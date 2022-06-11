«Ты смотришь, Дэвид Бекхэм?!» В Лиге наций — «регбийный» гол со своей половины поля! Видео

Сборная Андорры принимала Лихтенштейн в очередном матче Лиги наций. Казалось бы, чем привлечёт нейтрального болельщика такая вывеска? Особенно на фоне того, что в параллельных матчах французы играли на выезде с Австрией, а хорваты приехали в гости к датчанам. Однако защитник Андорры Хесус Рубио совершил маленький шедевр, который можно пересматривать вечно.

До 78-й минуты на табло горели унылые нули, однако в концовке встречи команды сообразили сразу три гола на двоих. Сначала Жорди Алаез реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд. А через четыре минуты за дело взялся Рубио. Лихтенштейн потерял мяч после выброса аута, и защитник Андорры шарахнул со своей половины поля. Мяч по красивой траектории залетел точно за шиворот вратарю гостей Беньямину Бюхелю. «Шедевр какой! Ты смотришь, Дэвид Бекхэм?» — вопрошал после гола комментатор Филипп Кудрявцев. До сих пор непонятно, то ли Рубио просто выносил мяч, то ли нанёс акцентированный «регбийный» удар по воротам соперника, но получилось очень красиво. Даже в матчах с участием аутсайдеров происходят чудеса.

Лихтенштейн отыграл один мяч в компенсированное время, но на большее гостей не хватило. То есть гол Рубио ещё ко всему прочему оказался победным! После трёх матчей в группе у Андорры четыре очка, у их соперника — ноль. В сентябре команды встретятся снова, но на этот раз в Лихтенштейне. Возможно, нас снова ждёт какой-то шедевр.

Герой матча Рубио (слева) Фото: Miguel Angel Acero/Getty Images

Кстати, в апреле 2021-го великолепный гол оформил футболист сборной Лихтенштейна. В матче отбора ЧМ-2022 Яник Фрик отметился прямым ударом с углового. Правда, тогда его команде это не помогло — Лихтенштейн проиграл Исландии со счётом 1:4. Но этот гол с углового наверняка будут вспоминать ещё много лет.

Пару слов об авторе другого роскошного удара. Рубио с 2021 года выступает за клуб «Интер Эскальдес», что находится в Андорре. В прошедшем сезоне отыграл 24 матча во всех турнирах и не забил ни одного мяча. Дебютировал за сборную в 2015 году, с того момента провёл за неё более 30 матчей. Гол в ворота Лихтенштейна — первый для игрока в футболке национальной команды. Такую красоту он наверняка запомнит на всю жизнь!