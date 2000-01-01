Кто получает больше всего денег в Англии? Крупнейший контракт — у игрока не из «Ман Сити»

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У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
Сервис Sportac подсчитал всё до последнего фунта, помножив годичную зарплату на количество лет контракта.
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15. Кепа Аррисабалага, «Челси» — £ 56,42 млн
15. Кепа Аррисабалага, «Челси» — £ 56,42 млн
Кепа прописался на скамейке «Челси», и это обходится клубу в немаленькие деньги.
14. Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед» — £ 59,25 млн
14. Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед» — £ 59,25 млн
Капитан «МЮ» заключил неплохой контракт с клубом в 2019-м.
13. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — £ 62,4 млн
13. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — £ 62,4 млн
Лидер «Тоттенхэма» — самый высокооплачиваемый игрок своей команды, что неудивительно. Текущий контракт был заключён в 2018 году.
12. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — £ 62,4 млн
12. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — £ 62,4 млн
Стерлинг имеет далеко не самый большой контракт в «Сити», но годовая зарплата у него на уровне: по оценкам Sportac, она составляет более £ 15 млн в год.
11. Джон Стоунз, «Манчестер Сити» — £ 65 млн
11. Джон Стоунз, «Манчестер Сити» — £ 65 млн
Стоунз продлил контракт с «Сити» в августе 2021-го, он получает на уровне главных защитников АПЛ.
10. Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед» — £ 70,72 млн
10. Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед» — £ 70,72 млн
Варан — один из самых высокооплачиваемых игроков «МЮ», пусть в минувшем сезоне он выходил на поле не так часто.
9. Тимо Вернер, «Челси» — £ 70,72 млн
9. Тимо Вернер, «Челси» — £ 70,72 млн
У Тимо Вернера тоже всё идет в клубе не так, как ему бы хотелось, но контракт при этом у футболиста отличный.
8. Н'Голо Канте, «Челси» — £ 75,4 млн
8. Н'Голо Канте, «Челси» — £ 75,4 млн
Текущее соглашение Канте с лондонским клубом было подписано в 2018 году. Какое-то время он был самым высокооплачиваемым игроком «Челси».
7. Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» — £ 75,4 млн
7. Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» — £ 75,4 млн
Контракт Поля уже на исходе, скоро он покинет клуб. За все эти годы «МЮ» выплатил французу немаленькую зарплату.
6. Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед» — £ 78 млн
6. Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед» — £ 78 млн
Контракт Марсьяля, подписанный в 2019 году, получился весьма выгодным для футболиста, а карьера в последние сезоны пошла на спад.
5. Ромелу Лукаку, «Челси» — £ 84,5 млн
5. Ромелу Лукаку, «Челси» — £ 84,5 млн
Лукаку скоро может покинуть клуб, однако его контракт, заключённый в 2021-м, позволяет ему держаться в топ-5.
4. Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» — £ 91 млн
4. Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» — £ 91 млн
Трансфер Санчо в «МЮ» пока называют спорным, в особенности при его большом контракте.
3. Джек Грилиш, «Манчестер Сити» — £ 93,6 млн
3. Джек Грилиш, «Манчестер Сити» — £ 93,6 млн
Оправдывает ли Грилиш свою зарплату в клубе — вопрос, но его контракт помог ему попасть в топ-3 рейтинга.
2. Кевин Де Брëйне, «Манчестер Сити» — £ 104 млн
2. Кевин Де Брëйне, «Манчестер Сити» — £ 104 млн
Контракт Де Брëйне заключён до 2025 года. За время действия соглашения Кевин получит больше £ 100 млн в качестве зарплаты.
1. Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед» — £ 117 млн
1. Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед» — £ 117 млн
Годовая зарплата у де Хеа чуть меньше, чем у Де Брëйне, но контракт длиннее, именно поэтому в рейтинге его поставили на первую строчку.
Кто получает больше всего денег в Англии? Крупнейший контракт — у игрока не из «Ман Сити»
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