«Я не могу нормально дышать». Экс-президентов ФИФА и УЕФА вот-вот отправят за решётку?

В Швейцарии начался судебный процесс по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини, которые обвиняются в коррупции и незаконном присвоении средств. Впереди у них несколько недель напряжённых заседаний, которые наконец должны поставить точку в истории ФИФА-гейта. Истории, которая тянется уже много лет.

Всё началось ещё в 2011-м: американский чиновник ФИФА Чак Блейзер инициировал расследование, а потом сам стал его фигурантом. И всех сдал

Летом 2011 года чиновник ФИФА Чак Блейзер утверждал, что его давний коллега, глава КОНКАКАФ Джек Уорнер, был замешан в заговоре. Якобы он передал $ 1 млн наличными 25 карибским чиновникам, чтобы те проголосовали за Мохамеда бин Хаммама из Катара на выборах президента ФИФА. Блейзер инициировал расследование после того, как по крайней мере четверо делегатов, по-видимому, отказались от взятки и сообщили ему об инциденте. Изучением обстоятельств дела занимался бывший федеральный прокурор США Джон Коллинз.

Уорнер в итоге подал в отставку, и ФИФА признала его невиновным, а бин Хаммама пожизненно отстранили от футбольной деятельности. Уорнера заменил вице-президент КОНКАКАФ Лайл Остин, который сразу же после вступления в должность попытался уволить Блейзера за то, что тот «грубо оскорбил и опорочил» карибские ассоциации, заявив, что «каждая ассоциация находится под следствием за взяточничество».

Чак Блейзер Фото: Julian Finney/Getty Images

В жалобе говорилось, что на встрече, состоявшейся после отставки Уорнера, Блейзер дискриминировал некоторых членов КОНКАКАФ своими пренебрежительными и оскорбительными словами по поводу их расы. Американца допросил комитет по этике ФИФА, после чего заблокировал решение Остина об отставке. Остин в ответ попробовал обжаловать его в суде, за что был отстранён сам: согласно уставу ФИФА, члены организации не могут обращаться в суд за разрешением споров.

Как Блейзер сам стал фигурантом дела?

Примерно в это же время собственное расследование выпустил журналист Эндрю Дженнингс: он сообщил, ссылаясь на полученные документы, что за последние 15 лет Блейзер получил три платежа, которые осели на офшорных счетах на Каймановых островах и Багамах. При этом подписывал документы на выплаты Уорнер – тот самый, которого чиновник обвинил. ФБР занялось расследованием счетов Блейзера, и спустя два года было установлено, что он использовал счета КОНКАКАФ для «финансирования своего личного образа жизни», включая покупку роскошных квартир на Южном пляже Майами и в Башне Трампа. Кроме того, с 1998 года он получил комиссионные в размере $ 20 млн без какого-либо соглашения, из которых $ 17 млн выплачивались через офшорную маркетинговую компанию. Уорнеру тоже досталось: ФБР установило, что Центр передового опыта был построен на земле, принадлежащей его компаниям, но проспонсирован за счёт средств КОНКАКАФ.

Судебное заседание состоялось в закрытом формате – его стенограмма была опубликована только спустя два года, в 2015-м. Блейзер признался в сговоре с другими членами Исполнительного комитета ФИФА с целью получения взяток при выборе страны-хозяйки ЧМ-1998 и ЧМ-2010. Годом ранее стало известно, что чиновник сотрудничал с ФБР и был их информатором с 2011 года: федералы использовали против него тот факт, что он не платил налоги со своих многомиллионных доходов в течение многих лет.

Блейзер ходил на встречи с подслушивающим устройством на Олимпиаде-2012 в Лондоне, по просьбе ФБР назначал встречи с российскими, венгерскими, австралийскими и американскими чиновниками, чтобы также передавать записи разговоров. Блейзер составлял списки лиц, кто мог бы вызвать у федералов интерес, – в него вошло по меньшей мере 44 человека, среди которых был и Блаттер.



Блейзер сдал многих и даже успел стать свидетелем арестов бывших коллег и президента ФИФА Блаттера. В июле 2015-го его пожизненно отстранили от футбольной деятельности, но более серьёзного наказания он так и не получил: вынесение приговора затянулось – американец умер от рака толстой кишки.

В 2015 году десятки чиновников ФИФА были задержаны. Они все признали свою вину

Утром 27 мая в Цюрихе по запросу США были задержаны семь чиновников ФИФА: Эдуардо Ли, Хулио Роша, Костас Таккас, Эухенио Фигероро, Рафаэль Эскивель и Хосе Мария Мартин, а также Джеффри Уэбб.



«Задержанные использовали своё доверительное положение, чтобы вымогать взятки в обмен на коммерческие права, и они делали это снова и снова, год за годом, турнир за турниром, — заявила бывший генеральный прокурор США Лоретта Линч на пресс-конференции. – В обвинительном заключении говорится о безудержной, системной и глубоко укоренившейся коррупции как за границей, так и здесь, в Соединённых Штатах. Это касается как минимум двух поколений футбольных чиновников, которые, как утверждается, злоупотребляли своим положением, чтобы получить миллионы долларов в виде взяток и откатов».

Пресс-конференция Йозефа Блаттера Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Всего 14 подозреваемым (задержали только половину) было предъявлено 47 обвинений, в том числе во взяточничестве, рэкете, мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Общая сумма была объявлена в $ 150 млн, из которых только $ 110 млн пришлось на Копа Америка. CША требовали экстрадиции задержанных в Америку, так как, по версии следствия, все преступления обговаривались на территории страны, а платежи совершались через американские банки. Законодательство США позволяет преследовать в судебном порядке любое нарушение закона, если преступное поведение каким-либо образом затрагивает страну.

А что с Блаттером?

ФИФА выступила с заявлением, что Блаттер непричастен к обвинениям в коррупции и что он останется на должности президента. «Мы продолжим работать с властями и внутри ФИФА, чтобы искоренить любые неправомерные действия, восстановить доверие и гарантировать, что футбол во всём мире свободен от правонарушений», – заявил сам Блаттер.



Высказался и президент России Владимир Путин: он опасался, что главной целью США было отнять у страны ЧМ-2018. «Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения. Они, эти чиновники, не являются гражданами США, – говорил Путин. – В пятницу должны были состояться выборы президента ФИФА, и господин Блаттер имеет все шансы быть переизбранным. И мы знаем про то давление, которое было на него оказано с целью запретить проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России». Опасения президента были не напрасны: одним из пунктов обвинения чиновников ФИФА значился подкуп голосов при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Йозеф Блаттер и Владимир Путин Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Блаттера в итоге переизбрали. Он получил поздравительную телеграмму от Путина, что в контексте всех событий (тогда, в 2015-м, в отношении России также вводились санкции) сильно взбесило Европарламент. Брюссель заявил, что настало время для глобальных перемен в мировом футболе: «Коррупции нет места в мире спорта. У ФИФА было достаточно времени и возможностей для реформирования. Миллионы фанатов по всему миру потеряли терпение и заслуживают лучшего». Параллельно с США дело было возбуждено и в Швейцарии: в том числе там расследовали выбор России и Катара в качестве мест проведения ЧМ.

УЕФА во главе с Платини планировали собрать экстренную встречу, чтобы решить, какие меры предпринять после переизбрания Блаттера. Но она так и не состоялась: 3 июня 2015 года Блаттер покинул пост президента ФИФА. Потушить разгорающийся пожар скандалов, впрочем, не удалось: спустя пару дней президент ирландской федерации футбола Джек Делани заявил, что ФИФА заплатила организации за молчание. Ирландия не попала на ЧМ-2010 из-за гола, которому предшествовала игра рукой Тьерри Анри. «Мы приняли деньги – это была плата за то, чтобы мы не начали судебный процесс. ФИФА знала, что для этого есть причины», — сказал Делани.

В то же время Уорнер (тот самый, из истории с Блейзером) грозился показать чеки и документы, в которых будут фигурировать Блаттер и другие высокопоставленные чиновники. Он также утверждал, что ФИФА вмешалась в президентские выборы в Тринидаде и Тобаго, а Блаттер лично подкупал страны Карибского бассейна миллионами долларов. При этом сам Уорнер фигурировал в списке обвиняемых, а Интерпол выписал ордер на его арест.



Швейцарский прокурор Михаэль Лаубер тем временем высказал подозрение, что Блаттер уступил права на показ чемпионата мира по футболу и заключил контракт, противоречащий интересам ФИФА. Соглашение было подписано в 2005 году и включало права на ЧМ-2010 за $ 250 тыс. и ЧМ-2014 за $ 350 тыс. Права приобрела КОНКАКАФ, после чего они были переданы компании, принадлежавшей её тогдашнему президенту Уорнеру. Тот, в свою очередь, их перепродал и положил себе в карман $ 20 млн.

А как пострадал Платини?

Задело и Платини: расследование установило, что он в 2011-м получил от Блаттера € 1,8 млн за работу в ФИФА в 1998-2002 годах. При этом официальных документов, подтверждающих, что его контракт подразумевал выплаты в таком размере, не было – следствие пришло к выводу, что это был несанкционированный перевод. Блаттер и Платини настаивали, что договорённость была устной, но ФИФА такой аргумент не устроил – обоих сначала временно отстранили от футбольной деятельности, а позже дисквалифицировали на восемь лет.

Чистка в руководстве ФИФА продолжилась: все обвиняемые в коррупции один за другим признавали вину, из-за чего теряли свои посты. В декабре министерство юстиции США возбудило дело против ещё 16 чиновников мировой организации – их также обвиняли в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.



Часть обвиняемых получили реальные сроки. Парагваец Хуан Анхель Напут, бывший президент КОНМЕБОЛ, в 2018 году был приговорён к девяти годам тюремного заключения за получение взяток в размере $ 3,3 млн. Ему хотели дать 20 лет, но судья сжалилась – у Напута были проблемы с психическим здоровьем. Срок получил и бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Хосе Мария Марина – ему дали четыре года. Главу испанской федерации Анхеля Марию Вильяра также признали виновным, но он вышел из тюрьмы, заплатив залог в € 300 тыс.



Большинство же согласились на конфискацию средств с их банковских счетов. Суммы разнились – от сотен тысяч до миллионов евро.

Последний этап расследования – суд над Блаттером и Платини. В Швейцарии пытаются доказать, что € 1,8 млн были перечислены незаконно



Платёж заинтересовал следователей из-за огромной разницы во времени: Платини получил деньги за свои консультационные услуги спустя девять лет, прямо перед новыми выборами президента ФИФА, на которые он как раз собирался идти. «В 1998-2002 годах я получил только часть от оговорённой зарплаты, – объяснял он. – Тогда ФИФА проинформировала меня о том, что не сможет выплатить всю сумму. Но я никогда не сомневался, что остаток в итоге будет выплачен».



Все эти годы (с 2015-го!) шло расследование: следствие пыталось найти доказательства, что официально транш оформлен не был – тем более что Платини и Блаттер так и не предоставили подтверждений, что выплата консультанту вообще полагалась. Следователи убеждены, что Платини получил деньги за отказ от выборов.

Мишель Платини Фото: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Блаттера планировали допросить на первом слушании, но он быстро покинул здание суда, сославшись на проблемы со здоровьем. «Мне нехорошо, – заявил 86-летний старик собравшимся журналистам шёпотом. – У меня проблемы, которые периодически дают о себе знать. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопросы».



Платини был более расположен к общению: улыбался солнцу и журналистам, в очередной раз заявив, что невиновен. «Я убеждён, что справедливость восторжествует в отношении меня после стольких лет диких обвинений и клеветы, — сказал Платини перед первым слушанием. – Мы докажем в суде, что я действовал предельно честно, что оставшаяся часть выплаты от ФИФА причитается мне и совершенно законна».



Но в начале слушаний адвокат ФИФА Катрин Холь-Чирази заявила суду: «Очевидно, что ФИФА нанесли ущерб. Было украдено два миллиона франков. Платёж Блаттера Платини так и не был одобрен ФИФА».



Всё решится 8 июля: бывшим боссам мирового футбола грозит реальный срок.