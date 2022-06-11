Суперкубок отдали Питеру из-за финала ЛЧ. Что это за «наследие», о котором говорил Дюков?

Президент РФС Александр Дюков, объясняя выбор Санкт-Петербурга для проведения матча за Суперкубок, одной из основных причин назвал подготовку города к финалу Лиги чемпионов. «Был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которые было бы правильно использовать», – сказал он. А это: маршруты, места сборов для фанатов, концепция фестиваля болельщиков, который планировали провести на Дворцовой площади.

Как город готовился к финалу ЛЧ, мы уже писали: рассказывали об идеях, а также том, что реализовать и утвердить удалось. ⬇️

Но о каком «наследии» говорил Дюков вчера и почему именно Питер получил преимущество? Пройтись по аргументам Дюкова мы решили с бывшим генеральным директором Оргкомитета Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексеем Сорокиным:



– Мы с коллегами с большим энтузиазмом восприняли это решение. Для нас всех это означает, что все наработки к финалу не пропадут, а будут использованы для очень статусного и интересного матча, – начал он. – Матча, который однозначно привлечёт к себе огромное внимание. Думаю, по эмоциям он будет приближен к финалу Лиги чемпионов: наши болельщики ничуть не менее эмоциональны, чем болельщики тех клубов, которые потенциально могли приехать в Санкт-Петербург.



– Сформулируйте, пожалуйста, в чём основное преимущество Санкт-Петербурга перед остальными кандидатами.

– В наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать. В Санкт-Петербурге было готово почти всё. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета. Разработан и утверждён транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объём работы уже проделан. Более того, вокруг стадиона есть достаточный объём временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу.

– Местами для сбора болельщиков на финале Лиги чемпионов должны были стать Парк 300-летия и СК «Юбилейный». Сейчас они тоже будут там, чтобы развести фанатов «Спартака» и «Зенита»?

– Мы этого сейчас не знаем, решение приняли только вчера. Все детали организации Суперкубка ещё будут обсуждаться. По крайней мере, эти места есть. Если будет принято решение, что они нужны, то всё уже готово и согласовано.

– Также Дюков говорил про Фестиваль болельщиков, который должен был пройти на Дворцовой площади. Какова вероятность, что сейчас можно будет устроить что-то подобное?

– Это очень красивая идея праздника – не только для тех, кто неравнодушен к футболу, но и для тех, кто хочет приобщиться к игре, но по тем или иным причинам не может попасть на стадион. Сама концепция очень выигрышная и даёт возможность обеспечить полноценный футбольный праздник. Если будут достигнуты договорённости между РФС и городом, то фестиваль реализовать можно. Будет ли это Дворцовая – не берусь судить.

– Ещё из слов президента РФС: «Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов». На стадионе устанавливалось какое-то дополнительное техническое оборудование?

– Насколько мне известно, дополнительно что-либо установить мы не успели, но в целом-то это и не требовалось. Стадион изначально очень хорошо оснащён, у него огромный опыт проведения статусных матчей. Там работает прекрасная компетентная команда. Не думаю, что понадобятся дополнительные технические усилия, чтобы сделать полноценный футбольный праздник. Конечно, нет предела совершенству: в зависимости от желаний правообладателя можно что-то добавить. Но даже с нынешними техническими средствами можно справиться с матчами любого уровня.



– Но в том же самом Нижнем Новгороде проходили матчи чемпионата мира. Он значительно хуже оснащён всем необходимым?

– Не берусь сравнивать стадионы – прошло четыре года. Я Нижний Новгород помню на этапе 2018 года, не знаю, что там происходило с тех пор (улыбается). После чемпионата мира мы с командой продолжили работать на стадионе в Санкт-Петербурге, поэтому с ним я знаком намного лучше.

Стадион в Нижнем Новгороде Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

– На финале ЛЧ для болельщиков общественный транспорт должен был быть бесплатным. Раз уж мы говорим об использовании того, что было подготовлено, то что в этом случае?

– Думаю, что говорить об этом преждевременно – такие детали мне пока неведомы. Это в значительной степени зависит от решений РФС. Но, повторюсь, объём приготовлений позволяет обеспечить очень широкий диапазон различных решений в отношении Суперкубка. Дальше это уже вопрос желаний организатора и правообладателя. Будем обсуждать все инициативы, которые возникнут. Мы рассчитываем, что часть нашей команды будет задействована. Это логично: в Санкт-Петербурге есть наши опытные сотрудники, которые, уверен, с удовольствием подключатся к организации такого статусного матча.

– Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех, – это безопасность. В Санкт-Петербурге задерживали фанатов «Спартака», выцепляя в барах и в подтрибунных помещениях, фанатов «Локомотива» насильно запихивали в автобусы и отправляли на вокзал. Как велась подготовка к обеспечению мер безопасности на финале ЛЧ и чем она кардинально отличалась от подготовки к матчам внутрироссийским?

– Все подобные сюжеты – это вопрос степени договорённостей и детализации диалога между организаторами и органами, отвечающими за безопасность и порядок. Чем больше всё проработано, тем меньше подобных ситуаций. Мы всегда к этим вопросам относились крайне внимательно: работали со штабом безопасности, вели диалог с каждым ведомством отдельно.

Полиция на футбольном матче Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Это понятно – он вёлся к финалу Лиги чемпионов.

– Сейчас он может продолжиться, но уже в контексте Суперкубка.



– Но финал ЛЧ и матч «Зенит» – «Спартак» – большая разница. Есть ощущение, которое сложилось достаточно давно, что наши правоохранительные органы относятся к иностранным болельщикам намного толерантнее, чем к российским.

– И в том, и в другом случае мы говорим о клубном футболе. Безопасность – вопрос детальной проработки. Нет ничего невозможного при нормальном, разумном и конструктивном диалоге. Но это должна быть улица с двусторонним движением: соответствующее поведение должно быть и со стороны болельщиков. Не должно быть привилегированного подхода только с одной стороны.