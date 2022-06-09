Сборную Украины лишили чудо-гола. Но потом удача вернулась

Продолжаем следить за Лигой наций. В среду, 8 июня, в очередном матче этого турнира встретились сборные Ирландии и Украины. Соперники по группе B1 сыграли в Дублине и сподобились всего на один гол. Но событий в этой игре всё равно хватало.

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков на фоне тяжёлого графика ударился в эксперименты. За последнюю неделю это уже третий матч для команды (до Ирландии было две игры за выход на ЧМ-2022), а учитывая проблемы с формой и общий эмоциональный фон, играть тем же составом было невозможно. Петраков сменил схему с «3-4-3» на «4-3-3» и сделал множество кадровых перестановок.

Матч начался не по сценарию Украины. Ирландцы с первых минут стали душить соперника прессингом. На 4-й минуте это чуть не привело к голу — вратарь Андрей Лунин решил играть низом и обрезался. Давление продлилось около 10 минут, и всё это время украинцы не могли перейти центральную линию.

У ирландцев при всём однообразии атак выделялся Чидози Огбене. Это тот самый паренёк, который в марте оформил «гол+пас» в матче с грозной Бельгией и принёс Ирландии сенсационную ничью. Вот и в этот раз все атаки шли через него.

После мощного старта ирландцы взяли время отдышаться и дали сопернику свободу. Украинцы этим с радостью воспользовались и стали смелее атаковать. Однако у них (впрочем, как и у ирландцев) были явные проблемы с последним пасом. Поэтому в основном атаки заканчивались неудачными ударами. Показательный момент случился на 29-й минуте: Сергей Сидорчук мог выводить партнёра один на один, но влупил в защитника.

На 37-й минуте украинцы забили супергол. Тарас Качараба оттеснил соперника и с лёта зарядил в дальнюю девятку. Но, как и в матче с Уэльсом, удача лицом не повернулась — Артём Довбик за несколько секунд до удара был в офсайде.

Второй тайм начался с курьёзного гола. Виктор Цыганков навесил со штрафного, но его подача неожиданно превратилась в удар. Мяч не коснулся ни защитников, ни нападающих, а вратарь Кивин Келлехер к такому повороту событий оказался не готов. Видимо, удача вернула должок за офсайд у Довбика!

После гола большую часть второго тайма команды не особо активно обменивались атаками, но на 79-й минуте ирландцы всё же создали по-настоящему голевой эпизод. Капитан Шейн Даффи пробил головой с такой силой, с какой не каждый ударит ногой. Лунин с трудом среагировал, и мяч влетел в перекладину. Очень близко было к голу, но удача вновь оказалась на стороне украинцев.

Дальнейшие попытки ирландцев тоже ни к чему не привели. Забивать можно было на 4-й добавленной минуте, но удар Даффи через себя пришёлся в защитника, а после добивания мяч улетел над перекладиной. Украинцы же отошли к своим воротам и за последние 10 минут провели всего пару контратак. Но гол им был и не нужен. 0:1.

Ирландия — Украина — 0:1 Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Если суммировать, до последних минут небольшое преимущество было на стороне сборной Украины. Команда Петракова больше владела мячом, чуть больше и чуть лучше била. А когда соперник забрал инициативу – удержала победный счёт. Ирландия же проиграла второй матч в Лиге наций подряд.