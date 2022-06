Ответ фанатам «Спартака» на «Знаешь ли ты». С чего в Ливерпуле поют песню Дуа Липы

Фанаты «Спартака» обожают песню «Знаешь ли ты». Но своя душевная песня о любви есть и у болельщиков «Ливерпуля». Да, при упоминании словосочетания «песни болельщиков «Ливерпуля» на ум сразу приходит знаменитая композиция You’ll Never Walk Alone. Слова, которые легли в основу замечательной песни, появились даже на эмблеме клуба. Впрочем, в последние годы фанаты «Ливерпуля» частенько исполняют другую песню, не имеющую ничего общего с гимном.

С чего всё началось?

В 2018 году «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где его ждала встреча с «Реалом». Матч прошёл в Киеве, а на церемонии открытия выступала британская певица Дуа Липа. Болельщики «Ливерпуля» с нетерпением ждали стартового свистка, ведь для их команды это был первый финал ЛЧ за 11 лет. Всё началось с композиции One Kiss, которую распевали фанаты английского клуба на стадионе. Любопытно, что в их секторе висел баннер с изображением легендарного Стивена Джеррарда, целующего трофей Лиги чемпионов, завоёванный в 2005-м.

Надпись на баннере гласила «One kiss is all it takes», что можно перевести как «Один поцелуй — это всё, что нужно». Именно этими словами начинается припев в треке Дуа Липы, который на восемь недель займёт первую строчку в британских чартах. Можно сказать, что болельщики тщательно подготовились к матчу.

Баннер со Стивеном Джеррадом, целующим трофей Лиги чемпионов Фото: Anything Liverpool

Мерсисайдцы тогда потерпели поражение со счётом 1:3 (отдельный привет вратарю Лорису Кариусу), но кадры с фанатами, поющими One Kiss, стали вирусными. Они собрали сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Для многих болельщиков «Ливерпуля» поражение в Киеве стало началом нового пути, а не концом. Через год английский клуб завоевал трофей Лиги чемпионов, а потом победил в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. А дебютный альбом Дуа Липы занял первое место в списке самых прослушиваемых на Spotify.

«Я никогда раньше не принимала участия в представлении такого масштаба. Очень нервничаю перед любым выступлением, не говоря уже о финале Лиги чемпионов. Я стояла у кромки поля с потными ладонями перед тем, как выбежать и занять позицию. Адреналин переполнял меня, хотя всё закончилось быстро. Очень повезло, что болельщики поддержали меня. Я до сих пор нахожусь в шоке, когда пересматриваю, как фанаты поют мою песню. Очень благодарна за поддержку», — сказала певица в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Дуа Липа поёт на церемонии перед матчем финала Лиги чемпионов — 2018 («Реал» — «Ливерпуль») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В мае 2020-го «Ливерпуль» снова встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. На этот раз матч состоялся в Париже, хотя изначально его должен был принять Санкт-Петербург. И вот какое представление устроили фанаты «Ливерпуля» в парижской фан-зоне. Правда, и на этот раз они пели песню перед финалом, в котором их команда потерпела поражение. И снова обидчиком выступил «Реал».

«Теперь эта песня — наш неофициальный гимн»

Сиан Беннетт — диджей, подкастер и болельщица «Ливерпуля». Через месяц после киевского финала она встретилась с Дуа Липой на музыкальном фестивале. «Выпив несколько рюмок, я подбежала к Липе и сказала, что она — икона «Ливерпуля», почётный болельщик, и ей всегда будут рады в городе. Поражение в Киеве не испортило настроения фанатам «Ливерпуля». Эта песня должна была напомнить нам о боли в виде проигрыша, но получилось совсем наоборот. Это был не конец пути. Мы знали, что это только начало. Вполне уместно, что теперь болельщики поют эту песню всякий раз, когда команда получает кубок. В какой-то момент эта мелодия была одним из самых мрачных моментов. Теперь это наш неофициальный гимн», — приводит слова Беннетт The Athletic.

Сиан Беннетт с подругой на финале Кубка Англии Фото: Фото из личного архива Сиан Беннетт

Во время каких празднований «Ливерпуля» звучала песня One Kiss?

В этом году команда Юргена Клоппа победила и в Кубке Англии, и в Кубке английской лиги. В обоих случаях обыграли «Челси» в серии пенальти. И всякий раз на стадионе включали песню Дуа Липы, она стала частью празднования команды с болельщиками.

После победы в Кубке Англии фанаты запостили в соцсетях коротенькие ролики с исполнением песни, и они в сумме собрали несколько миллионов просмотров. Звучала композиция и во время парада «Ливерпуля» с трофеями по окончании сезона. Футболисты зажигали под эту мелодию вместе с тысячами фанатов.

Кстати, в апреле нынешнего года певица посетила Ливерпуль с концертом. Выступала, правда, не на «Энфилде», а на другой арене. Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер даже подарил Дуа Липе футболку команды с первым номером. Встречу экс-футболист охарактеризовал как «возможности», ссылаясь на строчку в припеве. Певица после исполнения песни назвала её неофициальным гимном «Ливерпуля», после чего запустила в толпу на стадионе красные и белые шары. А в мае после победы «Ливерпуля» в Кубке Англии певица выложила в социальных сетях видео с радостными фанатами, поющими One Kiss на «Уэмбли».

Болеет ли Дуа Липа за «Ливерпуль»?

Певица не сказала, за какой клуб переживает, хотя и отметила, что в её семье топят за «Арсенал». «Папа и брат поддерживают «Арсенал». Думаю, у меня будут большие проблемы, если я скажу, что болею за «Ливерпуль», — подчеркнула певица. При этом она отметила, что любит мерсисайдский клуб и что он занимает особое место в её сердце.