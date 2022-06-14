Российский тренер разрывает Лигу наций! И танцует лезгинку в раздевалке

Адиев возглавил сборную Казахстана в мае, а уже почти привёл её к успеху.

Пока российские команды отстранены от международных соревнований, у нас есть возможность особенно пристально следить за теми представителями нашего футбола, которые продолжают работать за границей. Кое о ком из них вы могли забыть, так что пора исправляться. Речь о Магомеде Адиеве, покинувшем Россию в прошлом году.

Где был Адиев?

Для начала напомним, что это за тренер. Адиев засветился в «Ахмате» и «Анжи», а в 2019-м возглавил «Чайку». В не доигранном из-за ковида сезоне команда финишировала в середине таблицы ФНЛ, а спустя полтора года после назначения тренер покинул пост. А заодно и Россию.

В том же 2021-м Адиев стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». Под его руководством команда добралась до финала Кубка Казахстана, где проиграла «Кайрату» с Вагнером Лавом.

Магомед Адиев Фото: vk.com/kff_team

В конце апреля этого года мы сообщали, что Адиев близок к назначению на пост главного тренера сборной Казахстана. Информация подтвердилась — в начале мая о подписании контракта было объявлено официально. А дальше началось…

Адиев разрывает Лигу наций. И отжигает в раздевалке

Сборная Казахстана в этом сезоне выступает в лиге C и пока справляется на отлично. Команда Адиева победила Азербайджан, сыграла вничью с Беларусью и взяла по три очка в обеих встречах со Словакией. Немного цифр и фактов:

10 очков в четырёх турах из шести. Разумеется, уверенное первое место в группе;

отрыв от второго места (там Словакия, которая могла показаться фаворитом) — четыре очка;

разница мячей — 6:2. Разумеется, лучшая в группе;

повышение в лигу B практически обеспечено. Остались только матчи с Беларусью и Азербайджаном.

Самая жара началась после вчерашнего матча со Словакией, в котором сборная Казахстана, по сути, избавилась от главного конкурента. Это была домашняя победа — 2:1. Адиев отжёг на пресс-конференции, где его спросили, в чём феномен казахстанской команды:

— Я в раздевалке так сказал: в футболе есть победы, есть поражения, и здесь могло быть по-разному, и в концовке в Беларуси могли проиграть. Но это не меняет того фактора, что у нас есть раздевалка. Я считаю, самый главный успех, который удался тренерскому штабу, — это объединить раздевалку, парней, идеи, что мы можем. Какой бы ты план ни выстраивал, каким бы ты семи пядей во лбу тренером ни был, это всё фигня (в оригинале более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, ты получишь результат. Если у тебя набор фантастических футболистов, ты суперкакой-то тренер и нет единения в раздевалке, то ты никогда ничего не добьёшься.

Казахстан празднует гол Фото: vk.com/kff_team

Свои слова про единение в раздевалке Адиев сразу же подтвердил на практике. Он присоединился к своим футболистам, которые бурно праздновали победу, и даже исполнил по их просьбе лезгинку. Вот это атмосфера!

Чем закончатся приключения Адиева в Лиге наций, узнаем осенью. С Беларусью его команда сыграет дома 22 сентября, а с Азербайджаном — в гостях 25 сентября.