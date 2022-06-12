Первый и последний день работы в «Манчестер Юнайтед». На эти фото тренеров больно смотреть

Быть главным человеком в клубе в эпоху после сэра Алекса Фергюсона — занятие не из простых. Смотрим, как эта должность меняет людей.

В «Манчестер Юнайтед» снова сменился тренер – к новому сезону команду готовит Эрик тен Хаг. Перед новой эрой клуба мы вспомнили, как работа с командой внешне меняла предыдущих тренеров «Юнайтед». И на некоторые фото просто жалко смотреть.

Дэвид Мойес — проработал 296 дней

Шотландского тренера благословил лично сэр Алекс Фергюсон. «Сэр Алекс позвонил мне и позвал на встречу с ним, — вспоминает Дэвид Мойес. — Причём это было не в формате: «Мы думаем, ты можешь стать следующим тренером «Манчестер Юнайтед», давай обсудим. Это было: «Ты — следующий тренер «МЮ». И это всё очень усложнило».

Мойес и правда выглядел как идеальный преемник: британец, проделал тяжёлую и большую работу с «Эвертоном», любит развивать игроков. Однако ремейк Крёстного отца английского футбола получился сильно хуже оригинала.

Мойес 2013 Мойес 2014

Мойес выиграл Суперкубок-2013, а дальше постепенно увяз в попытках доказать себе и окружающим, что заслуживает этот пост. И если Фергюсону клуб дал три года, прежде чем в 1989 году возникли перспективы увольнения (да-да, были даже кричалки «Fergie out!» на «Олд Траффорд»), с преемником не стали церемониться. Уже в апреле 2014-го Мойес покинул «МЮ». Кажется, постарел он на несколько лет вперёд.

Луи ван Гал — проработал 678 дней

Легенда тренерской школы Нидерландов ван Гал взялся за «Юнайтед» после триумфа с «оранжевой» сборной на ЧМ-2014. Тут же пошли обсуждения, что Луи принесёт не только авторитет, но и в принципе наставит «МЮ» на путь новой философии. Контроль мяча, «треугольники», 4-3-3 как фундамент.

Ван Гал 2014 Ван Гал 2016

Временами получалось реализовать голландский стиль, но у ван Гала не было необходимого контроля и нужных игроков. Он хотел быстрого вингера (и указывал на Мане, Мареза), а Эд Вудворд покупал ему за громадные деньги Анхеля Ди Марию. Игрок хотя и мирового уровня, но другого формата. Да и который не особо рвался в Англию, как выяснилось потом.



Ушёл ван Гал на яркой ноте, выиграв Кубок Англии, первый с сезона-2003/2004. Однако Луи был настолько недоволен, что до сих пор критикует клуб, считая, что «МЮ» — это бизнес, а не спортивный проект.

Жозе Моуринью — проработал 936 дней

Ну уж теперь должно получиться, думали более-менее все. Казалось, что Жозе Моуринью решает главную проблему «МЮ» в кризис после Фергюсона: отсутствие духа победителя и привычки бороться за титул. То был ещё действительно Особенный Жозе: недавний обладатель требла с «Интером», чемпион Испании с «Реалом», разругавшийся с «Челси».



Жозе и стартовал тактически верно. Рассказал, как всегда уважал сэра Алекса и восхищался величием «Юнайтед». Дошло до обсуждений, что Моуринью хочет остепениться и рулить клубом в духе всё того же Фергюсона — десятилетиями.

Моуринью 2016 Моуринью 2018

Кое-что у Моуринью получилось — пока это самый успешный тренер «МЮ» после сэра Алекса. Самый мощный процент побед — 58.33%, и три трофея (Суперкубок, Кубок Лиги и Лига Европы). Да, не самые выдающиеся кубки, но теперь нет и подобных.



К зиме-2018 клуб и тренер устали друг от друга. У Моуринью не получалось быть Особенным, как прежде, и ставить доминирующий футбол. Игрокам не нравился стиль, да и будто бы постаревший Жозе столкнулся с проблемой поколений. Тренер досадовал, что Фрэнк Лэмпард в 23 года был мужчиной, а нынешние футболисты — ещё дети. Ну а на верхнем уровне руководства просто была разруха и отсутствие понимания, что клуб — это не только рекламные доходы. В декабре отношения разрушились окончательно, и Моуринью ушёл.

Уле-Гуннар Сульшер — проработал 1069 дней

Кто бы мог подумать, что дольше всех в тренерском кресле продержится именно Уле-Гуннар Сульшер. Если учитывать не только официальную должность, но и статус временного тренера, норвежец работал почти два года. Впрочем, на нём должность главного тренера «МЮ», кажется, отпечаталась больше всего.



В клуб Сульшер пришёл сияющим. Это была работа мечты, пусть и на срок, пока не появится новый менеджер. Вряд ли Уле всерьёз верил, что «Юнайтед» может оставить его у руля в полноценном статусе. И тем не менее, конечно, он согласился.



По всем канонам сказки Сульшер уничтожил «Кардифф» в дебютной игре (5:1), одержал восемь побед в первых восьми играх (рекорд клуба) и стал лучшим тренером января-2019.

Сульшер 2018 Сульшер 2021

Ну а затем Сульшер пережил все стадии кошмарного управления клубом. Может, он и не был выдающимся тренером и наделал кучу ошибок, но строил собственный понятный проект. Ему не очень способствовали приобретения, а власть футболистов оказалась сильнее.



В ноябре 2021-го Сульшер покинул «МЮ», и его лицо на последнем интервью говорит о многом.

Ральф Рангник — проработал 171 день

Ральф Рангник тоже стал временным тренером, но он явно держал в уме шанс получить полноценную должность. Впрочем, масштаб проблем он осознал быстро.

Рангник 2021 Рангник 2022

Каким будет путь Эрика тен Хага?

Зафиксируем, что тренер возглавил «МЮ» 23 мая 2022 года.

Эрик тен Хаг и его первый день в «МЮ» Фото: Getty Images

А как было у сэра Алекса Фергюсона? Он работал тренером «МЮ» 9692 дня.