«Мы тоже убиваемся на поле, почему зарабатываем меньше мужчин?» Репортаж из «Чертаново»

Каково это — с 10 лет жить без родителей, играть в Лиге чемпионов и не иметь денег на съëмную квартиру? Как проходят тренировки в академии с женским составом, почему травма может лишить контракта и сколько получают игроки основы?

Дарья Новик, 18 лет переехала в Москву из Зеленогорска, Красноярский край В 11 лет Даша пришла к брату на соревнования по футболу, и тренер

пригласил её в секцию. Кроме того, девочка активно занималась настольным теннисом, но в итоге предпочла футбол. Через полтора года 13-летняя Даша уже играла за женскую команду красноярского «Енисея».

На одном из турниров её заметила тренер из «Чертаново» и пригласила в интернат. «Мама сразу сказала: «Езжай», — вспоминает Даша. — Я удивилась. Ты прикинь, из маленького Зеленогорска, где 60 тысяч население, я поеду в Москву, где несколько миллионов». Просмотр она в итоге прошла успешно и попала в «Чертаново».



Наталья Трофимова, 19 лет переехала в Москву из Челябинска Наташа попала в интернат «Чертаново», когда ей было 10 лет. Папа занимался хоккеем и боксом, и она хотела следовать за ним. Мама говорила: «Зачем тебе, ты же девочка?». Вскоре Наташа решила, что тоже пойдёт в футбол: «Я сказала маме: буду играть за сборную России, как Аршавин!». Девочка тогда ещё не знала, что существуют женские команды, и хотела пробиться в мужскую.

В семь лет Наташа начала заниматься в общей футбольной секции.

Однажды мальчик бил мячом по воротам и попал Наташе в живот. «На него наорал тренер, он извинялся неделю. А мне больно не было, я даже не заплакала. Iron woman!» – говорит Даша.



В 10 лет Наташа поехала на всероссийские соревнования в составе смешанной команды. Женских в родном Челябинске по-прежнему не было. Там её заметили скауты «Чертаново», позвали на сборы, а вскоре и взяли в интернат.

ЖФК и спортивный интернат «Чертаново»

Женский клуб «Чертаново» — постоянный участник футбольного чемпионата России с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Состав почти на 100% формируется из воспитанниц собственной академии. Лучшие её выпускницы переходят в топ-клубы, уезжают за границу и вызываются в сборные России разных возрастов.



Спортивный интернат «Чертаново» — одна из первых в России академий футбола. Важно, что в 1995 году тут открыли двери не только для мальчиков, но и для девочек.



Для России футбольная школа с проживанием для воспитанниц от 10 лет — редкость. У женского отделения «Чертаново» 12 команд:

основная — ЖФК «Чертаново»;

молодёжная команда;

команда ЮФЛ;

школьные команды по возрастам: с 7 до 15 лет.

Интернат находится в московском районе Северное Чертаново. Стоит, окружённый берёзами во дворе пятиэтажки, и не производит впечатление домашнего уюта. Снаружи это трёхэтажное здание, обшитое пластиком. Внутри всё иначе: чистота, свежий ремонт, кожаные диваны в холле, как в трëхзвëздочных отелях.



«Чертаново» существует на деньги московской мэрии, а управляет им департамент спорта Москвы. Учатся и живут здесь девочки бесплатно, однако в интернат ещё нужно попасть.

Дарья Новик Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

«Ты должна играть на голову выше других». Как попасть в интернат

Скауты «Чертаново» отсматривают футболисток на соревнованиях и приглашают лучших на пробные тренировки. Если девочка играет на общем среднем уровне, ей предлагают перейти в «Чертаново», но без проживания в интернате. «Чтобы взяли в интернат, она должна играть на голову выше других, быть лидером», — говорит тренер по физподготовке Александра Косянчук.



Есть и «Дни талантов», когда можно приехать и пройти отбор. Для иногородних их проводят два раза в год — в конце июня и в конце ноября. Чтобы показать себя, дают три дня. Просмотры для москвичек, не претендующих на проживание в интернате, проходят два раза в неделю.



Иногда футболисткам везет, и тренеры находят их в соцсетях. Так Александра Косянчук регулярно изучает видео любительских команд. Однажды она наткнулась на команду мальчиков из Москвы, где играла одна девочка, и позвала её в «Чертаново». Теперь она играет в женской команде своего возраста.

Тренировка ЖФК «Чертаново» Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

Подъём в семь утра и проверка дневников. Как учиться и жить в интернате

На входе в интернат меня встречают Даша Новик и Наташа Трофимова. Мы идём в комнату отдыха, в которой стоят несколько компьютеров и посередине – стол для пинг-понга. Даша рассказывает, что они играют, когда нет тренировок.



Рядом в кресле сидит няня: она помогает делать уроки, следит, чтобы девочки вовремя ложились и вставали. По словам Даши, основную команду контролируют меньше, чем младших.



Комнаты для команд отличаются. У младших — комната на восемь человек. По краям стоят четыре двухъярусных кровати, на них аккуратно разложены игрушки.



Соседняя комната – здесь живёт Даша – стандартная для взрослых футболисток: две двухъярусные кровати, шкаф, стол. При этом Даша живёт в комнате на четверых, а Наташа – в привилегированной «двушке», как одна из самых старших воспитанниц.



В интернате у всех график: подъëм в семь утра, младшие идут в школу в 10 минутах по соседству, старшие – в колледж или университет.



После учебы футболистки возвращаются в интернат и обедают в столовой в том же здании. Сегодня на выбор: суп, курица с гарниром и компот. Повар предлагает девчонкам взять на тренировку бананы.

Интернат ЖФК «Чертаново» Фото: Любовь Алтухова

Учёба

Наташа Трофимова учится в Московском государственном университете спорта и туризма на тренера по футболу. Даша Новик – в Спортивно-педагогическом колледже Москомспорта на педагога по спортивной физической культуре.



Наташа за сентябрь появилась в институте два раза. В остальное время была на сборах и выездных матчах. Если что-то пойдёт не так с карьерой футболистки, Наташа думает заняться киберспортом. Говорит, что неплохо играет в FIFA.



С учёбой у многих есть сложности, потому что с 10 лет девочки живут футболом и рассматривают всё остальное как дополнение к их жизни на поле. «У меня травмы часто бывают, недавно травмировала колено, — рассказывает Даша. — Отец говорит: «С твоими травмами заканчивать надо». Родители не готовы принять, что это – профессия, а не подростковое увлечение. Надо иметь «корочку», диплом, чтобы что-то зарабатывать, если будет какая-нибудь мегатравма. А у меня нет такого в мыслях. Я считаю, так думают только те, кто не уверен в своих силах в футболе. У меня всё чисто на футболе. Я даже учиться не особо хочу».



Она сказала папе, что хочет играть за европейский клуб, а он ответил: «Сейчас домой поедешь». Даша, впрочем, считает, что папа так говорит, потому что подолгу её не видит и сильно скучает.



Тренеры в «Чертаново» проверяют оценки у основной команды раз в месяц. Получила двойку? С тобой разговаривают и убеждают взяться за ум. Если футболистка совсем запустила учёбу, подключается главный тренер, но санкции не применяют.

С младшими строже: за тройку могут отстранить от игры в конце тренировки, за двойку — лишить тренировки вообще. «Такая система не идеальна, но девочки начинают думать об оценках», – говорит Александра Косянчук. К старшим, по её словам, относятся снисходительнее, потому что они «всё понимают».

Класс в интернате ЖФК «Чертаново» Фото: Любовь Алтухова

«О, 29 лет! Когда ты будешь заканчивать, рожать детей?» Как готовятся к тренировке: теория и физика

Футболистки идут на теорию в соседний корпус через дорогу. Сначала переодеваются в бело-синюю форму, чтобы потом сразу пойти на физподготовку. В раздевалке девчонки играют в «Цу-е-фа», кто-то хихикает и обнимается, кто-то лежит на матах и слушает рэп. Потом идут на теорию.



Пока тренер опаздывает, в кабинете для теории стоит галдëж как в школе. На последней парте Алина с подругой играет в «теннис»: отбивает комок бумаги другим листом. «Мы, в принципе, не против вот так теорию проводить», – говорит девушка с татуировкой волка на полруки, это 24-летняя Алёна Рукина, она играет за сборную России.

На второй парте сидит капитан команды, 29-летняя Юлия Бессолова. Она самая взрослая в команде. «Все удивляются: «О, 29 лет! Когда ты будешь заканчивать, рожать детей? Когда я не смогу Лизу догнать [16-летнюю соседку по парте, защитницу Елизавету Прохорченко], тогда и уйду», — говорит Юлия.

В класс заходит тренер Андрей Рзянин и спрашивает меня: «Вы не агент?». Имея в виду не иностранного агента, а «крота» из команды «Енисей», с которой они тогда должны были играть. Рзянин рассказывает о тактике на матч, показывает на проекторе видео атак противника. «Они не выключаются после потери мяча, тут же пытаются завладеть им», – Андрей бегло объясняет, на кого из нападающих надо обратить внимание. Девочки вопросов не задают.

После теории идут в тренажёрный зал, из колонки в раздевалке играет «Наше лето» МакSим.

Физподготовку проводит 24-летняя Александра Косянчук, бывшая воспитанница «Чертаново». Она играла за основную команду, но перед началом нового сезона была пауза – ни «Чертаново», ни другой клуб не предлагали новый контракт. Тогда она попробовала потренировать детей и «влюбилась». Теперь ведет занятия не только у детей, но и у бывших коллег по команде.

Тренер просит футболисток взять спортивные коврики. Девушки разминают спину, ноги, руки, пресс, чтобы не потянуть на тренировке. Нагрузка у 16- и 29-летних одинаковая. «Мы ещё молодые, а нагрузка у нас, как у старших. Мальчики в моём возрасте ещё учатся в академии», – рассказывает 17-летняя Алина Шкалова.



К раздевалке приносят датчики для измерения пульса, которые они надевают перед тренировкой на поле. «И до скольки можно бегать?» — спрашиваю. «Пока не откинешься», – смеются футболистки.

Тренировка в зале Фото: Любовь Алтухова

«Девочек они уже победили, им скучно»

Некоторые девочки 7-12 лет ходят на дополнительные тренировки к мальчикам в «Чертаново» и соревнуются на турнирах с парнями на год младше. «С ребятами своего возраста сложно тягаться — у них круче физическая подготовка. Помимо «Чертаново», мальчишки могут заниматься в другой школе и дома. У девчонок пока нет такой тенденции», – говорит тренер Александра Косянчук. Она считает, что желание больше тренироваться связано с перспективами в футболе, которых у парней больше.



На весь интернат есть всего несколько девчонок, которые не уступают по уровню подготовки сверстникам-парням.



«Девочек своего возраста они уже победили, им скучно», — объясняет Александра. Однако первая команда «Чертаново» не играет против парней, поскольку велик риск получить травму.

ЖФК «Чертаново» Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

«Быстро двигаем. Оля, шире играй!» Новый тренер и программа по снижению травматизма

В футбол играют 10 на 10, за игрой наблюдают главный тренер, два помощника, врач и массажист. «В матчах обычно играют 11 на 11, а на тренировке может быть любое количество», — поясняет пресс-аташе ФК «Чертаново» Роман Щерба.



«Здорово, пошли! Атака! – гремит главный тренер Василий Маруняк. – Быстро двигаем. Оля, шире играй!»



Василий Маруняк стал главным тренером женской команды летом 2021 года. До этого он тренировал юношеские команды парней в «Астане», «Кайрате» и юношескую сборную Казахстана.



Поначалу девушек щадил. «Он говорил, что мы девочки, будем женщинами. Так что нам такие большие нагрузки не надо давать», — вспоминает Наташа Трофимова. Футболистки сами попросили сделать тренировки интенсивнее, и нагрузка стала постепенно расти.



Количество выходных зависит от соревнований. После сложного матча дают два выходных, потом – четыре тренировочных дня. Если нет игр, могут тренироваться шесть дней подряд.



В планах у Маруняка, чтобы со следующего года девушки занимались без щитков. На тренировках это допустимо. «Я хочу, чтобы они думали друг о друге и играли аккуратно, меньше травмировались. Уважение в команде – самое важное», – говорит тренер.



Маруняк ввёл «анкеты готовности» на каждый день: девушки пишут, во сколько проснулись, что болит, на сколько баллов готовы тренироваться. Это тоже часть плана по снижению травматизма.

«Смотри, Дашка устала, может, поменяем её?» – говорит главный тренер другому тренеру. «Нет, всё нормально», – отвечает Даша и продолжает играть.

Стена в интернате ЖФК «Чертаново» Фото: Любовь Алтухова

«Физиология женщины в футболе вообще не изучена». Травматичность и медицина

«Девушки дольше восстанавливаются после тренировок, — говорит врач женской команды «Чертаново» Ирина Великородная. — Если мужчинам достаточно одного дня, то девушкам нужно два-три. Точных данных, почему так, пока нет. Вся методика и теория футбола написаны под мужчин. Физиология женщины в футболе, можно сказать, вообще не изучена».

В перерыве врач брызгает спреем-заморозкой на голень футболистки. Футболистки наливают чай с сахаром и лимоном из большого термоса, который перед каждой тренировкой заваривает массажист Сергей Моисеев.

«Давайте пять минут и заканчиваем. Немножко удовольствия, чуть-чуть удовольствия получите от игры!» – наставляет главный тренер.



«Главное, чтобы девчонки на поле ловили кураж, — говорит Маруняк. – Тогда и зрители будут получать удовольствие от голов и хороших комбинаций. Вот как в игре с «Зенитом» – Трофимова исполнила штрафной, забила в «девятку»! Это зрелищно, не каждый мужчина так сможет».



«Они могут годами тренироваться, а потом не получить контракт из-за травмы и уйти из спорта. Футбол – это всегда риск», – говорит тренер Александра Косянчук.



В среднем футболистки восстанавливаются за полгода. Чаще всего травмируют мениски и крестообразные связки. Клуб будет ждать восстановления, если это основной игрок команды. Если нет — девушка поедет домой и будет ждать предложений от других клубов.



«Если девушка уходит из футбола, у неё остаются „футбольные“ качества: дух соперничества, выносливость, лидерство, — говорит тренер Александра Косянчук. — Она психологически устойчива и не готова сдаваться. Часто бывшие футболистки остаются в спортивной сфере: работают футбольными менеджерами, фитнес-тренерами или спортивными журналистами».

Тренировка на поле Фото: Любовь Алтухова

Как попасть в команду и получить контракт

Если футболистка проявила себя на поле, в 15-16 лет её позовут на тренировку основной команды и могут предложить ей контракт.



У всех парней из основной команды «Чертаново» есть контракты. У девушек из ЖФК – только у 15 из 25. Плюс ещё у пяти девчонок из молодёжной команды. Остальные играют бесплатно. Со слов спортсменок, контракты заключают на сумму от 15 до 60 тысяч рублей в месяц, но, сколько получает каждая по контракту, они раскрывать не могут.



Даша подписала первый контракт с клубом в 16 лет, Наташа – в 15. «Хотелось бы в нашем возрасте уже снимать квартиру, но на нашу зарплату это невозможно», — говорит Даша. Капитан команды Юлия Бессолова зарабатывает больше других футболисток и арендует квартиру: «Если не шиковать, то прожить можно».



Надежда Карпова, самая известная российская футболистка, раньше играла за «Чертаново» и получала в разное время от 30 до 100 тысяч рублей. Она рассказывала, что за один рекламный контракт аdidas получила больше денег, чем от бывшего клуба.



Тренер женской сборной России Юрий Красножан назвал «вилку» зарплат в женских футбольных клубах от 50 до 300 тысяч, в среднем это 100-200 тысяч. И это всё равно гораздо меньше, чем у мужчин из РПЛ, которые зарабатывают миллионы.



«Мы тоже выкладываемся на свои сто процентов, убиваемся на поле, лишь бы забить гол, победить! Почему нас нельзя также вознаграждать, как и мужчин?» — размышляет Новик.

ЖФК «Чертаново» Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

Открыл женскую команду – получил лицензию

В 2021 году в российской Суперлиге участвовали 10 команд, годом ранее их было восемь. Стали открываться женские команды при топовых российских клубах: «Краснодар» и «Зенит» в 2019-2020 годах добавились к уже существующим ЦСКА и «Локомотиву». В начале 2022 года открыли женские команды и объявили набор в академии «Спартак» и «Динамо».



Хотя ещё в начале 2021 года бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев сказал, что девушки не могут разбираться в футболе. «Как с женщинами общаться на футбольные темы? Я с женщинами не общаюсь!»



Во многом это происходит из-за правил лицензирования. С сезона-2021/2022 для получения лицензии, которая нужна для участия в РПЛ, клубы должны иметь женскую молодежную команду в возрасте 12-15 лет. Через год к ней должна прибавиться ещё одна – 16-20 лет. Аналогичные требования у ФИФА и УЕФА.



«У нас куда девочки могут пойти в шесть лет? В «Чертаново» и ещё парочку школ», — Юлия Бессолова уверена, что европейские футболистки играют сильнее, потому что начинают заниматься раньше. Тренер Александра Косянчук вспоминает яркий пример из Якутии: «Девочка не могла пойти на футбол, потому что в мужские клубы её отказывались брать, а женских там просто не было».



Александра уверена, что женскому футболу не хватает вещания в прайм-тайм. «Финал Кубка России среди женщин транслировали на «Матч ТВ» в 14 часов. Кто будет смотреть на работе? Это смешно». По её словам, показ на ТВ психологически мотивирует футболисток. Надежда Карпова говорила, что готова играть бесплатно, если на трибунах будут болельщики, а не когда «на тебя стабильно ходят три человека». Она вспоминает, как на матч со сборной США в Техасе пришли 16 тысяч зрителей.



Даша и Наташа говорят, что хотят когда-нибудь играть за европейские клубы, в том числе из-за полных трибун.

Дарья Новик Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

«Молодёжи надо три-пять лет на раскачку»

Многие бывшие воспитанницы переходят в топовые российские клубы, некоторые уезжают в иностранные чемпионаты. Звёздный трансфер недавно состоялся у воспитанницы «Чертаново» 20-летней Алсу Абдуллиной, которая теперь играет в женской команде «Челси». В Англию она уехала после яркого сезона в «Локомотиве».

Другие известные воспитанницы «Чертаново»:



Нелли Коровкина, Кристина Машкова, Ирина Подшибякина, Диана Кузьмина, Яна Шеина перешли в «Локомотив». В ЦСКА оказались Маргарита Черномырдина, Карина Блынская и Марина Кисконен. В «Зените» играют Алёна Беляева, Татьяна Дронова и Ксения Цыбутович, а с февраля 2022 года там и 18-летняя Наташа Трофимова.



В других клубах Суперлиги: Милена Никитина, Анастасия Акимова, Олеся Курочкина («Звезда-2005»), Полина Органова («Краснодар»), Анастасия Шалимова («Ростов»), Кристина Черкасова («Рубин»).



Юлия Бессолова, капитан «Чертаново», играет за сборную России с 2013 года. В этом году она снова получила приглашение. Футболистка «Чертаново» Алёна Рукина тоже в прошлом году была в сборной, забив свой первый гол в ворота Азербайджана в матче квалификации ЧМ-2023.



В сборные России (основную, U17, U18 и U19) вызываются каждый год от 10 до 20 футболисток «Чертаново». В феврале 2022 года на сборы ездили 22 «чертановки».

В 2018 году ЖФК «Чертаново» выиграл серебро чемпионата России и участвовал в Лиге чемпионов. Из того состава остались в клубе пять-шесть человек, остальные перешли в другие клубы. Теперь костяк ЖФК «Чертаново» — 16-17-летние воспитанницы. Это соответствует миссии клуба – формировать команду из собственных учениц, но такая стратегия не приносит призовых мест.



«Молодежь меньше идёт в стыки, физически и психологически проигрывает. Опыт есть опыт. Если [капитан команды Юлия] Бессолова опытная, попробуй обыграй её, ноль шансов», – по словам Маруняка, девушкам из нового состава надо три-пять лет «на раскачку», чтобы снова побеждать.

Но не всегда возраст говорит о способностях и перспективах. Наталья Трофимова перешла в «Зенит» в 19 лет, забив три гола за команду «Чертаново» в Суперлиге-2021. Другой полузащитнице «Чертаново» Яне Свистуновой в январе 2022 года исполнилось 16 лет, а в апреле она попала в сборную вместе с ещё четырьмя футболистками клуба. Яна дебютировала в октябре 2021 года и забила четыре гола за шесть матчей, играя за сборную России U17.

По словам пресс-атташе «Чертаново» Романа Щербы, санкции не повлияли на планы ЖФК в этом году, в текущей турнирной таблице Суперлиги клуб занимает восьмое место, как и в прошлогоднем чемпионате, а «Зенит», куда перешла Трофимова, – на первом месте.



Травмы и порой несерьезное отношение родителей девушек не останавливают. Юные футболистки трудятся почти ежедневно, проявляя себя в матчах, и вознаграждаются за это приглашениями в сборную и топовые российские клубы.