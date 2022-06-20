Воспитал звёзд «Спартака» и «Динамо», а лицензии нет. 7 фактов о новом тренере «Сочи»

«Сочи» объявил о назначении главным тренером Вадима Гаранина. Ему 51 год, и массовой аудитории это имя вряд ли о чём-то говорит. Но задача ему предстоит не из лёгких – сохранить всё то, что наработал Владимир Федотов, и при этом желательно не сильно упасть в результатах. Опыта работы на уровне РПЛ у него нет. При этом, как говорили, он находился в шорт-листе многих клубов, в том числе московского «Динамо».

Ниже – главные факты о Вадиме Гаранине.

1. В качестве игрока он засветился в «Буревестнике», «Машиностроителе» и «Спортакадемклубе» – всего на это ушло четыре года. Потом работал в маленьких московских школах, и только в 2012-м попал в большую. Тренера позвали в «Динамо» – в клуб, за который Гаранин болел с детства.

2. С Вадимом ассоциируется один из самых ярких клубных воспитанников – Константин Тюкавин. Он вёл его несколько лет и многое дал парню.

3. Ещё один ученик Гаранина – нынешний игрок «Спартака» Александр Хлусевич. С ним он пересёкся в тульском «Арсенале», куда тренера пригласили поработать с молодёжной командой. Интересно, что некоторое время он входил и в штаб главной команды, но потом вернулся, чтобы во втором сезоне занять четвёртое место в лиге. А после – получить оффер сначала в юношескую сборную России (U15), а потом и в профессиональный футбол.

4. Первая команда на уровне профи – «Тверь». Туда он пришёл в 2020-м и за полтора года, по общему мнению, сделал её самой яркой во втором дивизионе. В команде играло несколько футболистов из Тулы, поэтому Вадиму было проще. Команда с первого же матча боролась за выход в ФНЛ-1, хотя бюджет и инфраструктура так или иначе не позволили бы это сделать.

5. Полгода назад Гаранина позвали в «Енисей». С момента назначения – восемь побед в первых девяти матчах, а за всю весну — три поражения. Плюс разгром «Локомотива» и «Рубина» в Кубке. Не так уж и плохо для новичка. Кстати, стаж тренера в профессиональных клубах – всего 1 год и 11 месяцев.

6. У Гаранина нет собственной страницы в Википедии.

7. И нет даже лицензии PRO для работы главным. Сейчас он её получает. «Енисей» из-за этого нарвался на штраф в 500 тысяч рублей, когда тренер один раз публично заявил, что «он поменял игрока». У Гаранина лицензия А для работы старшим или ассистентом. Так что, вероятно, у «Сочи» формально будет другой главный тренер, а рулить процессом станет именно Гаранин. По подобной схеме сейчас работает «Локомотив», ведь у Марвина Комппера тоже нет нужной категории.

Вадим Гаранин новый главный тренер «Сочи» «Служил на морской границе – под Архангельском. Два года провёл. Первое время было очень тяжело – перестраиваешься, недоедаешь, недосыпаешь… Думал – какой же я дурак, почему не поступил в институт? А потом привык. На второй год казалось, что всё время была эта жизнь. Будто с детства на границе, тут мои близкие. Серьёзная школа жизни, хотя именно там понял, что без футбола не могу».

И главное – за спиной Гаранина нет могущественных агентов или влиятельных людей. Все знают, что себя он сделал сам – честной работой. Поэтому ещё интереснее посмотреть, что у него получится в «Сочи».