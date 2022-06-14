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Трансферы лето-2022: «Ливерпуль» заплатит за Дарвина Нуньеса до € 100 млн, рекордные продажи «Бенфики», АПЛ

Мастерство делать деньги! «Бенфика» заработала € 246 млн на трёх игроках
Вячеслав Опахин
«Бенфика» заработала € 246 млн на трёх игроках
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Раньше «Бенфика» работала и на стоимость, и на массовость: € 30-40 млн было достаточно, чтобы забрать даже лучших. Аксель Витсель и Эдерсон переходили в «Зенит» и «Манчестер Сити», соответственно, за € 40 млн. «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» тратили по € 35 млн на Нелсона Семеду, Виктора Линделёфа и Ренату Саншеша.

Теперь — новый уровень. Заставлять покупателей платить под € 100 млн. Следим:

Жоау Феликс

Воспитанник клуба, причём забрали его из юниоров «Порту», транзитом через «Падроенсе». Летом 2019-го ушёл в «Атлетико» за рекордные для обоих клубов € 127,2 млн.

Потратили € 0 млн
Потратили € 0 млн
Заработали € 127,2
Заработали € 127,2

Рубен Диаш

Следующим летом, в 2020 году, «Бенфика» оформила ещё одну крупную сделку — формально на € 68 млн. Столько заплатил «Ман Сити» за защитника Рубена Диаша, тоже воспитанника «орлов». Однако дополнительно к этим деньгам шёл трансфер Николаса Отаменди.

Потратили € 0 млн
Потратили € 0 млн
Заработали € 68 млн
Заработали € 68 млн

Дарвин Нуньес

И вот этим летом новый трансфер на сотню миллионов евро: «Ливерпуль» заплатит за Дарвина Нуньеса € 75 млн сразу, а остальное может быть добавлено как бонусы. «Бенфика» приобрела уругвайского форварда у «Альмерии» за € 24 млн как раз в конце лета 2020-го, когда ушёл Диаш. И за два года прокачала его стоимость более чем в три раза. Умеют!

Потратили € 24 млн
Потратили € 24 млн
Заработали € 75 млн
Заработали € 75 млн

Подводим черту: итого за последние четыре сезона только за трёх игроков «Бенфика» заработала € 246 млн.

Так выглядит список 10 рекордных продаж «Бенфики»:

  1. Жоау Феликс — в «Атлетико» за € 127,2 млн
  2. Дарвин Нуньес — в «Ливерпуль» за € 75 млн
  3. Рубен Диаш — в «Ман Сити» за € 68 млн
  4. Эдерсон — в «Ман Сити» за € 40 млн
  5. Аксель Витсель — в «Зенит» за € 40 млн
  6. Рауль Хименес — в «Вулверхэмптон» за € 38 млн
  7. Нелсон Семеду — в «Барселону» за € 35,7 млн
  8. Виктор Линделёф — в «Ман Юнайтед» за € 35 млн
  9. Ренату Саншеш — в «Баварию» за € 35 млн
  10. Анхель Ди Мария — в «Реал» за € 33 млн
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