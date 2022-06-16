С чего вы взяли, что женский футбол должен быть похож на мужской? Тупой стереотип!

В этом году женский состав «Челси» стал чемпионом английской Суперлиги и обладателем Кубка Англии, а первые трансферы Тодда Бели в руководстве клуба были осуществлены именно для женского состава.

Автор крупнейшего русскоязычного блога о «Челси» Кирилл Бельский написал колонку о том, почему он рассказывает о результатах не только мужской команды, но и женской, как главный тренер «Челси» Эмма Хейз изменила его отношение к женскому футболу и за что Chelsea Women благодарны Роману Абрамовичу и Джону Терри.

Сэм Керр, лучший бомбардир сезона в английской Суперлиге Фото: Michael Regan/Getty Images

«Всё изменилось в 2020 году, когда осознал, что «Челси» взял третий титул чемпионов Англии»

Мое знакомство с женским футболом началось с чемпионата мира в Канаде в 2015 году. Уже плохо помню, кто играл, но хорошо врезалось в воспоминания, что сборная США была на голову сильнее остальных. Впечатления были смазанные – уж очень всё медленно и хаотично, в то время как американки казались двужильными монстрами на фоне других сборных.

Я мысленно пожал плечами и подумал, что, возможно, какой-нибудь мундиаль я еще посмотрю. На самом же деле не стал, скажу честно.

Вести каналы про «Челси» я начал около пяти лет назад, и сначала в них обсуждались лишь новости основного состава. Со временем я вместе с читателями начал погружаться глубже в систему клуба, в академию и, конечно же, начал следить за женской командой. Сначала это было на уровне: «Так, девочки там вроде с «Арсеналом» играли, надо узнать, какого цвета сегодня Лондон», но потом всё больше погружался в контекст. Всё ещё не смотрел матчи – казалось, даже найти трансляции не так просто.

Однако всё изменилось в 2020 году – тогда я как следует осознал, что «Челси» взял уже третий титул чемпионов Англии, да и наконец начал показывать неплохой футбол в Лиге Чемпионов. Вот тут мне стало интересно последить, что же там наворотила Эмма Хейз (которая в этом году отмечает десятилетие своего «правления» в Лондоне).

Эмма Хейз, главный тренер Chelsea Women Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«Женский «Челси» провёл самый дорогой трансфер в истории, а потом вышел в финал ЛЧ»

Сезон-2020/2021 я стал смотреть куда более пристально. Началось всё с того, что летом 2020 года «Челси» громыхнул не только массовой закупкой в мужскую команду, но и установил рекорд в женском футболе – трансфер Пернилле Хардер стал самым дорогим в истории.

Ну а потом начался сезон, который по большей части я смотрел хайлайтами: восхищался волшебной Фрэн Кирби, был в шоке от прыти Сэм Керр и был абсолютно спокоен, когда пытались 1 в 1 обыграть Магдалену Эрикссон (спойлер – это бесполезно).

Всё закончилось вторым кряду титулом чемпионов Англии и долгожданным финалом Лиги чемпионов. «Челси» по сетке прошёл очень мощные «Вольфсбург» и «Баварию», а «Барселона» одолела «ПСЖ» (парижанки, в свою очередь, выбили гегемонов женской ЛЧ — «Лион»).

«Челси» стал первым клубом в истории, мужская и женская команды которого вышли в финал главного еврокубка в одном сезоне.

Женский финал был 16 мая, в мой день рождения, и я решил, что ни за что не пропущу эту игру. Оказалось, что и посмотреть её несложно – транслировали бесплатно в YouTube. Но, честно говоря, матч был из разряда тех, что хотелось поскорее забыть. Девочки явно перенервничали – Лойпольц срезала в свои уже на первой минуте, ещё через десяток минут на ровном месте «Барселона» получила возможность пробить пенальти, а к 36-й минуте игру можно было заканчивать – 0:4. Так и завершили.

Эмма Хейз в тот вечер сказала: «Мы – второй клуб Европы. Значит, мы движемся в правильном направлении». В тот день девочек поддерживал и Роман Абрамович. После игры он лично поблагодарил Эмму за невероятный вклад.

Фрэн Кирби Фото: Nico Paetzel/Getty Images

«Абрамович оказался спасителем женского «Челси»

Роман вообще оказался спасителем женского «Челси». Когда он приходил в клуб, женская команда существовала на собственные сбережения. Абрамович сделал тогда еще Chelsea Ladies полноценной частью «Челси», взяв под свое крыло. Именно благодаря ему и начался восход этой команды. Немало поддержки оказывал и оказывает Джон Терри – он до сих пор является президентом Chelsea Women.

Что касается Эммы Хейз, то восхищение этим тренером я не смогу передать в одной небольшой колонке. Она заслуживает отдельной статьи – у неё очень сложная и сильная история с тонной интересных моментов.

Сэм Керр, матч за Кубок Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

«Концовка сезона оказалась захватывающей и без Лиги чемпионов»

Вернемся к футболу. Сезон-2021/2022 стал для меня завершением переходной к женскому футболу фазы. Я всё чаще смотрел не хайлайты, а полноценные матчи команды Хейз. Групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне оказался совершенно шокирующим – над бедным «Серветтом» прямо-таки поиздевались – «Челси», «Вольфсбург» и «Ювентус» за шесть матчей отправили в ворота швейцарского клуба 23 безответных мяча, а сами эти три клуба набрали по 11 очков.

Команде Хейз не повезло – именно она оказались за бортом плей-офф из-за разницы мячей. Большой удар после того, как играл за пару месяцев до этого в финале того же турнира. Примечательно, что в этом году в финал снова попала «Барселона». Ну а выиграли девочки из «Лиона».

Но концовка сезона для «Челси» была и без финала Лиги чемпионов очень захватывающей. До последнего тура с «синими» за чемпионство боролся «Арсенал». В последнем матче чемпионата «Челси» нужно было обязательно побеждать «Манчестер Юнайтед». Я, разумеется, не мог пропустить концовку сезона. Первый тайм, 2:1 в пользу «Юнайтед», но у меня не было ни малейшего сомнения, что подопечные Хейз возьмут своё. После перерыва выходит опытная Джи, у остальных девочек буквально загораются глаза, внутренний ручник снимается, выжимается педаль в пол. Они несутся вперёд, они идут в любой контакт до конца, они чётко выдерживают структуру, которую проповедует Эмма. Итог – «Челси» переворачивает игру и забирает третий чемпионский титул подряд.

Но и это еще не конец. Впереди – финал Кубка Англии, который мужской «Челси» благополучно проиграл. Снова Манчестер, но теперь уже в голубых цветах. Триллер, который стоит посмотреть любым скептикам, пишущим о «недостаточных страсти и скоростях в женском футболе». В этом матче было всё, а «Челси» снова вышел победителем.

Вратарь Chelsea Women Зекира Мусович с Кубком Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

«Почему такая ревность появилась именно к футболу?»

Женский футбол очень сильно прибавил за последние годы. Говорю это как человек, который имел возможность выдержать паузу и никогда не относился к нему предвзято. Мне очень нравятся скорости, нравится желание девушек, нравится, что в этом футболе всё больше тактики и всё меньше бессмысленной беготни. Аудитория всё чаще интересуется результатами женских команд своих клубов и сборных. Это большой шаг на пути принятия футбола в исполнении девушек.

Женский футбол не похож на мужской? А почему он должен быть таким же? Или женский хоккей, волейбол, баскетбол и прочие виды спорта выглядят аккурат как мужские версии? Не сказал бы. Так почему такая ревность появилась именно к футболу? Похоже, это просто очень тупой стереотип. И я искренне рад, что он постепенно сходит на нет. «Челси» в этом плане основательно помогает разрушению барьеров и достижению всё новых высот. В том числе и в женском футболе.

Кубок Англии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

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