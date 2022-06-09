«Спартак» выкупил легионера, «Локо» взял уже двух. Свершившиеся трансферы РПЛ

Очередной сезон РПЛ стартует в следующем месяце, и клубы постепенно укрепляют составы. Уже состоялось несколько сделок, в том числе с участием топ-клубов. Вот основные из них.

«Спартак» избавился от Понсе и выкупил футболиста сборной Люксембурга

Красно-белые выкупили права на полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру. Согласно данным Transfermarkt, «Янг Бойз» получил за 25-летнего футболиста € 6,4 млн. Перейра пополнил «Спартак» зимой нынешнего года и с того момента отыграл 14 матчей. В РПЛ полузащитник отметился голом и результативной передачей, в Кубке России — двумя ассистами. Перейра подписал контракт до лета 2026 года.

Покидает московский клуб, пусть и временно, вратарь Илья Свинов. 21-летний голкипер возвращается в «Факел» — воронежский клуб арендовал игрока на один сезон. Свинов перешёл в «Спартак» в начале 2022 года как раз из «Факела», но отыграл всего лишь три матча за вторую команду красно-белых в ФНЛ. 30 апреля Илья крайне неудачно провёл встречу с «Нефтехимиком» — пропустил три мяча, а в перерыве его заменили. После этого на поле в официальных матчах он не выходил. Свинов никогда не играл в РПЛ и вряд ли бы сделал это в новом сезоне за «Спартак». Теперь у него есть возможность дебютировать в турнире в составе «Факела».

Не сыграет за «Спартак» в новом сезоне и нападающий Эсекьель Понсе. Аргентинец провёл вторую часть сезона в «Эльче», где выступал на правах аренды. В итоге испанский клуб выкупил 25-летнего футболиста за € 4 млн (по данным Transfermarkt). Статистику Понсе в «Эльче» никак нельзя назвать выдающейся (12 матчей, один гол), хотя дебют получился неплохим. Во встрече с «Райо Вальекано» форвард оформил победный гол на 84-й минуте, но потом не забивал три месяца. А в одном из матчей получил прямую красную карточку за агрессивное поведение.

Эсекьель Понсе Фото: Getty Images

ЦСКА приобрёл права на Карраскаля

По окончании сезона из ЦСКА ушли сразу несколько футболистов. Марио Фернандес приостановил карьеру, Алан Дзагоев расторг контракт, Хёрдур Магнуссон ушёл свободным агентом, а у Жан-Филиппа Гбамена истёк срок аренды. При этом армейцы выкупили полузащитника Хорхе Карраскаля. Вторую часть сезона колумбиец провёл в составе московского клуба, но выступал за него на правах аренды. Сумма выкупа составила € 6 млн (эти деньги получит «Ривер Плейт»). 24-летний игрок подписал контракт до 2026 года. Карраскаль принял участие в 13 матчах за ЦСКА и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Забил, кстати, в памятном матче с «Рубином» — его москвичи выиграли с неприличным счётом 6:1.

«Мы рады, что Хорхе остаётся в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный, техничный футболист. Хорхе с ходу вписался в состав команды. И мы уверены, что у Карраскаля есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ЦСКА», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе.

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» купил бразильского защитника

В составе железнодорожников появился 21-летний Лукас Фассон. Бразильский защитник обошёлся московскому клубу в € 3 млн. Предыдущий сезон он провёл на родине, играя за «Атлетико Паранаэнсе». Генеральный директор «Локо» Томас Цорн сообщил, что футболист способен закрыть две позиции: в центре защиты и на левом фланге обороны. Два года назад Фассоном интересовалась «Барселона», однако история завершилась скандалом, и бразилец так и не оказался в Испании. До перехода в «Локомотив» бразилец выступал исключительно в Южной Америке, так что ему наверняка потребуется значительное время на адаптацию. Фассон — уже второй новичок-легионер железнодорожников в летнее окно. Месяц назад «Локомотив» оформил переход черногорского нападающего Марко Раконьяца, о котором мы писали здесь.

В «Торпедо» оказался нападающий-бомбардир из ФНЛ

Вернувшийся в РПЛ московский клуб объявил о первом летнем трансфере. «Торпедо» укрепило линию нападения Давидом Караевым, ранее выступавшим за «СКА-Хабаровск». 27-летний футболист присоединился к автозаводцам в статусе свободного агента. По итогам прошлого сезона Караев оказался в числе лучших бомбардиров ФНЛ (забил 14 мячей, занял седьмое место). Правда, половину своих голов нападающий оформил ударами с 11-метровой отметки. Теперь в составе «Торпедо» сразу три игрока, которые в прошедшем сезоне попали в восьмёрку лучших снайперов ФНЛ. Помимо Караева, это Мухаммад Султонов (15 голов) и Амур Калмыков (13).

Давид Караев Фото: torpedo.ru

«Ахмат» купил защитника «Уфы»

Несколько дней назад главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил коллегам с «Матч ТВ», что клуб ищет усиление в ФНЛ. Правда, специалист посетовал на трансферную политику, которую ведут «Рубин» и «Арсенал». По словам Талалаева, эти клубы просто взрывают рынок, предлагая новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Тренер подчеркнул, что сам «Ахмат» ищет защитника и нападающего. Нового игрока в линию обороны грозненский клуб уже приобрёл — Юрий Журавлёв подписал контракт на три года. По информации «Чемпионата», за трансфер 25-летнего футболиста «Ахмат» заплатит «Уфе» € 1 млн.

Бонус: ЦСКА и «Спартак» продлили контракты с российскими игроками

«Спартак» продлил контракт с защитником Николаем Рассказовым. 24-летний футболист поставил подпись под договором, рассчитанным до лета 2023 года. В прошедшем сезоне Рассказов провёл 25 игр во всех турнирах, хотя в весенней части у него всего два полных матча. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков позитивно оценил этот ход со стороны руководства «Спартака»: «Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку». Особенно в данной ситуации», — сказал Широков «Чемпионату».

Николай Рассказов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Новый контракт с ЦСКА подписал 20-летний нападающий Владислав Яковлев. Он дебютировал за основную команду армейцев в марте 2021-го (отыграл две минуты в матче с «Ротором»). При этом Владислав с шести лет занимался в академии ЦСКА, после выступал за молодёжную команду. В сезоне-2021/2022 Яковлев отыграл 16 матчей в РПЛ (329 минут) и даже отметился победным голом в матче с «Ахматом» (2:0).