛ-2 в ФНЛ-1.

Защитник: Дмитрий Попов, 55 лет

Фото: из личного архива/spartak.com

Несмотря на поздний старт в футболе (в 15 лет!), Попов многое успел. Последнее золото и серебро Союза, первые титулы в России, полуфинал Кубка чемпионов — ко всем этим спартаковским вехам причастен резкий левый защитник/хавбек из Ярославля. С 1993-го и до конца столетия Дмитрий заметно «попылил» в Испании. В новой жизни Попов дважды (редкий случай) усаживался в кресло спартаковского спортдира. Последний раз подал в отставку в августе 2021-го из-за разногласий с руководством. Будет ли третий заход?

Защитник: Сергей Колотовкин, 56 лет

Фото: из архива Андрея Тепло

В золотом «Зените»-1984 Колотовкин только числился, не сыграв ни минуты. Пиком его карьеры стал 1991-й, вместивший победу в Кубке и чемпионате Союза. Следующий, 1992-й, знаменателен для защитника ЦСКА двумя матчами за сборную (а больше не было) и той самой победой над «Барселоной». В середине нулевых Колотовкин ненадолго сорвался в Израиль. После был востребован в России: ЦСКА, «Динамо», «Ростсельмаш». В тренерской практике всё скромнее: Серпухов, Реутов…

Защитник: Андрей Чернышов, 54 года

Фото: Getty Images/из личного архива

Москвич Чернышов — один из самых азартных путешественников росфутбола. Игроком он активно осваивал Европу, а в более зрелом возрасте принялся за исследование Азии: Кувейт, Саудовская Аравия, теперь Индия. При этом тренерскую деятельность Андрей периодически чередует с менеджерской. Из свежих достижений — победа в Лиге Калькутты. Вот кому будет что внукам рассказать на пенсии!

Защитник: Виктор Онопко, 52 года

Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уроженец Луганска долгое время удерживал рекорд по количеству матчей за национальную сборную (109 за Россию + 4 за СНГ), пока его не превзошёл другой культовый защитник страны — Игнашевич. Виктор съездил на четыре крупных турнира (по два ЧМ и Евро), на пятый, в 2004-м, не попал из-за травмы. Оставил о себе добрую память в Испании: для «Овьедо» Виктор — вообще легенда. У тренера Онопко 11 лет в трудовой книжке была только одна запись — ЦСКА. По инициативе давнего товарища Карпина появились следующие — сборная России и «Ростов».

Полузащитник: Омари Тетрадзе, 52 года

Фото: из личного архива/fctobol.kz

С «Динамо» и «Аланией» Тетрадзе собрал полную медальную коллекцию чемпионата России. Раньше Аленичева открыл для себя престижную «Рому», продуктивно сгонял на родину предков, в Грецию (даже в армии там послужил!), отметился на ЧМ и Евро. У тренера Тетрадзе список достижений исчерпывается двумя подряд подъёмами в ФНЛ («Анжи», «Волга»). Правда, в последние годы он к этому делу охладел — с 2017-го не практикует. Бизнес в Грузии и России позволяет Омари спокойно смотреть в будущее и не хвататься за сомнительные предложения.

Защитник: Сергей Подпалый, 58 лет

Фото: из личного архива/arsenaltula.ru

Киевлянин Подпалый капитанил в сёминском «Локомотиве» и последнем «Динамо» великого Бескова. Правда, из серьёзных наград в игроцкие годы скопил только Кубок России и бронзовую медаль. За сборную ограничился двумя матчами. Тренерских свершений у него больше: в Беларуси и Латвии брал оба главных трофея. С 2019-го Подпалый в системе тульского «Арсенала» — даже возглавлял команду исполняющим обязанности и полноценным главным (между Черевченко и Парфёновым). Это пока единственный его самостоятельный опыт в РПЛ.

Полузащитник: Валерий Карпин, 53 года

Фото: из личного архива/Артём Гусев, «Чемпионат»

Пересказывать последние события в жизни, возможно, ярчайшего персонажа современного футбола России не имеет смысла — Валерий много лет на виду, с тех пор как вернулся в «Спартак» — директорствовать, совмещать посты, а затем только тренировать. По-своему символично, что именно автор исторического, первого гола возрождённой сборной РФ и возглавляет её в самый тяжёлый период жизни. Карпин же стал первым совместителем, взявшим клуб в нагрузку к сборной, а не наоборот. «Ростов» от этого только выиграл.

Полузащитник: Игорь Ледяхов, 54 года

Фото: из личного архива/«Чемпионат»

Игровая карьера Ледяхова примерно поровну разделилась между родиной и Испанией (с маленьким вкраплением экзотической Японии). Красавица Барселона давно стала вторым домом для его семьи. А поскольку все тренерские проекты Игоря Анатольевича до сих пор были связаны только с Россией, ему не привыкать жить на две страны.

Только после отставки из «Балтики» в 2018-м его творческий поиск подзатянулся. До сих пор таких продолжительных пауз в его деятельности не было. Например, в Грозном Ледяхов задержался на целую пятилетку — ассистентом, а потом главным.

Полузащитник: Андрей Кобелев, 53 года

Фото: из личного архива/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная — боль Кобелева, в прямом и переносном смысле. Выйдя на замену против Мексики, динамовец стал героем вечера — обеспечил соперника сначала пенальти, а потом и удалением. Но более за страну Андрей не играл. Где-то травмы сказались, а где-то, возможно, и ершистый характер — покладистым игроком он никогда не был. В «Динамо» Кобелев закончил игровую карьеру и начал тренерскую. Впредь он ещё четырежды (!) принимал команду (дважды в качестве «и. о.») и только раз надолго отлучился из родного города — в Самару в начале десятых. Удивительно, что специалист с таким богатым бэкграундом уже шесть лет не востребован в большом футболе.

Защитник: Андрей Иванов, умер 19 мая 2009-го в 42 года

Фото: из личного архива

Пожалуй, самая трагическая фигура из первого созыва сборной. Из семи бунтарей, отозвавших свои подписи под «письмом 14», только Иванова «прокатили» мимо ЧМ-1994. Более он под триколор не призывался. Ещё один драматичный эпизод — Антверпен-1993. Тогда вместо Иванова судья по ошибке выгнал с поля Онопко, и «Спартак» распластался на пороге финала Кубка кубков. Андрей же раньше всех партнёров и ушёл из жизни — всего в 42 года. Житейская неустроенность и вредные привычки подкосили.

Нападающий: Юрий Матвеев, 54 года

Фото: из личного архива/fc-ural.ru

Юрий практически всю жизнь отыграл вдали от столицы, но мимо Матвеева образца 1992 года штаб сборной пройти никак не мог. Уроженец Нижнего Тагила шёл на лучшего бомбардира сезона — и в конце концов к нему пришёл. Садырин активно задействовал Матвеева в разгар бунта сборной, но отсеял, как только отказники согласились вернуться в команду. Впоследствии Юрий ещё дважды становился топ-снайпером «Урала» и один раз — «Ростсельмаша», но за «националку» более не играл. В конце нулевых он перешёл на тренерскую и с тех пор предан «Уралу»: дважды возглавлял его с приставкой «и. о.» и дважды — без. С августа 2021-го — без команды.

Нападающий: Владислав Лемиш, умер 30 сентября 2021-го в 51 год

Фото: из личного архива/ФК «Кубань»

Бакинец Лемиш сыграл по одному матчу за Россию и Азербайджан и вряд ли остался полностью доволен своей футбольной биографией. За «Торпедо» не провёл ни матча, в ЦСКА не закрепился, ехал в Примеру («Эспаньол»), а попал в Сегунду («Паламос»)… Последние годы Владислав неприметно жил и работал в Краснодаре — тренировал любителей, студентов. Тем не менее новость о смерти Лемиша многих в футбольных кругах потрясла — всё-таки в Союзе он считался талантищем.

Нападающий: Дмитрий Радченко, 51 год

Фото: Getty Images/fc-zenit.ru

Визитка долговязого длинноволосого ленинградца в футболе — два гола на «Сантьяго Бернабеу» за «Спартак». Ну и куда же ещё он мог переехать из неблагополучной России 1990-х, как не в Испанию? Но звезда-однодневка — это точно не про Дмитрия. Он и в Примере подтверждал свой бомбардирский класс, а под конец карьеры разнообразил послужной список Японией и Хорватией. Много лет один из лучших воспитанников «Зенита» наставляет молодёжь в академии родного клуба — так и должна выглядеть преемственность. Но «спартачи» Дмитрия тоже помнят и ценят.

Тренер: Павел Садырин, умер 1 декабря 2001-го в 59 лет

Фото: РИА Новости

Сборная стала одновременно пиком тренерской карьеры и самым большим разочарованием в жизни Садырина. Восстание футболистов и провал на ЧМ-1994 в США, очевидно, подорвали его здоровье. Более он турнирных вершин не достигал — ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, который принимал ещё дважды. Но память о нём болельщики обоих клубов хранят до сих пор — в благодарность за золотые пьедесталы и азартный, живой футбол.