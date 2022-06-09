ФИФА забанит не только Россию. Громкий скандал с чемпионатом мира за полгода до турнира!

До старта чемпионата мира в Катаре осталось всего полгода, а мы до сих пор не знаем всех участников финальной стадии. На оставшиеся две путёвки претендуют четыре сборные. При этом одного из 30 уже определившихся участников турнира могут забанить в самое ближайшее время. Громкий скандал!

Кого отстранят и за что?

По информации Mundo Deportivo, ФИФА уже приняла решение об отстранении сборной Эквадора. Эта команда завершила отборочный цикл на четвёртом месте в южноамериканской зоне и получила прямую путёвку в Катар. Но ещё в прошлом месяце всплыли новые интересные подробности. Федерация футбола Чили направила жалобу в ФИФА, утверждая, что эквадорская сборная скрыла личность одного из своих футболистов. Речь идёт о защитнике Байроне Кастильо. Юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо сообщил, что этот футболист на самом деле колумбиец и у него другое имя. Чилийцы обвинили эквадорцев в фальсификации документов и потребовали снять с соперника очки во всех матчах, где участвовал Кастильо. В Федерации футбола Чили сообщили, что у них невероятное количество доказательств.

Байрон Кастильо в форме сборной Эквадора Фото: Jose Jacome/Getty Images

Кто займёт место Эквадора на ЧМ-2022?

Сообщается, что вместо дисквалифицированной сборной в Катар поедет чилийская команда. Поэтому неудивительно, что именно руководители этой федерации направили жалобу в ФИФА. С Эквадора должны снять 14 очков за восемь матчей, в которых играл Кастильо. После пересчёта данных сборная Чили поднимется на четвёртое место, а оно даёт право поехать на ЧМ-2022 без всяких стыковых матчей. Эквадор, в свою очередь, опустится на последнюю строчку и пропустит предстоящий турнир.

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

Правда, существует второй вариант. ФИФА может аннулировать все результаты Эквадора в отборе в связи с нарушением правил. В таком случае на четвёртом месте окажется Перу, а Колумбия займёт пятую строчку и получит шанс сыграть в стыках. Чили при таком раскладе не попадёт на чемпионат мира. Впрочем, этот вариант повлечёт за собой серьёзные проблемы с логистикой. Дело в том, что сборная Перу уже находится в Катаре, где готовится к стыковому матчу с Австралией (он состоится 13 июня). Если ФИФА примет решение по второму сценарию, не исключено, что нас ждёт обновлённая информация по стыкам.

Сборная Чили Фото: Javier Mamani/Getty Images

Отстраняли ли другие сборные от ЧМ раньше?

У ФИФА богатая коллекция банов. В их числе оказалась и сборная России, которую лишили возможности сыграть в стыковых матчах по политическим причинам. Похожая ситуация на ту, что сейчас происходит с Эквадором, была у сборной Мексики. Эту команду забанили на два года в связи с тем, что на молодёжном чемпионате мира они скрыли реальный возраст одного из футболистов. Как итог — основная сборная потеряла возможность поехать на ЧМ-1990. Ознакомиться со списком отстранений можно ниже.

С кем Эквадор должен был сыграть на ЧМ-2022?

Южноамериканская команда попала в группу А, её соперники по квартету — Катар, Сенегал и Нидерланды. Первый матч в расписании — 21 ноября с хозяевами турнира.

Когда объявят о решении?

Как сообщает Tyc Sports, ФИФА объявит о решении завтра, 10 июня.