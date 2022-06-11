Главный матч дня Лиги наций! Англия возьмёт реванш за поражение в финале Евро? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 11 июня, состоится ремейк финала Евро-2020 — Англия против Италии, но на этот раз в Лиге наций. Чуть меньше года назад команда Роберто Манчини одолела соперника в серии пенальти и завоевала золото континентального турнира. Теперь у англичан есть шанс взять реванш (букмекеры считают их фаворитами), пусть матч и не такой важный, как тогда.
Англичане до сих пор не одержали ни одной победы в новом розыгрыше турнира. Сначала уступили венграм (0:1), а затем поделили очки с немцами (1:1). У итальянцев дела лучше — ничья с Германией (1:1), победа над Венгрией (2:1). Обе команды пока не блещут в обороне, так что не исключено, что в предстоящем матче забьют и те и другие.
Встреча начнётся в 21:45 мск, наш онлайн — гораздо раньше. Присоединяйтесь к текстовой трансляции.
- 11 июня 2022
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