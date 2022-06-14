Холанд дал первое интервью в форме «Манчестер Сити». И упомянул «Краснодар»

Главный трансфер лета: Эрлинг Холанд – в «Манчестер Сити». Мы уже подробно рассказывали о сделке. А теперь наконец-то появилось первое интервью форварда в голубой майке.
Откуда взялся «Краснодар»?
Пресс-служба «Сити» пообщалась с Холандом ещё 25 мая, когда нападающий проходил медобследование. Опубликовали это интервью только сейчас – после того как закончились июньские матчи сборной Норвегии в Лиге наций (у Эрлинга 4+1 по «гол+пас» за четыре матча). Среди прочего новичка спросили:
– У вас был очень короткий период в качестве рэпера. Это правда?
– Да, это так.
– Расскажите про Flow Kingz.
– Это группа, в которой нас было трое. Один парень сейчас без контракта. У него было соглашение с «Краснодаром», но оно прекращено. Эрик Ботхейм. А ещё Эрик Тобиас, который играет в Норвегии. Мы втроём дружим. Нам было немного скучно, поэтому записали песню.
Это видео собрало девять миллионов просмотров. А что касается Ботхейма, о котором говорит Холанд, то он до сих пор без клуба. Причём «Краснодар» брал его за € 8 млн, но футболист так и не сыграл в России.
Что ещё интересного рассказал Холанд?
- «Я выбрал «Сити» из-за отца в какой-то степени. Ведь я родился в Англии и был болельщиком «Сити» всю свою жизнь. Многое знаю о клубе. Отмечу две вещи: я чувствую себя здесь как дома и считаю, что могу тут развиваться».
- «Почему я столько забивал в Лиге чемпионов? Мне нравится этот турнир, вот почему. Это особенный турнир на мой взгляд. У меня на телефоне до сих пор стоит рингтон гимн ЛЧ».
- «Фил Фоден – восхитительный, восхитительный игрок. Такой талантливый. Настолько молод, но так великолепен. И он ещё может развиваться. Марез сказал мне, чтобы я переходил в «Сити», и он был прав. Он рассказывал мне хорошие вещи о команде».
- «Я был на «Мейн Роуд» (стадион «Сити» до 2003 года). На многих матчах присутствовал, но уже этого не помню. Хотя я с мамой, братом и сестрой смотрел матчи отца».
- «Да, это правда. В 2006 году я установил рекорд по прыжкам в длину среди пятилетних».
- «Мне подходит стиль «Сити». Иначе бы я не пришёл сюда. Мне нравятся атакующий футбол и позитивная энергетика, которая исходит от игры «Сити».
Холанд в «Ман Сити»
Фото: mancity.com
Почему Холанд ещё не определился с игровым номером?
Холанд на всех фото и видео позирует с майкой «Сити» без номера. По данным The Athletic, нападающий хочет девятый номер на своей футболке. С этой цифрой на спине он играет в сборной Норвегии и выступал раньше за «Боруссию».
Сейчас этот номер у Габриэла Жезуса. С большой вероятностью он покинет Манчестер этим летом. Одним из главных претендентов на бразильца является «Арсенал», который возглавляет Микель Артета (он раньше входил в тренерский штаб «Сити» и лично знаком с Жезусом).
У Габриэла остаётся один год контракта. Если останется в клубе, то Холанд может взять 15-й номер. Он свободен, и именно под ним выступал в «Сити» его отец.
Бонус (видео спустя 15 лет)
В мае, помимо интервью, «Сити» снял ещё несколько роликов. На одном из них Эрлинг дарит отцу майку «Сити», у которой на спине написано «son» («сын» – в переводе с английского).
Альф-Инге Холанд и Эрлинг Холанд
Фото: Кадр из видео
Второй ролик начинается с фотографии молодого Холанда, сидящего на диване в бутсах и форме «Сити». А затем фото исчезает, и видно уже современного Холанда, сидящего на таком же диване в такой же позе.
На фото юный Холанд сидел в форме «Сити» сезона-2008/2009. Сейчас на нём была уже форма на сезон-2022/2023.
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