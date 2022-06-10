«Это инициатива «Зенита» и стадиона». РФС отчитался за скандал с Суперкубком и «Спартаком»

РФС принял решение провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Скандала избежать не удалось – московский клуб уже намекнул на бойкот матча. Сразу после решения президент РФС Александр Дюков собрал пресс-конференцию, где объяснил такое решение организации.

Почему выбрали Санкт-Петербург? Было три причины (и один весомый аргумент против)

Дюков заявил, что все три города были достойны принять матч за Суперкубок, но рабочая группа, проанализировав все варианты, пришла к выводу, что лучшим вариантом будет Санкт-Петербург по трём причинам.

Причина №1. Стадион в Санкт-Петербурге имеет большую вместимость – как зрительских мест, так и VIP-лож. «Посещаемость будет выше, а это значит, что и доходы будут выше, – сказал Дюков. – Это важно не только для лиги и РФС, но и для клубов. Доходы в Санкт-Петербурге будут в два-три раза выше, чем в других городах. 70% из заработанных средств будут направлены на премиальные выплаты, то есть команды получат порядка € 1 млн».

Президент РФС Александр Дюков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причина №2. Уровень организационной готовности: «Требования к проведению матча за Суперкубок гораздо выше, чем к играм РПЛ. Здесь Санкт-Петербург обладает определённым преимуществом – город готовился к проведению финала Лиги чемпионов. У Петербурга есть возможность всю подготовку адаптировать к матчу за Суперкубок». Дюков объяснил, что был разработан детальный трансферный план, то есть всё, что связано с логистикой. Можно использовать маршруты, места сборов для фанатов, задействовать концепцию фестиваля болельщиков, который планировали провести на Дворцовой площади. Кроме того, подготовка к обеспечению безопасности была проведена на высшем уровне в соответствии с требованиями международных событий.



«Было бы правильно использовать наследие финала Лиги чемпионов», – резюмировал Дюков.



Причина №3. С учётом того, что Санкт-Петербург готовился к проведению Евро-2020, финалу ЛЧ, медийная часть – звук, свет, и прочее – всё было подготовлено в соответствии с высокими требованиями УЕФА. «Безусловно, это нужно использовать, чтобы организовать трансляцию на высшем уровне», – добавил президент РФС.

«Спартак» — обладатель Кубка России сезона-2021/2022 Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Причина №4. «Газпром Арена» никогда не принимала финалы Кубка России или Суперкубка, в отличие от стадионов в Казани и Нижнем Новгороде.



Аргумент против был один, но глобальный: поле не является нейтральным для одного из участников этого матча. «Но у Суперкубка своя история, свои традиции. За 19 лет половина матчей прошла в городах, где стадион был домашним для одного из участников. Критерий нейтральности никогда не учитывался, когда принималось решение, где проводить этот матч. Безусловно, важна поддержка болельщиков, и здесь для равенства клубов будет всё обеспечено. Команды получат равную квоту билетов», – сказал Дюков.

Что делать с принципом нейтральности, которого в нынешнем решении нет?

Есть вероятность, что к следующему сезону этот момент пересмотрят. По словам президента РФС, на исполкоме был поднят вопрос о разработке нового регламента матча за Суперкубок, в котором будет учтён обязательный принцип нейтральности и пересмотр сроков принятия решения о дате и месте проведения. Сейчас практика такая, что всё это утверждается сразу после окончания чемпионата, исходя из даты старта нового сезона.

«Сейчас мы ждали дату нового чемпионата, плюс мы только 30 мая получили первые предложения – от Казани и Санкт-Петербурга, Нижний Новгород подключился только в начале июня», – добавил Дюков.

Президент РФС рассказал, что изначально «Спартак» был против проведения финала Кубка России в «Лужниках», но матч состоялся «на высоком уровне, все были удовлетворены».

«Вы считаете правильным отмести все критерии, которые были при принятии решений? – спросил у журналиста Дюков, начиная чуть вскипать. – Это неправильно. Если мы считаем, что нейтральность важна — ничего не мешает внести нам эти требования, но со следующего сезона. Тогда не нужно было в апреле «Газпром Арене» подавать заявку на проведение Суперкубка. Московские стадионы не подали заявку, Петербург — подал. Какие основания у нас отказать? У нас нет оснований, до этого матчи проводились и на не нейтральных полях. А если будет назначен тот или иной судья, требования предоставления той или иной раздевалки, что не устроит одну из команд, то всё — бойкот?»

«Газпром Арена» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По словам президента РФС, «Газпром» не лоббировал решение провести матч в Санкт-Петербурге: «Миллер вопрос проведения Суперкубка на «Газпром Арене» не то что не обсуждал, он даже не интересовался. От сотрудников «Газпрома» не было никаких обращений по поддержке Санкт-Петербурга. Никто не лоббировал интересы «Газпром Арены» для проведения матча на Суперкубок. Это была инициатива «Зенита» и стадиона. Если «Зенит» провёл свой матч в Москве на стадионе «Локомотива» — это лоббирование РЖД? Когда матчи проводились не на нейтральном поле, думаете, кто-то лоббировал этот вопрос? Это праздник, шоу, выставочный матч перед началом сезона. Можно получить Кубок — это приятно. Никто никогда не переживал, что можно поехать на какой-то стадион. Надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Менять правила по ходу — это нарушение спортивного принципа».

«Спартак» планирует бойкот — что делать с этим?

Дюкову ничего не известно о бойкоте. «В истории Суперкубка никогда не было таких прецедентов, – сказал он. – Не хочется даже обсуждать такой сценарий. Такой матч — хорошая возможность получить практику перед началом чемпионата, участников матча ждёт достойное денежное вознаграждение. Уверен, болельщиков «Спартака» будет много. Петербург находится рядом с Москвой, добраться не так сложно».



Если «Спартак» откажется от участия в матче, то игру отменять не будут – рассмотрят другого участника. «Бойкот не лучший инструмент для каких-то решений, – добавил Дюков. – Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены».

А что там с концертом «Руки Вверх», который планировался в эту же дату?

Официально уже было объявлено, что концерт в итоге перенесут на 16 июля. Дюков же сказал, что это вопрос взаимоотношений организаторов со стадионом. «Газпром Арена» подала заявку, подтвердила своё желание – остальное руководители должны обсуждать уже с артистами.



«Но, абстрагируясь от своей должности, скажу так: если есть возможность провести такой знаковый футбольный матч, то лучше принять его, так как стадион всё же футбольный. Я не обладаю деталями переговоров, но знаю, что есть возможность проведения концерта позже, а вот для матча никакого манёвра нет – переносить позже некуда», – заключил президент РФС.