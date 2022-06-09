Роналдо торжествует. У легендарного бразильца много причин для радости

Двукратный чемпион мира по футболу легендарный бразилец Роналдо решился на отчаянный шаг после выхода «Вальядолида» в Ла Лигу. Владеющий 51 процентом прав на клуб экс-футболист проехал 500 км на велосипеде.

«Я пообещал, что если мы вернёмся в Ла Лигу, то я проеду по пути святого Иакова в Сантьяго-де-Компостелу. Я сделаю это на велосипеде, поскольку не могу бегать. Это будет прекрасно. Я буду страдать. Но это будет незабываемый опыт», — заявил Роналдо несколько дней назад.

Сказано — сделано.

Роналдо Фото: twitter.com/brfootball

«Вальядолид» пробился в Ла Лигу после того, как по итогам минувшего сезона занял второе место в Сегунде. Клуб Роналдо был близок к победе в турнире, набрав 81 очко в 42 матчах. Такой же показатель у «Альмерии», опередившей «Вальядолид» по результатам личных встреч. Но это уже не столь важно. Имеет значение лишь конечный результат – команда будет играть в элитном дивизионе чемпионате Испании. История Роналдо-функционера пока короткая, но многообещающая.

Какой Роналдо владелец?

Бразилец стал владельцем и председателем совета директоров «Вальядолида» в сентябре 2018 года. Он приобрёл 51% акций клуба за € 30 млн.

«Футбол – моя страсть. У нас есть всё, чтобы достигать наших целей. Мы хотим большего, чем просто оставаться в Примере. Мы хотим создать конкурентоспособную команду и быть максимально прозрачными для наших болельщиков. Мы хотим максимального участия фанатов в жизни клуба. Ждем ваших идей, предложений и критики. Я хочу, чтобы вы были настоящим и будущим «Вальядолида», – сказал Роналдо после своего назначения.

«Вальядолид» на момент прихода Роналдо был новичком Примеры, так что покупка клуба обошлась относительно недорого. Прописку в высшем дивизионе команда смогла сохранять в течение двух лет – 16-е место в сезоне-2018/2019 и 13-я позиция в сезоне-2019/2020. Дальше были 19-е место и вылет в Сегунду в кампании-2020/2021.

Роналдо – громкое имя в мировом футболе, но всё-таки один лишь этот факт не помогает взлететь клубу на вершину. Бразилец вкладывал в команду личные средства и не получал поддержки от крупных инвесторов.

Роналдо владелец «Вальядолида» «Это рискованный бизнес. Меня часто спрашивают, свои ли деньги я вложил в команду или же за моей спиной есть некий миллиардер, оплачивающий всё за меня. Хотелось бы мне этого, очень хотелось. Я бы хотел иметь поддерживающего меня миллиардера, но я действительно вкладываю свои деньги»

«Вальядолид» недолго прозябал во втором испанском дивизионе и через год вернулся в элиту. 45-летний Роналдо в честь этого совершил изнурительный велопробег длиной 500 км. Зубастик страдал от лишнего веса ещё во время игровой карьеры, а сейчас и подавно далёк от оптимальных физических кондиций. Вероятно, поэтому и не стал уточнять, в какой срок собирается преодолеть путь святого Иакова на двухколёсном транспортном средстве. Заявление о намерении сделал 6 июня, а исполнил обещание 9-го числа. Непонятно, сколько остановок делал владелец «Вальядолида» и проехал ли всю дистанцию в полном объеме. Вряд ли даже с паузами Роналдо осилил такое расстояние, но это уже не столь важно. Легенде простительно.

Какой ещё есть клуб у легенды?

Основная промежуточная цель выполнена. «Вальядолид» в Примере. На этот раз Роналдо наверняка рассчитывает вывести команду хотя бы в Лигу Европы или Лигу конференций. Карьера бразильца на посту функционера стремительно развивается. Одним клубом бразилец ограничиваться не стал. В апреле Роналдо официально стал владельцем и членом правления «Крузейро». Бывший футболист приобрел 90% акций клуба, в котором начинал карьеру. Сделка обошлась в сумму около $ 70 млн. Значит, с финансами у Зубастика всё в порядке. Теперь имя Роналдо будет значительно чаще фигурировать в европейских и южноамериканских СМИ.

Возможно, на двух клубах деловая активность бразильца не закончится. Уже сейчас Роналдо руководит маркетинговым агентством, инвестирует в киберспорт, занимается агентской деятельностью, производством аудиовизуального контента и вкладывает средства в различные активы за пределами спортивной сферы. У него есть много причин для радости, и это не предел его торжества.

Роналдо Фото: Michael Steele/Getty Images

А ещё легендарный нападающий – один из главных сторонников создания Суперлиги Европы. Роналдо уверен, что рано или поздно этот турнир всё-таки запустится, и даёт понять, что не против поучаствовать в его становлении. Не исключено, что Зубастик станет одним из самых видных деятелей в новой организации. Нет причин полагать, что его постфутбольная карьера вдруг резко застопорится после продолжающегося до сих пор динамичного взлёта.