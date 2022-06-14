Франция беспомощна даже с Мбаппе и Бензема. Исторический позор уже близко

Сборная Франции продолжает валиться. В 4-м туре Лиги наций команда Дидье Дешама встретилась с Хорватией на «Стад де Франс». После поражения и двух ничьих от действующих чемпионов мира ждали победы, но надежды не оправдались.

Франция, в отличие от матча в Сплите неделю назад, вышла на поле со всей атакующей мощью: в составе оказались и Карим Бензема, и Килиан Мбаппе. Украшение хорватской сборной — трио в лице Луки Модрича, Марсело Брозовича и Матео Ковачича — тоже играло с первых минут.

Гола в этот раз долго ждать не пришлось. Матч начался с пенальти — Ибраима Конате наступил на ногу Анте Будимиру. Вратарь Мик Меньян сверлил Модрича взглядом и чуть не потащил, но мяч всё же оказался в сетке. 0:1.

Судья Орель Гринфилд явно бесил французов. Сначала дал пенальти, потом не свистнул фол на Мбаппе во время реактивной контратаки. А когда через полминуты прозвучал свисток в пользу хорватов, Килиан в бешенстве пнул мяч и вполне мог получить жёлтую карточку. Но реф простил.

Было видно, что Мбаппе и Бензема осознают свои лидерские роли. Они пытались придумать что-нибудь, но раз за разом утыкались в оборону Хорватии. А партнёры, привыкшие тащить в своих клубах, меркли на фоне звёзд и спешили подпихнуть им мяч.

Время шло, а странности у ворот Франции продолжались. Во время одной из атак хорватов Меньян выскочил на перехват, чуть не «привёз» пенальти, а потом скосил Брекало за пределами штрафной.

Франция — Хорватия — 0:1 Фото: Getty Images

У французов мало что получалось, и они продолжили злиться на судейство. Гендузи откровенно снёс Брекало и заехал ему локтем в лицо, а на свисток отреагировал так, будто никого не трогал. В итоге жёлтая карточка — вероятно, отчасти за эмоции.

Ещё одно наблюдение: французы не прессинговали высоко, но при этом держали линию обороны далековато от своих ворот. Из-за этого у хорватов было много свободы. Большую часть времени они не стремились атаковать (счёт-то и так в их пользу), но, когда до этого доходило, защита Франции не выглядела неприступной — периодически проходили как забросы, так и простые передачи.

После гола Модрича ничего опаснее дальнего удара Кристофера Нкунку французы не создали. Это при условии, что мяч пролетел в трёх метрах от штанги. Некое подобие навала случилось уже на последних секундах первого тайма, но хорваты отбились.

После позорного первого тайма на второй Франция вышла с совершенно другим настроем. На игру повлияли и замены — Дешам освежил игру Бенжаменом Паваром и Орельеном Тчуамени. В результате французы стали регулярно подбираться к воротам хорватов и создавать уже по-настоящему опасные моменты. Могли забивать и Мбаппе, и Бензема, а Лука Динь пытался заработать пенальти — но тщетно.

Гол всё не приходил, поэтому напрашивалось наращивание темпа от французов. На деле же с каждой минутой остроты становилось всё меньше. А незадолго до финального свистка Антуан Гризманн не смог обработать мяч и влупил по трибунам с такой силой, что пришлось извиняться перед болельщиками. Этот эпизод — миниатюра всего матча для Франции.

Франция — Хорватия — 0:1 Фото: Getty Images

В группе Франции и Хорватии теперь творится то, чего изначально невозможно было представить. И если второе место команды Златко Далича не выглядит как аномалия, то к чемпионам мира вопросов много. Французы болтаются на последней строчке с двумя очками после четырёх туров. Если всё закончится вылетом из лиги А, это будет исторический позор. И сейчас он близок как никогда.