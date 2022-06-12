Первый и последний день работы в «Манчестер Юнайтед». На эти фото тренеров больно смотреть

В «Манчестер Юнайтед» снова сменился тренер – к новому сезону команду готовит Эрик тен Хаг. Перед новой эрой клуба мы вспомнили, как работа с командой внешне меняла предыдущих тренеров «Юнайтед». И на некоторые фото просто жалко смотреть.
Дэвид Мойес — проработал 296 дней
Шотландского тренера благословил лично сэр Алекс Фергюсон. «Сэр Алекс позвонил мне и позвал на встречу с ним, — вспоминает Дэвид Мойес. — Причём это было не в формате: «Мы думаем, ты можешь стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед», давай обсудим. Это было: «Ты — следующий тренер «МЮ». И это всё очень усложнило».
Мойес и правда выглядел как идеальный преемник: британец, проделал тяжёлую и большую работу с «Эвертоном», любит развивать игроков. Однако ремейк Крёстного отца английского футбола получился сильно хуже оригинала.
Мойес выиграл Суперкубок-2013, а дальше постепенно увяз в попытках доказать себе и окружающим, что заслуживает этот пост. И если Фергюсону клуб дал три года, прежде чем в 1989 году возникли перспективы увольнения (да-да, были даже кричалки «Fergie out!» на «Олд Траффорд»), с преемником не стали церемониться. Уже в апреле 2014-го Мойес покинул «МЮ». Кажется, постарел он на несколько лет вперёд.
Луи ван Гал — проработал 678 дней
Легенда тренерской школы Нидерландов ван Гал взялся за «Юнайтед» после триумфа с «оранжевой» сборной на ЧМ-2014. Тут же пошли обсуждения, что Луи принесёт не только авторитет, но и в принципе наставит «МЮ» на путь новой философии. Контроль мяча, «треугольники», 4-3-3 как фундамент.
Временами получалось реализовать голландский стиль, но у ван Гала не было необходимого контроля и нужных игроков. Он хотел быстрого вингера (и указывал на Мане, Мареза), а Эд Вудворд покупал ему за громадные деньги Анхеля Ди Марию. Игрок хотя и мирового уровня, но другого формата. Да и который не особо рвался в Англию, как выяснилось потом.
Ушёл ван Гал на яркой ноте, выиграв Кубок Англии, первый с сезона-2003/2004. Однако Луи был настолько недоволен, что до сих пор критикует клуб, считая, что «МЮ» — это бизнес, а не спортивный проект.
Жозе Моуринью — проработал 936 дней
Ну уж теперь должно получиться, думали более-менее все. Казалось, что Жозе Моуринью решает главную проблему «МЮ» в кризис после Фергюсона: отсутствие духа победителя и привычки бороться за титул. То был ещё действительно Особенный Жозе: недавний обладатель требла с «Интером», чемпион Испании с «Реалом», разругавшийся с «Челси».
Жозе и стартовал тактически верно. Рассказал, как всегда уважал сэра Алекса и восхищался величием «Юнайтед». Дошло до обсуждений, что Моуринью хочет остепениться и рулить клубом в духе всё того же Фергюсона — десятилетиями.
Кое-что у Моуринью получилось — пока это самый успешный тренер «МЮ» после сэра Алекса. Самый мощный процент побед — 58.33%, и три трофея (Суперкубок, Кубок Лиги и Лига Европы). Да, не самые выдающиеся кубки, но теперь нет и подобных.
К зиме-2018 клуб и тренер устали друг от друга. У Моуринью не получалось быть Особенным, как прежде, и ставить доминирующий футбол. Игрокам не нравился стиль, да и будто бы постаревший Жозе столкнулся с проблемой поколений. Тренер досадовал, что Фрэнк Лэмпард в 23 года был мужчиной, а нынешние футболисты — ещё дети. Ну а на верхнем уровне руководства просто была разруха и отсутствие понимания, что клуб — это не только рекламные доходы. В декабре отношения разрушились окончательно, и Моуринью ушёл.
Уле-Гуннар Сульшер — проработал 1069 дней
Кто бы мог подумать, что дольше всех в тренерском кресле продержится именно Уле-Гуннар Сульшер. Если учитывать не только официальную должность, но и статус временного тренера, норвежец работал почти два года. Впрочем, на нём должность главного тренера «МЮ», кажется, отпечаталась больше всего.
В клуб Сульшер пришёл сияющим. Это была работа мечты, пусть и на срок, пока не появится новый менеджер. Вряд ли Уле всерьёз верил, что «Юнайтед» может оставить его у руля в полноценном статусе. И тем не менее, конечно, он согласился.
По всем канонам сказки Сульшер уничтожил «Кардифф» в дебютной игре (5:1), одержал восемь побед в первых восьми играх (рекорд клуба) и стал лучшим тренером января-2019.
Ну а затем Сульшер пережил все стадии кошмарного управления клубом. Может, он и не был выдающимся тренером и наделал кучу ошибок, но строил собственный понятный проект. Ему не очень способствовали приобретения, а власть футболистов оказалась сильнее.
В ноябре 2021-го Сульшер покинул «МЮ», и его лицо на последнем интервью говорит о многом.
Ральф Рангник — проработал 171 день
Ральф Рангник тоже стал временным тренером, но он явно держал в уме шанс получить полноценную должность. Впрочем, масштаб проблем он осознал быстро.
Каким будет путь Эрика тен Хага?
Зафиксируем, что тренер возглавил «МЮ» 23 мая 2022 года.
Эрик тен Хаг и его первый день в «МЮ»
Фото: Getty Images
А как было у сэра Алекса Фергюсона? Он работал тренером «МЮ» 9692 дня.
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