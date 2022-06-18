«Я смогу легко покупать машины и дома». За этим вундеркиндом уже гоняются «ПСЖ» и «Барса»!

Переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» взорвал летний трансферный рынок. Норвежец заявил о себе три года назад, набив 28+7 в 22 матчах за полгода в «Ред Булл Зальцбург». Сейчас на горизонте появилась новая звезда до 18 лет – Арда Гюлер из «Фенербахче». Рассказываем, чем хорош этот атакующий полузащитник и в какие топ-клубы может перейти уже этим летом.

Кто такой Арда Гюлер

Гюлер – воспитанник «Генчлербирлиги» из Анкары. За этот клуб на исходе карьеры выступал Александр Глеб. В возрасте 14 лет хавбек перебрался в молодёжку «Фенербахче». Самый многообещающий игрок Турции «стрельнул» в сезоне-2020/2021: забил 10 голов и сделал семь результативных передач, из которых 3+3 оформил в плей-офф Суперлиги. Благодаря ошеломляющей статистике Арда в юном возрасте получил вызов в главную команду, подписав в январе 2021 года контракт до лета 2025-го.

Арда Гюлер в «Фенербахче» Фото: fenerbahce.org

В августе в матче квалификационного раунда Лиги Европы Гюлер дебютировал за «Фенербахче», но за 24 минуты ничем особенным не отметился. Зато в Суперлигу десятью днями позже юноша ворвался феерично! Гюлер вышел на поле на 87-й минуте в игре с «Антальяспором» и через две выполнил ассист на победный гол. В возрасте 16 лет и 178 дней Арда стал самым молодым игроком, сделавшим голевую передачу в турецкой Суперлиге.

После этого игрока прорвало – несмотря на то что Арда провёл два месяца в лазарете в сезоне-2021/2022 и один в «Фенербахче» U19 (восемь матчей, четыре мяча, шесть передач) – он сыграл 16 матчей за основу, отметился тремя голами и сделал пять результативных передач. И всё это за 373 (!) сыгранные минуты. Таким образом, у Гюлера уходило на голевое действие всего 47 минут!

За один год трансферная стоимость турка выросла со € 100 тыс. до € 6 млн. Теперь Гюлер занимает 23-е место в рейтинге самых дорогих игроков из Турции и 29-е среди футболистов Суперлиги. Безусловно, такая многообещающая звёздочка не могла остаться без внимания – по данным испанского издания Sport, «Барселона» пристально следит за полузащитником. Сине-гранатовые уже подписали его соотечественника – Эмре Демира, который пополнит «Барселону Б» в июле. Кроме того, на Гюлера нацелились «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Неудивительно, что столь разносторонний молодой футболист (хорош в прессинге и дриблинге, отлично подаёт со стандартов, играет в завершении и обостряет) – понадобился топ-клубам.

Арда Гюлер полузащитник «Фенербахче» «В будущем я смогу легко покупать машины, дома и тому подобнее. Мне нужно инвестировать в своё будущее. Вот почему я нанял себе наставника, диетолога, лайф-коуча и фитнес-тренера. В любом случае футбол — это моё. Чем больше я буду уделять внимания своей работе, тем больше будет мой заработок со временем».

Учитывая трёхлетний контракт, «Фенербахче» точно не отпустит своего вундеркинда дёшево. Арда является самым дорогим футболистом среди игроков 2005 года рождения. В случае успеха и правильного выбора команды у полузащитника есть все шансы превзойти достижения соотечественника Хакана Чалханоглу. Но для начала нужно перейти и закрепиться в клубе уровня того же «Интера».