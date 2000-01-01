В АПЛ назвали футболиста года! А кто брал награду в последние 10 лет?

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Кто они, лучшие игроки года в АПЛ за последние 10 лет?
Кто они, лучшие игроки года в АПЛ за последние 10 лет?
Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании признала лучшим футболистом сезона-2021/22 лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. А кто побеждал раньше?
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Сезон-2011/2012: Робин ван Перси, «Арсенал»
Сезон-2011/2012: Робин ван Перси, «Арсенал»
Ван Перси вместе с «Арсеналом» занял лишь третье место, но наколотил в чемпионате 30 мячей и был выбран лучшим игроком по версии PFA.
Сезон-2012/2013: Гарет Бэйл, «Тоттенхэм»
Сезон-2012/2013: Гарет Бэйл, «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» финишировал лишь на 5-й строчке в турнирной таблице, однако Гарет Бэйл стал настоящей звездой сезона и именно после этого перешёл в мадридский «Реал».
Сезон-2013/2014: Луис Суарес, «Ливерпуль»
Сезон-2013/2014: Луис Суарес, «Ливерпуль»
Роковое падение Стиви Джи лишило «Ливерпуль» шансов на чемпионство, но лучшим игроком всё равно признали мерсисайдца: Луис Суарес наколотил в чемпионате 31 мяч.
Сезон-2014/2015: Эден Азар, «Челси»
Сезон-2014/2015: Эден Азар, «Челси»
«Челси» взял чемпионство во второе пришествие Моуринью, а главной звездой команды стал Эден Азар.
Сезон-2015/2016: Рияд Марез, «Лестер»
Сезон-2015/2016: Рияд Марез, «Лестер»
Марез оказался самым ярким игроком в команде, которая сотворила сенсацию: «Лестер» стал чемпионом Англии во многом благодаря его игре.
Сезон-2016/2017: Н'Голо Канте, «Челси»
Сезон-2016/2017: Н'Голо Канте, «Челси»
В первый же сезон в «Челси» Канте был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов.
Сезон-2017/2018: Мохамед Салах, «Ливерпуль»
Сезон-2017/2018: Мохамед Салах, «Ливерпуль»
Награда «футболисту года» в тот сезон досталась Салаху, лучшему бомбардиру (32 мяча в чемпионате).
Сезон-2018/2019: Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»
Сезон-2018/2019: Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»
Несмотря на победу «Сити» в турнире, лучшим игроком признали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Тогда мерсисайдцы заняли второе место.
Сезон-2019/2020: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
Сезон-2019/2020: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
В ковидный сезон чемпионом удалось стать «Ливерпулю», но лучшим игроком был выбран Кевин Де Брёйне, занявший с «Манчестер Сити» второе место.
Сезон-2020/2021: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
Сезон-2020/2021: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
Спустя год Де Брёйне вновь забрал награду: теперь как чемпион Англии.
В АПЛ назвали футболиста года! А кто брал награду в последние 10 лет?
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