«ПСЖ» попал в ловушку. Виноваты Зидан и Мбаппе

Когда казалось, что тренерская сага в «ПСЖ» наконец подошла к концу, ситуация развернулась на 180 градусов. С Маурисио Почеттино всё ясно — от него вот-вот избавятся. А вот кандидатура нового главного тренера вызывала вопросы. И теперь этих вопросов стало только больше.

Назначение Зидана казалось неизбежным. Что пошло не так?

Несколько дней назад испанские СМИ шарахнули новостью, что Зизу возглавит «ПСЖ». Утверждалось, что клуб выполнил все условия француза: огромная зарплата (самая высокая в мире среди тренеров), продление контракта с Килианом Мбаппе и полный контроль над спортивным блоком. 11 июня Зидан должен был провести финальный раунд переговоров в Катаре. И, видимо, что-то на этой встрече с владельцами пошло не так.

Вот несколько новостей, чтобы вы понимали, насколько Зидан был близок к назначению в «ПСЖ». Во-первых, было известно имя помощника Зизу. Им должен был стать Клод Макелеле, который, как выяснилось, даже участвовал в переговорах. Во-вторых, из-за Зидана чуть не сорвался переход Поля Погба в «Ювентус». Полузащитник узнал про предстоящее назначение Зизу и захотел поиграть под его руководством. В-третьих, «ПСЖ» пошёл на невиданную для топ-клуба уступку и был не против, чтобы Зидан параллельно тренировал сборную Франции.

А теперь выяснилось, что всё было напрасно. Журналист Ромен Молина утверждает, что Зидан отказался от контракта с «ПСЖ». Правда, клуб по-прежнему видит в Зизу приоритетную цель и не собирается сворачивать переговоры. Страшно представить, как Париж будет уговаривать Зидана, если тот отказался от таких условий.

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Альтернатива Зидану уже найдена. Но не всё так просто

Речь про Кристофа Галтье. Год назад он привёл «Лилль» к сенсационному чемпионству, а в минувшем сезоне затащил «Ниццу» в Лигу конференций. Причём никакой тайны в возможном приглашении Галтье в «ПСЖ» не было. Сам тренер в личных беседах выражал заинтересованность в таком назначении — об этом сообщалось ещё неделю назад. Ещё один аргумент в пользу Галтье — Луиш Кампуш. Если не знаете, это советник «ПСЖ», который уже работал с тренером в «Лилле». Некоторые журналисты даже утверждают, что Кампуш всю дорогу настаивал именно на назначении Галтье, а не Зидана.

Кристоф Галтье и Луиш Кампуш Фото: Getty Images

Теперь уже о переезде Галтье в Париж говорят как о практически свершившемся факте. Журналист beIN Sports Омар Альтундаг пишет, что Кристоф возглавит «ПСЖ» с вероятностью 99 процентов. Источник — катарский канал, владельцы клуба тоже катарцы. Совпадение?

А теперь самое интересное. Всё тот же Альтундаг утверждает, что против назначения Галтье выступает Килиан Мбаппе. Пару месяцев назад эта новость не была бы такой весомой, но сейчас она воспринимается совершенно иначе. Недавно Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» на космических условиях и получил невиданную для футболиста власть. Если верить СМИ, у Килиана теперь есть право решающего голоса в вопросах выбора тренера, трансферной политики и прочих важных решений.

А теперь просто представьте: Почеттино увольняют, Зидан прокидывает «ПСЖ», а альтернативный вариант срывается из-за Мбаппе. Ловушка! Кто тренировать-то будет?