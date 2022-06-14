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Австралия — Перу — 0:0 по пенальти 5:4, танцы голкипера Эндрю Редмейна в стыковом матче ЧМ-2022, 13 июня 2022 года

Вратарь устроил клоунаду, но вытащил сборную на чемпионат мира! Что это вообще за танцы?
Анатолий Романов
Вратарь устроил клоунаду
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Эндрю Редмейн — новый герой Австралии.

Сборная Австралии пробилась на чемпионат мира, выиграв в стыковом матче у Перу. Главным героем этой игры стал голкипер Эндрю Редмейн, появившийся на поле на… 121-й минуте. Он вытащил серию пенальти в уникальной манере.

ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф. Межконтинентальный плей-офф
13 июня 2022, понедельник. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
0 : 0
5 : 4
Перу

Встреча Австралии и Перу проходила в Катаре на одном из стадионов ЧМ-2022 – «Ахмед бин Али». Сама игра получилась небогатой на события. Команды скорее боялись пропустить, чем стремились забить. В течение 90 минут матча австралийцы атаковали чуть опаснее, что отразилось в статистике ударов по воротам – 10:5 (в створ – 2:0). Но в дополнительное время близки к голу были уже перуанцы. В самом опасном эпизоде голкипера Мэтью Райана спасла штанга.

Тем не менее счёт остался 0:0, и тренеры стали готовиться к 11-метровым. Опытного Райана, поигравшего в Европе за «Валенсию», «Брайтон», «Арсенал» и «Реал Сосьедад», неожиданно заменил под серию пенальти совершенно неизвестный Эндрю Редмейн. Вся карьера этого вратаря прошла на родине, где он и выступает сейчас за «Сидней». Игра с Перу стала лишь третьей для него за сборную Австралии.

Редмейн – коротко стриженный и с длинной бородой – одним только своим видом мог запугать соперников. Оказалось, что он ещё и на пенальти действует не так, как все остальные вратари. Перед каждым ударом перуанцев Эндрю устраивал какие-то странные танцы на линии ворот, двигаясь то к одной штанге, то к другой и махая руками. Поначалу тактика Редмейна не слишком помогала австралийцам, которые пропустили первые два удара и уступали в счёте. Но потом голкипер заставил промахнуться защитника Луиса Адвинкулу.

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В 10 ударов команды не уложились, счёт оставался ничейным – 4:4. После этого полузащитник австралийцев Авер Мабиль реализовал свою попытку, и к «точке» подошёл Алекс Валера – нападающий перуанцев. Возможно, в этот момент кто-то кричал с трибун: «Валера, верим!» Однако Редмейн совсем распоясался и устроил настоящую клоунаду в воротах. Перед ударом он даже успел присесть на корточки.

Валера переволновался, потерял концентрацию и пробил туда, куда прыгнул Редмейн. Замена под пенальти сработала! Сборная Австралии всего в пятый раз в своей истории пробилась на чемпионат мира, а перуанцев в ноябре-декабре 2022-го ждёт отпуск.

ВИДЕО СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

«Я просто… горжусь парнями, вы понимаете? – счастливый тренер австралийцев Грэм Арнольд с трудом подбирал слова после победы. – Никто не знает, через что пришлось пройти этим парням. Эндрю Редмейн очень хорошо отбивает пенальти. Выпуская его на поле, мы пытались повлиять на соперника. Заставить перуанцев лишиться уверенности».

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