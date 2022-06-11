Сборная Украины вскрыла Армению одним приёмом. Её результаты в Лиге наций идеальны

Сборная Украины продолжает царствовать в группе B1 Лиги наций. Во втором матче группового этапа команда в Польше встретилась с Арменией и добилась нужного результата.

Главный тренер украинцев Александр Петраков снова поменял состав. Его команда проводила четвёртый матч за 11 дней, так что это неудивительно. На поле прибавилось звёзд: Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук. В составе сборной Армении тоже были знакомые имена: вратарь Давид Юрченко, который сменил кучу клубов в России, и Хорен Байрамян из «Ростова».

Первые минуты прошли без моментов и запомнились только противостоянием Тиграна Барсегяна и Николая Шапаренко. Армянский футболист нагрубил, украинец высказал недовольство и вместо извинений получил толчок в грудь. Через несколько минут Шапаренко ответил своим фолом.

Первый явный момент сборная Украины создала на 7-й минуте — спас Юрченко. Команда Петракова играла первым номером, но в её действиях было много суматохи. Армения же отвечала выносами вперёд и практически не думала об атаке. Первый удар соперник украинцев нанёс на 14-й минуте, и то дальний, что показательно.

Так как создавать моменты с помощью комбинаций у Украины не получалось, пришлось переходить к плану «Б». Малиновский постоянно искал выход на ударную позицию, и армянские футболисты долгое время не давали ему этого сделать. Но на 22-й минуте Руслан своей цели добился и очень опасно пробил. Как выяснилось позже, этот эпизод повлиял на ход всего матча.

Украина — Армения — 3:0 Фото: Getty Images

К середине тайма Армения осмелела и стала выбегать в очень перспективные контратаки, но всплыли проблемы с последним пасом. Передачи получались то слишком сильными, то наоборот. А закончился первый тайм стычкой. Эдгар Бабаян нагрубил, судья поспешил остудить его жёлтой карточкой, но украинцы пришли толкаться. В конфликт вмешался Байрамян. В итоге пришлось снова доставать карточку и заодно наказывать Илью Забарного.

В начале второго тайма знакомых российским болельщикам лиц стало меньше. Байрамян получил жёлтую за споры с судьёй и практически сразу ушёл на замену. А главное изменение в игре во втором тайме — мощный перекос у Украины. Команда Петракова окончательно положилась на Малиновского. Руслан стал лупить со всех позиций, и в итоге это принесло плоды. Первый же момент, когда полузащитник смог пробить с удобного места и с родной левой, закончился голом.

Через несколько минут украинцы чуть не устроили проблемы сами себе. Если бы не бросок Андрея Пятова, мы бы увидели самый нелепый автогол дня – в безобидной ситуации защитник ногой срезал мяч в угол своих ворот, но Пятов успел его отбить.

Время шло, а сил у Армении не прибавлялось. В итоге команда посыпалась, а класс украинских футболистов проявился на полную мощь. Сначала на 77-й минуте ошибкой защитника воспользовался Александр Караваев. Лучше исполнить, пожалуй, было просто невозможно.

А спустя семь минут сборную Армении подвёл опорник Соломон Удо. Чтобы забить, Виталию Миколенко понадобилось всего лишь добежать до штрафной — мяч от него закатился в сетку.

Ярких событий в матче больше не было. Украина победила на классе и полностью превзошла соперника статистически: 73 процента владения мячом, 14:6 по ударам (в створ — 8:1). А главное впечатление от игры — один приём, которым команда Петракова вскрыла соперника. Кстати, у украинцев пока идеальный результат в Лиге наций. Несколько дней назад они справились с Ирландией, теперь у них шесть очков по итогу двух матчей. Если так продолжится, можно замахнуться на ещё один заход в Лигу А.