Изменения, которые одобряют Арсен Венгер и Флорентино Перес. Пока — только в Нидерландах и только с сезона-2023/2024.

В футбол пришли новые правила! Что будет, кроме аутов ногами и 60-минутных матчей?

Ого, в футболе долгожданная революция! В Нидерландах меняют классический подход к продолжительности матчей и начинают эксперименты в низшем дивизионе.

Что произошло?

Глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк Ван Дер Зи заявил, что Королевский футбольный союз их страны планирует протестировать новые футбольные правила. И сделает это во втором дивизионе чемпионата страны, начиная с сезона-2023/2024.

Матч «Аякс» — «Витесс» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

И вот главные его тезисы:

Официальные лица Королевского футбольного союза Нидерландов проинформировали УЕФА и ФИФА о том, что изменения в правилах игры тестировались в стране начиная с 2017 года на любительском уровне. Эти изменения должны сделать игру быстрее, честнее и привлекательнее для зрителя. Теперь цель состоит в том, чтобы реализовать пилотный проект для второго дивизиона Нидерландов в сезоне-2023/2024. При этом корректировки будут проверены в консультации с клубами и советом Международной футбольной ассоциации (IFAB).

Новость по теме Новые правила игры будут протестированы во втором дивизионе Нидерландов в сезоне-2023/2024

Предпосылки. Откуда пошла идея?

Это случилось в 2017 году. Усилиями IFAB – международного совета футбольных ассоциаций. Такой международной организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Она же опубликовала документ со стратегией фэйр-плей, которая была направлена на: а) улучшение поведения игроков; б) повышение справедливости игры; б) её привлекательности.

«Многие люди очень разочарованы тем, что типичный 90-минутный матч имеет менее 60 минут эффективного (фактического) игрового времени, то есть когда мяч находится в игре», – сказано в том документе. Стратегия предлагает меры по сокращению потери времени и «ускорению» игры».

Среди предложений также есть следующие:

разрешить игроку отдавать пас самому себе при штрафном ударе, угловом и ударе от ворот;

табло стадиона, которое останавливается и запускается синхронно с часами главного судьи;

разрешить производить удар от ворот, даже если мяч находится в движении.

Президенты топ-клубов выступают за сокращение игрового времени. Многим не нравятся затяжки

За сокращение игрового времени с 2018 года выступает президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Аурелио Де Лаурентис президент «Наполи» «Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе. Всё потому, что игры в два тайма по 45 минут выглядят скучным зрелищем – от многих матчей просто хочется спать. Футболисты не могут полтора часа играть в высоком, захватывающем темпе».

О влиянии видеоигр и сокращении игрового времени недавно говорил и президент «Реала» Флорентино Перес: «Молодые люди привыкли проводить время за игровыми приставками, и у них сложилось мнение, что матчи идут слишком долго. Не знаю, может быть, стоит задуматься о сокращении игрового времени».

Авторитетный в прошлом английский футбольный судья Марк Клаттенбург в колонке для Daily Mail писал, что футболисты жаловались ему на небольшое количество добавленного времени, так что в ФИФА этот вопрос взяли на рассмотрение.

Основные тезисы Клаттенбурга, озвученные им в 2022 году:

1. «Судьи знают, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-лидер хочет меньше, проигрывающая команда хочет больше. Я думаю, что есть решение – это 60-минутные матчи с введением «чистого» времени. Данную идею сейчас прорабатывает Пьерлуиджи Коллина (глава судейского комитета УЕФА)».

2. «Эта система работает в баскетболе, может сработать и в футболе».

3. «Судья будет ставить на паузу время матча, например, когда мяч выходит из игры, оказывается помощь травмированному игроку или футболисты общаются с арбитром. Таким образом, длительность каждого матча будет фиксированной, и мы избавимся от противоречия в вопросе времени».

Марк Клаттенбург Фото: Shaun Botterill/Getty Images

4. «Сейчас футбольный матч длится 90 минут. Но по факту чистой игры в нём намного меньше. На самом деле даже до названных 60 минут далеко не всегда доходит дело. Неудивительно, что именно в футболе есть такое понятие, как «затяжка времени», когда игроки специально делают всё, чтобы игры не было, а финальный свисток приближался».

О сокращении игрового времени говорил и экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген: «Футбол действительно должен как можно быстрее перейти на «чистое» игровое время. Футболисты постоянно «ныряют» и изображают муки, это лишает болельщиков удовольствия. Люди хотят посмотреть хорошую игру, а не театральную постановку».

Что изменится в футболе?

Самая революционная составляющая реформы касается продолжительности матча, но не только. Только представьте, как будет выглядеть футбольный матч:

один тайм будет состоять из 30 минут вместо 45, что сократит общую продолжительность игры с 90 минут до 60;

при этом учёт времени будет вестись исключительно тогда, когда мяч находится в игре: пауза по любой причине останавливает таймер. Подобное правило (как говорил выше Клаттенбург) действует в баскетболе, где аут замораживает отсчёт;

в отличие от лимитированного времени, замены будут неограниченными: во время матча тренер сможет заменить хоть всех игроков разом;

перемены затронут ауты и штрафные: вбрасывание мяча будет разрешено проводить ногами (об этом активно говорил любитель реформ Арсен Венгер, который теперь возглавляет отдел глобального развития футбола в ФИФА);

снимается запрет на розыгрыш штрафного при помощи дриблинга;

а жёлтые карточки теперь будут работать по хоккейному принципу: получивший предупреждение игрок покидает поле на пять минут.

Играет «Аякс» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ну что, захотелось посмотреть на голландский эксперимент?

Как долго продлится эксперимент и каковы его перспективы?

Реализовать проект начнут с сезона-2023/2024. Когда закончат или решат о его эффективности – неизвестно.

Сложно сказать, насколько приживутся нововведения. Реформы лоббируются на самой футбольной верхушке и находят поддержку в рядах игроков, тренеров и арбитров. В то же время некоторые правила копируют другие виды спорта, которые менее популярны, чем футбол.

Эксперименты с ними ведутся очень осторожно, оставляя широкие возможности для внесения изменений или сворачивания проекта. И всё-таки, кажется нам, истинную ценность преобразований под силу определить только болельщикам.