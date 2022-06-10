«Он очень юный, выглядит почти как мальчик». 7 фактов о новом главном тренере «Спартака»

«Спартак» умеет удивлять. Сначала ночное объявление об уходе Паоло Ваноли, а через 12 часов — назначение нового главного тренера. Инсайдеры даже не успели погадать над кандидатурами. Клуб выбрал, возможно, самую неожиданную, которая удивила вообще всех. Теперь главный в «Спартаке» – 33-летний Гильермо Абаскаль. Ниже главные факты о нём.

Выпускник «Барселоны». Учился футболу вместе с Альбой, Кркичем, Дос Сантосом. Но если эти парни выбрали путь игроков, то Гильермо предпочёл образование. Он не подписывал контракт ни с одной из профессиональных команд, поступил в университет, а позже устроился на работу. В 23 года он уже трудился в академии «Севильи». Там же он познакомился с Унаи Эмери и вошёл в его штаб видеоаналитиком. Первый опыт самостоятельной работы – «Кьяссо» в Швейцарии. Результаты не самые выдающиеся: за десять месяцев – 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Но, вероятно, стилистически он действительно произвёл положительное впечатление – не просто так его сразу позвали в «Лугано». Ещё важный фактор в пользу его приглашения: в «Кьяссо» на правах аренды выступало несколько игроков из «Лугано» Там ему дали всего полгода, но за это время он сделал немало, чтобы спасти команду от вылета. Гильермо было всего 27-28. У многих получается в таком возрасте на профессиональном уровне? Потом у Абаскаля странный период, но уже в Италии – работа сначала тренером в «Асколи» (U19), потом в молодёжном департаменте, а на финише несколько матчей главным тренером в первой команде. И ещё короткий период в греческом «Волосе». В феврале его пригласили в тренерский штаб «Базеля». Руководство хорошо помнило Абаскаля, но хотело видеть его ассистентом главного тренера. Однако после его прихода заявление написал Патрик Рахмен, поэтому Гильермо стал временным тренером до конца сезона. Но и здесь статистика не самая впечатляющая – в 16 матчах 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Именно поэтому после сезона ему предложили должность главного в молодёжной команде. «Мало времени – много событий», – так описывал свою тренерскую деятельность Гильермо в колонке для портала coachesvoice.com. Ещё в начале июня Гильермо в интервью AS вовсю строил планы на «Базель». Говорил, что его контракт действует два года, и он хотел бы продолжить работу там. Материал вышел 8 июня. Через два дня его назначили в «Спартак». Абаскаль пересекался как минимум с двумя россиянами по ходу карьеры – с Дмитрием Черышевым в штабе Унаи Эмери, а Фёдора Чалова он тренировал как раз в «Базеле».

И бонусом: главное – по гороскопу он – Овен, и в его имени есть буква Р. Те, кто помнят знаменитые пикировки Заремы Салиховой с Дмитрием Поповым, поймут о чём речь.

Мнения

Советник Федуна Камоцци: на поле его команды смотрелись хорошо

«Конечно, не знаю, как Гильермо руководит командой в раздевалке при обсуждении тактики и построения игры, но на поле его команды смотрелись хорошо. Помню Абаскаля по работе в «Асколи» и «Кьяссо».

Дмитрий Черышев: Абаскаль хорошо показал себя в швейцарском чемпионате

«Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он показал себя хорошо в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают [в «Спартаке»] по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы заработать».

Гильермо Абаскаль Фото: Getty Images

Журналист Лукас Штокер (Swiss-football.com): Абаскаль – юный тренер, он почти как мальчик

«Абаскаль – очень юный тренер. Из-за этого в «Лугано» и «Базеле» он не задержался Хотя руководство «Базеля» хотело развивать талантливых игроков, тренера. Он был ассистентом, но потом бывший тренер ушёл. И его сделали главным. Но результаты оказались не теми, которые ожидались. Было неплохо, но ниже ожидаемого. Похожая ситуация была в «Лугано», там ведь он тоже совсем ненадолго задержался. Помог весной остаться в лиге, а осенью после примерно после 10 игр его уволили. Сказали, что у него были проблемы с некоторыми игроками. В «Лугано» он играл 4-3-3, а в «Базеле играл 4-2-3-1.

Он очень любит футбол, день и ночь работает, но очень юный. Он не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» – вот он авторитет, но даже ему было сложно в «Спартаке». Тем более языковой барьер. Да, Абаскаль владеет несколькими языками, но русского среди них нет. Такой юный тренер, который выглядит почти как мальчик… Я не могу представить, как это сработает на опытных игроков «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Возможно, из-за политической ситуации другие просто отказались. Так что я скептически отношусь к такому назначению».

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