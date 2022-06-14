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«Спартак» в РПЛ: трансферы, интервью с Каттани: уход Ваноли и приход Абаскаля, конфликт с Бакаевым, бойкот Суперкубка

«Зачем иностранцам ехать в Россию? Потому что это «Спартак». Большое выступление Каттани
Полина Куимова
Интервью с Каттани
Комментарии
Сначала спортивный директор шутил про бойкот Суперкубка, а потом рассуждал о трансферах и злился из-за вопросов про Бакаева.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал большую пресс-конференцию: итальянец рассчитывал на сорок минут, но общался на целый час дольше. Он рассказал:

Про Ваноли: решение принимал долго, не сбегал и никого не предавал

Каттани рассказал, что в понедельник, после финала Кубка России, они встретились с Паоло Ваноли, но конкретного разговора у них не было. Утром на следующий день он улетел в Италию, и «появились сомнения». «И через три-четыре дня ситуация развернулась таким образом, что мне пришлось искать ему замену, – добавил он. – Возможно, Ваноли проинформировал журналистов раньше, чем клуб — я не знаю. Свою версию я сказал. А верить мне или нет — решать вам. Не считаю, что можно говорить, что Ваноли предал клуб. Это не тот случай. Ваноли остался до конца. Ни о каком предательстве мы говорить не можем».

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По словам спортивного директора «Спартака», Паоло «до последнего дня, последней минуты думал исключительно о команде». Они общались по пять-шесть-восемь раз за день, обсуждая все вопросы, так что Каттани заверил журналистов: до последней секунды Ваноли «занимался делами, которыми и должен был заниматься».

«Он принимал решение не одномоментно, – добавил Каттани. – На протяжении пяти месяцев, которые проработали вместе, мы всё друг другу рассказывали: делились мыслями, сомнениями, эмоциями. Я знаю, как развивалась эта ситуация, как она менялась. Не хочу судить людей и давать оценку, насколько это правильно. Моя работа не позволяет мне быть грустным, весёлым или ещё каким-то. Моя работа – реагировать на ситуацию корректным образом. Я не хочу, чтобы о Паоло думали, как о человеке, который отсюда сбежал. Мы очень много общались, могу сказать, что в Москве он был моим лучшим другом. Паоло здесь выполнил свой долг и добился результата – по-человечески у меня нет к нему вопросов. Он не сбежал. Это не так».

Паоло Ваноли с Кубком России

Паоло Ваноли с Кубком России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про кандидатуру тренера: восемь кандидатов, отказ трёх иностранцев, попытка использовать политическую ситуацию и россияне

Каттани сказал, что клуб рассматривал кандидатов с российским паспортом, но отметил: назвать их имена он не может. «Три иностранца не захотели приезжать в Россию по разным причинам (кому-то не разрешила жена), а все остальные были россияне», – добавил спортивный директор.

Политическая ситуация мало кого интересовала (Абаскаль так вообще ничего о ней не спрашивал, по словам Каттани), но один из кандидатов попытался её использовать, чтобы заработать больше денег. «Из-за этого мы с ним не сошлись», – заключил Каттани.

Чтобы тренировать «Спартак», отметил Каттани, нужны определённые характеристики – и это не он говорит, а показывает история клуба.

«Единственный большой успех принёс Романцев, потом были 22 тренера, только два из которых принесли трофеи – Массимо Каррера и Паоло Ваноли, – пояснил он. – Я не хочу иметь дел с тренерами, которые думают только о своих банковских счетах или как бы поиграть здесь в гольф. Тренировать «Спартак» – непросто. Нужно запредельное желание, что последние месяцы и демонстрировал Паоло и весь его штаб. Вы думаете, я неправильно подбираю тренера? Но я делаю это так, как того требует история клуба. Вы говорите, что Абаскаль ничего не добился. Но за пять месяцев работы в «Базеле» он улучшил почти всё. Когда он взял команду в январе, она не была на первом месте. Поэтому тренирует не имя человека, а его желание, мотивация. Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал человек с большим желанием. Ещё раз проясню: пока я являюсь спортивным директором «Спартака», здесь не будет тренера, который хочет набить свои карманы, побыстрее закончить тренировку и уехать играть в гольф. Здесь тренер должен страдать, ему нужны высочайшая подготовленность, желание и усердие».

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про интерес иностранца ехать в Россию сейчас: причина одна

«Потому что это «Спартак», – последовал ответ. – Да, клуб интересен даже без еврокубков. Не могу сказать, что так для всех, но это так».

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Про Абаскаля (и заодно про устройство работы в «Спартаке»): готов, талантлив, а если провалится – Каттани уйдёт следом

Каттани назвал Абаскаля «одним из самых многообещающих тренеров Европы»: «Это моё видение. Я бы хотел видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмёл варианты, которые не предполагают интенсивный футбол. Медленный футбол — не наш случай».

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По его словам, с Абаскалем они три дня обсуждали философию игры и футбольные моменты и только потом перешли к разговору «про евро и рубли». «Могу вас заверить, он очень готов. Вопрос в том, чтобы доверять не Абаскалю, а спортивному директору», – добавил Каттани, а потом немного вспылил. «Я могу ошибиться. Но это будет моя ошибка, а не его. Если он провалится, конечно, я уйду вместе с ним. А может, и ещё раньше. Я уже прекрасно понял, как тут всё устроено: с самого первого дня говорят, что я вот-вот уеду. Когда мы выиграли Кубок, я должен был уехать на следующий день. А потом снова уехать. Здесь правило очень простое, и я его понял: любое решение, даже если это просто поднять ручку над столом, это уже риск. Я пообщался с Абаскалем, уровень его профессионализма очень высокий. Мне нет дела, что ему всего 33 года. Тедеско пришёл сюда в 34 и абсолютно точно был одним из лучших тренеров «Спартака» за последние годы».

Контракт рассчитан на два года. С Абаскалем приедут два специалиста: его помощник и специалист по аналитике. Также появится новый тренер по физподготовке.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Про Суперкубок: шутка и перевод на владельцев

«Сыграет ли «Спартак» в Суперкубке зависит от того, прилетит ли Абаскаль сюда на самолёте, – улыбнулся Каттани. – А если серьёзно, то отвечать на этот вопрос должны владельцы».

К слову, Абаскаль должен прилететь в Москву в ближайшие дни.

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Про Бакаева: уход вызван рядом обстоятельств, на решение повлиял Ваноли

Каттани уже не раз отвечал на вопрос про Бакаева, но каждый раз ответ был очень схож с тем, что он сказал и сегодня: у них отличные отношения, но для продления контракта этого недостаточно. Завершение истории футболиста со «Спартаком» он назвал естественным, а причиной тому были не технические или финансовые вопросы, а «алхимия с клубом». И добавил: «Ненормально, когда после матча считают, сколько минут отыграл Бакаев. Зарема на это решение не влияла: единственный человек, с которым я общался по этому вопросу, был Ваноли».

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На очередном вопросе с просьбой объяснить, что значит «естественное завершение отношений» и что за «совокупность факторов» повлияла на уход футболиста, Каттани завёлся: «Появилось два лагеря: кто за Бакаева и кто против. Первые приходят на матчи посмотреть только на него. Есть вот красные и белые, но я хочу, чтобы мы были красно-белыми, а не делились. Ещё раз: это вопрос не экономический, технический, он состоит из множества факторов. Поэтому история Бакаева завершилась естественно. Есть логика, которую сложно понять. Ушёл Бакаев — придёт кто-то другой. Есть совокупность обстоятельств.

Я желаю Бакаеву всего самого наилучшего, у меня хорошие с ним отношения. Решение принято, я за него отвечаю. Те ситуации, что создавались вокруг Бакаева, не шли на пользу «Спартаку». Задолго до моего прихода Бакаев был в центре полемики. Он не заслуживает этого».

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Про трансферную кампанию этим летом: будет непросто, понадобится много терпения

Трансферная кампания сильно изменится, предупредил Каттани, потому что на на неё влияет политическая ситуация. «Этим летом нам будет очень-очень сложно, – добавил он. – Мы помним, как было в апреле, когда игроки могли в одностороннем порядке принять решение и покинуть клуб. Если это повторится сейчас, у нас могут возникнуть серьёзные проблемы».

Но вот хорошая новость: по словам Каттани, есть футболисты, которые хотят и готовы играть в России – регламент ФИФА не запрещает иностранцам сюда приезжать.

Про закрытие «Спартака-2»: дорого, да и в системе нет ничего хорошего

Стоимость содержания «Спартака-2» значительно выше той, о которой писалось в прессе, сказал Каттани. Но закрыли команду не только из-за денег: «Любая вторая команда, когда в неё приходит футболист из академии, начинает играть лучше, но дальше и на команде, и на футболисте это сказывается негативно. Как и с Бакаевым – это совокупность факторов. Для кого-то наличие второй команды полезно, но в случае со «Спартаком» это не так. Клубы, у которых нет второй команды, тоже выступают успешно. Можно провести эксперимент: поставить в главную команду всех футболистов «Спартака-2» и посмотреть, чем это закончится. Но требования в нашем клубе на топ-уровне».

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По словам Каттани, вторая команда дала свои результаты, но их не стоит преувеличивать: тот же Игнатов прошёл академию, да и остальные футболисты из молодёжки проявляли себя в основе лучше, чем игроки из «Спартака-2». «Структура существования второй команды в ФНЛ — гибридная. У них нет давления результата. В этой системе нет ничего хорошего. Но для меня решение закрыть вторую команду создало много проблем: есть большой список футболистов, по которым надо принимать решения», – сказал Каттани.

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