Конте кошмарил игроков и боссов, но вывел «Тоттенхэм» в ЛЧ. Помогла шоковая терапия

Когда Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года, моральный дух команды был на нуле. Последняя игра «шпор» — домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3 — вызвала бурю фанатского гнева. Среди мишеней хейта были тренер Нуну Эшпириту Санту, председатель правления Дэниел Леви, руководство клуба в целом и отдельные игроки.

Фанатов бесило крутое пике северолондонцев в последние сезоны — от увольнения Маурисио Почеттино через ужасный отрезок с Жозе Моуринью и до попытки присоединиться к европейской Суперлиге. Было ощущение, что из клуба выкорчевали душу. В такой атмосфере в команду пришёл Конте, и были периоды, когда казалось, что он не протянет и до лета.

Конте не рассчитывал на финиш в зоне Лиги чемпионов

Но спустя несколько месяцев мощной турбулентности, отчасти вызванной им самим, Антонио вернул «шпор» в Лигу чемпионов. Конте раз за разом подчёркивал, насколько абсурдно ожидать от «Тоттенхэма» финиша в четвёрке лучших – в апреле он заявил, что это будет «чудом». Итальянец отметил, что в переговорах с Леви о квалификации ЛЧ не было и речи. «Я бы ответил ему: «Ты шутишь?» – Антонио только посмеялся над вопросом о том, обсуждали ли коуч и функционер попадание в топ-4 перед подписанием контракта.

Дэниел Леви Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Окружение Конте отговаривало его от переезда в Лондон: топ-менеджер заслуживает лучшего, чем клуб в состоянии хаоса, выступающий в Лиге конференций. Недавно Антонио объяснил, почему всё же принял предложение «шпор»: итальянец признался, что тренировочный процесс и победы для него «подобны наркотику». Он просидел без работы всего несколько месяцев, но охотно ухватился за возможность подтвердить статус элитного тренера.

Ещё он хотел доказать, что способен тягаться с грандами Премьер-лиги и без гигантского бюджета. Перед назначением он посмотрел много матчей «Тоттенхэма», включая унизительное поражение от «Арсенала» со счётом 1:3 в сентябре. Он знал, что у команды огромная проблема с игрой в обороне, но был уверен – его методы помогут «шпорам» вернуться в норму.

В клубе назначение Конте воспринимали так: теперь у некоторых футболистов больше нет оправданий, на которые они налегали в последние месяцы. С одним из лучших тренеров в мире игроки должны были взять на себя ответственность, винить теперь было некого. Антонио дал пинка всем — от персонала до первой команды. Клуб почувствовал себя в большем тонусе, чем за несколько месяцев при Нуну.

Философия Антонио — очищение через страдание

С самого начала совместной работы Конте начал кошмарить всех из-за рациона. В свой первый день на базе клуба он увидел, как игрок основной команды уминает начос. Антонио ясно дал понять, что тяжёлой пищи вроде начос и сэндвичей в столовой больше не будет. Кетчуп, майонез, растительное и сливочное масло были запрещены – коуч настаивал, что команде нужно прибавить в физике.

Он сообщил об этом игрокам после дебютного матча. Главный месседж итальянца состоял в том, что футболисты должны стать сильнее, страдать вместе и идти на жертвы. Быть готовым «страдать» — одна из мантр Конте, и в первую неделю команда сполна прочувствовала это на себе. Описывая своё состояние после тренировки, футболисты называли себя «мёртвыми». The Athletic со ссылкой на источник на базе клуба сравнил игроков с бегунами, только что преодолевшими марафон.

За несколько недель команда поднялась с последнего места в Премьер-лиге по среднему пробегу за игру на первое. Метаморфоза отразилась и на результатах — шесть побед, три ничьих и одно поражение в 10 стартовых матчах под руководством Конте во всех соревнованиях. Антонио держал в тонусе не только игроков, но и руководство. После единственного проигрыша итальянец выдал: «Конечно, уровень «Тоттенхэма» не так уж высок».

Как рассказали боссам «шпор» коллеги из «Челси», с которыми они консультировались перед назначением Антонио, подобные панчи идут в комплекте со всеми достоинствами тренера. Один из представителей «синих» даже сказал: «Если вы думаете, что Моуринью был плох…». И всё же откровенность коуча подкупала.

Кейн забыл о «Сити», Сон выдал сезон на уровне Салаха

Конте прокачал не только физику игроков. К моменту его прихода команда почти четыре часа игрового времени в Премьер-лиге не могла пробить в створ ворот соперника, но Антонио поставил игрокам грамотный прессинг и раскрыл сильные качества отдельных исполнителей. Главной миссией итальянца стала реанимация Гарри Кейна после разочарования от Евро-2020 и не случившегося перехода в «Манчестер Сити».

Гарри Кейн Фото: Shaun Botterill/Getty Images

До назначения Конте у Кейна был всего один гол и один ассист в Премьер-лиге, но за несколько недель при новом коуче капитан клуба и сборной вернулся на пик бомбардирской формы. Форвард закончил сезон с 17 мячами и девятью голевыми передачами – после прихода Антонио только Сон Хын Мин играл более результативно (19 голов) среди всех футболистов чемпионата Англии, включая Мохамеда Салаха.

На проблемах с физической готовностью и мотивацией отдельных игроков беды Конте не закончились. В декабре по «Тоттенхэму» прошёлся ковид – клуб закрыл базу на дезинфекцию, футболисты по очереди валились с болезнью, а команда растеряла только-только набранный темп. Главным разочарованием для Антонио стал вынужденный вылет из Лиги конференций: «шпорам» засчитали дисквал из-за неявки.

Коуч был возмущён не только несправедливостью (лондонцев выкинули из турнира не по спортивному принципу), но и невозможностью использовать драгоценное время на тренировочном поле. В конце концов вынужденная сдача еврокубка пошла команде на пользу: в конце сезона у Антонио было больше времени на подготовку к играм.

Итальянец держал в напряжении весь клуб

Предрождественский период стал для тренера и команды чем-то вроде медового месяца, но дальше наступила суровая реальность. Лондонцы обидно теряли очки, а Конте не сдерживался на пресс-конференциях. Перед матчем с «Челси» он всю неделю твердил игрокам, насколько опасна банда Томаса Тухеля, а после поражения со счётом 0:2 не выбирал выражения: «Сейчас и за последние годы уровень «Тоттенхэма» серьёзно упал».

Некоторым игрокам казалось, что Конте жалеет о решении возглавить «шпор». Он постоянно подчёркивал, что в январе клубу нужно мощное усиление, и открыто критиковал отдельных футболистов за несоответствие его требованиям. Его честность бодрила, но в руководстве не слишком радовались панчам Антонио в адрес того же Тангая Ндомбеле, от которого клуб всеми силами пытался избавиться.

Антонио Конте Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ещё одним мотивом общения итальянца с прессой стала тема его будущего. Он раз за разом отказывался подтвердить, что останется в Лондоне на длительный срок. «Честно говоря, мне нравится жить настоящим и не слишком заглядывать вперёд. Сейчас важно сосредоточиться на происходящем, улучшить ситуацию и выжать максимум из имеющихся игроков», – так 14 января тренер ответил на вопрос о том, будет ли он тренировать «Тоттенхэм» к концу месяца.

Конте остался и продолжил впечатлять. Игроки проникались его идеями и заряжались уверенностью в матчах вроде голливудской победы над «Лестером» (3:2) с голами Стивена Бергвейна на 90+5-й и 90+7-й минутах. В последнюю неделю трансферного окна всё внимание было сосредоточено на том, поддержит ли Леви тренера на трансферном рынке. По потерянным очкам «шпоры» были в четвёрке, но баллы ещё предстояло набрать, а коуч продолжал настаивать на необходимости усиления.

Просьбы итальянца были услышаны. «Тоттенхэм» подписал двух молодых, но уже опытных игроков «Ювентуса» – Родриго Бентанкура (£ 16 млн + £ 5 млн возможных бонусов) и Деяна Кулушевски (аренда за £ 8,4 млн с правом выкупа за £ 24,9 млн). За всю эпоху Леви «шпоры» никогда так не активничали посреди сезона, и это было признаком поддержки Конте со стороны боссов.

Туринская парочка быстро вписалась в игру команды, хотя поначалу обоим было физически тяжело. Кулушевски и Бентанкур молниеносно адаптировались, пока «Арсенал» страдал от недостаточной глубины состава и отсутствия новичков в январе. Через пару недель после дебюта экс-игроки «Ювентуса» зажгли в победном матче с «Манчестер Сити» (3:2), команда систематически вырывала очки в добавленное время и наслаждалась прокачанной физикой.

И всё же Антонио не давал заскучать. Через четыре дня после победы над «горожанами» «шпоры» проиграли «Бëрнли» со счётом 0:1, а тренер выдал очередную ядерную прессуху. «Мне нужно поговорить с клубом. Я слишком честен, чтобы просто закрыть глаза и продолжать в том же духе, пока мне платят деньги. Никто не заслуживает этого – ни клуб, ни я, ни игроки, ни болельщики. Я пришёл, чтобы улучшить ситуацию, но в данный момент я не уверен, что мне это по силам», – эмоциональные качели итальянца продолжались.

Матч в неделю и мощный финиш

Позже коуч заявил, что это был не всплеск отчаяния, а осознанный месседж с расчётом на правильную реакцию от футболистов и клуба. Как бы то ни было, своего он добился. Игроки поняли, что могут упустить отличную возможность на прогресс под руководством топ-тренера, а Леви и спортдир Фабио Паратичи очень надеялись на итоговый успех – Конте был их совместной креатурой.

После поражения на «Тёрф Мур» «Тоттенхэм» оказался на восьмой строчке, а квалификация в Лигу чемпионов уже не зависела только от их успехов. Шоковая терапия Конте подействовала: с тех пор и до конца сезона только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» набирали больше очков за игру, чем «Тоттенхэм» — 2,3 очка за матч (32 в 14 играх).

Через несколько дней после поражения от «Бёрнли» «шпоры» вылетели из Кубка Англии от «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Разочарование смешалось с осторожной надеждой: теперь лондонцы могли сосредоточиться только на Премьер-лиге. С этого момента и до конца сезона у Конте была почти полная неделя на подготовку к каждому матчу, а сам тренер немного смягчил подход и не стал разносить команду после поражения от клуба классом ниже.

Конте на тренировке Фото: Getty Images

Дополнительное время на подготовку сделало разницу для «Тоттенхэма»: после пяти и более дней отдыха команда в среднем брала по 2,7 очка за игру по сравнению с 1,4 очка в остальных встречах. Свободный календарь дал Конте возможность нагнать отсутствие предсезонной подготовки: с его требованиями к физике и информационной нагрузкой на игроков было очень важно провести больше времени на тренировочном поле.

С практической точки зрения неделя на подготовку позволяет больше отдыхать, проводить детальные сеансы видеоанализа и уделять больше внимания отработке конкретных ситуаций на поле и игровых схем. «Шпоры» стали мощнее, последовательнее в атаке и организованнее в обороне – команда пропустила всего пять голов в последних 11 матчах сезона. Свою роль сыграли кропотливый труд видеоаналитиков и ежедневная отработка защитных паттернов, в которой участвовала вся группа, а не только оборонительная линия.

Конте дал игрокам правильный настрой и перестал их кошмарить

Изменилась и риторика Конте в общении с журналистами. «Вы на каждой пресс-конференции спрашиваете меня о гонке за место в четвёрке. Я сказал игрокам, что будет правильно взять на себя ответственность за это, потому что с моего прихода мы стали сильнее. Важно быть амбициозными», – заявил итальянец после победы в матче с «Эвертоном» со счётом 5:0. «Думаю, мы не можем прятаться от этого факта», – повторил посыл тренера Гарри Кейн в ответ на вопрос, претендуют ли «шпоры» на Лигу чемпионов.

«Во всех что-то изменилось», – так Антонио объяснил финальный спринт лондонцев. В 11 заключительных встречах АПЛ клуб одержал восемь побед и дважды сыграл вничью. Итальянец успешно изменил ментальность футболистов – они перестали воспринимать поражения буднично. По ходу сезона Конте говорил о том, как сильно он хочет изменить восприятие отрицательных результатов. В апреле он отпраздновал успех.

Антонио Конте главный тренер «Тоттенхэма» «Я начинаю чувствовать, что игроки ненавидят проигрывать. Это очень важно. Процесс завершён, когда после поражения ты приходишь домой и злишься».

Ещё один фактор спасения сезона – включённость Конте в работу клуба на каждом уровне, объединившая всех на тренировочной базе. Он дал почувствовать собственную важность каждому игроку ростера, хотя Антонио максимальный противник ротации, и его стартовый состав всегда предсказуем. При Нуну второстепенные футболисты не чувствовали себя востребованными, но итальянец создал в команде ощущение единства.

В ежедневных собраниях и работе с отчётами видеоаналитиков участвовали все. Внимание главного и его ассистентов к каждой детали жизнедеятельности клуба — от диеты спортсменов до расположения футболистов в конкретной игровой ситуации в заданной схеме — давало коллективу понять: эти парни знают, чего и как хотят от нас добиться.

«Тоттенхэм» празднует гол Фото: David Rogers/Getty Images

Главные надежды боссов «Тоттенхэма» оправдались: назначение Конте лишило футболистов любых оправданий. Уверенная победа над «Норвичем» в последнем туре закрепила успех всего сезона – «шпоры» вышли в Лигу чемпионов. «Да, я не поднял над головой трофей, но для меня это большое достижение. За короткий период в сложной ситуации мы с игроками хорошо поработали и вернули этот клуб в ЛЧ. Я хочу рассматривать эту квалификацию как трофей. Головой и сердцем я понимаю, что мы сделали за эти семь месяцев», – возможно, хоть теперь Антонио даст игрокам и боссам короткую передышку.