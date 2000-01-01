В АПЛ назвали футболиста года! А кто брал награду в последние 10 лет?

Кто они, лучшие игроки года в АПЛ за последние 10 лет?

Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании признала лучшим футболистом сезона-2021/22 лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. А кто побеждал раньше?