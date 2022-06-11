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Нидерланды — Польша, Лига наций, 11 июня 2022, почему голландские футболисты пришли на тренировку в странной форме, фото

Зачем форму на тренировку пришлось искать на чердаке? Душевная акция сборной Нидерландов
Кирилл Закатченко
Душевная акция сборной Нидерландов
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Поддержали свои первые любительские клубы! Поучаствовал даже футболист «Спартака».

Сборная Нидерландов продолжает подготовку к матчу 3-го тура Лиги наций с Польшей. Встреча состоится 11 июня, а днём ранее голландские футболисты организовали необычную акцию.

Каждый из 25 игроков сборной работал на тренировке в необычной форме. Футболисты пришли на занятие в футболках своих первых любительских клубов. Френки де Йонг пришёл на тренировку в форме клуба «Аркель», Маттейс де Лигт надел футболку «Абкауде», Дейли Блинд красовался в форме команды «Амстердам». А спартаковец Гус Тиль тренировался в футболке клуба «Гейнбургия».

Голландские футболисты организовали классную акцию на тренировке

Голландские футболисты организовали классную акцию на тренировке

Фото: knvb.nl

Идею подкинула Королевская голландская футбольная ассоциация (KNVB), которая таким необычным образом открыла Национальный день футбола. Его празднуют начиная с 2020 года, чтобы привлечь внимание к любительскому футболу и волонтёрам, которые организуют разнообразные мероприятия. В голландской футбольной системе любительские клубы играют жизненно важную роль. Это первая ступенька перед тем, как игроки перейдут на профессиональный уровень. «Никогда не забывайте о своих корнях», — такой пост присутствует в социальных сетях голландской сборной.

Некоторые клубы, в которых когда-то начинали свой путь голландские футболисты, прекратили своё существование или объединились с другими командами. В связи с этим полузащитнику «Аякса» Дави Классену пришлось просить отца, чтобы тот отыскал на чердаке старую футболку первого клуба игрока. А первая команда Ханса Хатебура и вовсе доставила футболисту форму курьером буквально за считаные минуты до тренировки.

Дейли Блинд и Ханс Хатебур на тренировке сборной Нидерландов

Дейли Блинд и Ханс Хатебур на тренировке сборной Нидерландов

Фото: knvb.nl

Любопытно, что к офису федерации протянули бельевую верёвку длиной в 300 метров, на которую повесили различные формы любительских клубов. А в саду на скульптурах известных в прошлом голландских игроков теперь тоже присутствуют футболки их любительских команд. Вот так, к примеру, выглядит Марко ван Бастен.

Скульптура Марко ван Бастена в футболке его первого любительского клуба

Скульптура Марко ван Бастена в футболке его первого любительского клуба

Фото: knvb.nl

Голландская сборная, которую сейчас тренирует Луи ван Гал, успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. В первом туре она разгромила на выезде Бельгию (4:1), а через три дня одолела в гостях Уэльс (2:1). После двух туров оранжевые возглавляют квартет, а сегодня у них есть шанс закрепиться на первой строчке. В конце года голландцы поедут на чемпионат мира, где их соперниками по группе будут команды Сенегала, Эквадора и Катара.

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