На ЧМ-2022 осталось всего одно место. Расклад перед завершением отборочного цикла

Когда вы в последний раз видели сборную Новой Зеландии? А ведь она может сыграть в Катаре!

Совсем скоро определится окончательный состав участников ЧМ-2022. Осталась всего одна интрига. Сегодня, 13 июня, стала известна 31-я сборная, получившая право сыграть в Катаре.

Какие сборные вышли на ЧМ-2022 через стыки и кто поборется за последнюю путёвку?

Перед июньскими матчами национальных команд в розыгрыше оставались три путёвки на чемпионат мира. В европейских стыках играли Украина, Шотландия и Уэльс. Украинцы в полуфинале победили шотландцев, но в финале уступили валлийцам. На ЧМ-2022 выступят Гарет Бэйл и компания.

Представитель Южной Америки сборная Перу встречалась с победителем пары азиатских стыков Австралия – ОАЭ. Любопытно, что матчи этих команд принял Катар. Австралийцы переиграли ОАЭ (2:1) и вышли в финал.

Тем временем в Перу задействовали все силы, чтобы помочь сборной пробиться на ЧМ-2022. Как сообщал ВВС, 13 местных шаманов провели ритуал для поддержки национальной команды. Колдовали вокруг фото перуанских игроков и втыкали мечи в снимок с футболистами Австралии. Кроме того, шаманы изготовили галлюциногенный отвар, позволивший им пообщаться с духами, которые сообщили, что Перу попадёт на чемпионат мира.

А вот помощник главного тренера сборной Перу Нобби Солано раскритиковал ФИФА за проведение матча с Австралией в Катаре:

«Матч начинается в девять часов, и они говорят, что во время игры будет свежо, – сказал Солано. – Но до этих выходных мы тренировались в Испании, потому что днём в Катаре тренироваться слишком жарко. Нас просят играть в тех же условиях, при которых, как было решено, чемпионат мира проводить нельзя. Игра такого масштаба, когда на карту поставлено очень много, и я не уверен, что это действительно хорошо и для нас, и для Австралии. Хотя очевидно, что условия одинаковы для обеих команд».

Сборная Перу на ЧМ-2022 не поедет Фото: Getty Images

То ли из-за погоды, то ли из-за придавившей команды ответственности игра получилась скучной, моментов было мало. Перуанцы за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ, однако в дополнительное время попали в штангу. Всё логично закончилось серией пенальти. Под серию 11-метровых австралийцы выпустили запасного вратаря Эндрю Редмейна из «Сиднея», тот устраивал забавные пляски на линии перед каждым ударом и действительно выиграл серию. Что-то не то нашаманили перуанские шаманы.

Там же, в Катаре, 14 июня состоится матч между сборными Новой Зеландии и Коста-Рики. Победитель этой пары завоюет последнюю путёвку на ЧМ-2022. Начало встречи – в 21:00 (мск).

Когда начнётся чемпионат мира в Катаре и как выглядит состав групп?

Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия сыграют сборные Сенегала и Нидерландов. Напоминаем состав групп:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Сборная России на ЧМ-2022 не сыграет, так как нашу команду отстранили от участия в европейских стыках. На чьей стороне будут ваши симпатии?