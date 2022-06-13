В футболе снова изменились правила. Разбор новых пунктов

Почти каждый год в современном футболе меняются правила. Это не радикальные изменения (если не считать изначальное появление VAR), а, скорее, точечные корректировки. Решения остаются за IFAB (международный совет футбольных ассоциаций). Сейчас, в понедельник, завершилось очередное собрание.

Что решил IFAB?

Одобрены пять замен в составе одной команды. Это правило ввели ещё на фоне пандемии, чтобы ослабить нагрузки на футболистов. Пять замен были допустимы в Лиге чемпионов и в ведущих европейских чемпионатах. От этого новшества воздерживалась АПЛ, но ещё 31 марта было объявлено, что в сезоне-2022/2023 и там перейдут-таки на пять замен. За них голосовали топ-клубы.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настаивал, что таким образом удастся сберечь здоровье игроков. С ним соглашался тренер «Сити» Пеп Гвардиола, который часто ограничивался одной или двумя заменами (на этот счёт часто иронизировали в соцсетях). Тренеры более скромных команд им отвечали, что пять замен – это усиление топ-клубов, у которых есть по два состава. Например, экс-тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер утверждал: «Когда Клопп и Гвардиола говорят про пять замен, они заботятся только о своих клубах. В этом плане они эгоистичны. Их вовсе не волнует общее благо, они думают только о своей работе».

Фото: Getty Images

Теперь после всех споров IFAB выразил весьма чёткую позицию. И даже предложил ещё больше расширить скамейку запасных. Вот выдержка из официального заявления:

«На сегодняшнем собрании IFAB принял ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований».

А что по VAR на ЧМ-2022?

Вероятно, мы скоро увидим усовершенствованный VAR. IFAB утвердил полуавтоматическую фиксацию офсайдов. Если игра могла затягиваться до четырёх минут (хотя, как правило, было достаточно менее одной), то теперь на определение «вне игры» может уходить лишь три-четыре секунды. Эту систему тестировали последние несколько лет и опробовали на клубном чемпионате мира в феврале. Теперь продолжится обсуждение для внедрения этого обновления на ЧМ-2022. Футбольные чиновники дают позитивные оценки:

«Это выглядит очень хорошо и многообещающе, – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Наши эксперты изучат испытания, прежде чем мы примем решение, будет ли это использоваться на ЧМ-2022».

Пьерлуиджи Коллина и Джанни Инфантино Фото: Getty Images

Пьерлуиджи Коллина (глава судейской службы ФИФА) добавил: «Я очень уверен, что мы сможем это сделать. Мы хотим добиться точности, более быстрых решений, а также более приемлемых решений».

Отмечается, что телевизионщики будут получать картинку менее чем за 25 секунд, и она будет ещё более точной за счёт системы Hawk-Eye.

А когда ждать масштабных изменений в правилах?

Вполне возможно, что уже через пару сезонов. На прошлой неделе стало известно о революционном решении – внедрении «чистого» времени. То есть два тайма по 30 минут – время будет вставать на паузу, когда мяч находится не в игре (как в баскетболе). По нынешним правилам мяч находится в игре в среднем 54 из 90 минут. Подробнее об этом мы рассказывали тут:

Утверждается, что благодаря этому нововведению в игре будет больше справедливости и привлекательности. Не будет иметь смысла долго лежать на газоне и звать медиков, просто потому, что твоя команда выигрывает в один мяч.

Однако «чистое» время появится только в следующем сезоне и только во второй голландской лиге. Когда на него перейдёт весь футбол (и перейдёт ли вообще) – неизвестно. Поскольку речь идёт о синхронизации часов арбитра и табло стадиона, то технические сложности будут неизбежны.