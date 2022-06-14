«Спартак-2» и правда не нужен? Что стало с первым набором команды

На сегодняшней пресс-конференции спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поднял тему закрытия фарм-клуба, выступавшего в ФНЛ. В частности, итальянец сказал:

«Для кого-то наличие второй команды полезно, но в случае со «Спартаком» это не так. Клубы, у которых нет второй команды, тоже выступают успешно. Можно провести эксперимент: поставить в главную команду всех футболистов «Спартака-2» и посмотреть, чем это закончится. Но требования в нашем клубе на топ-уровне».

Сколько просуществовал «Спартак-2»? В 2013 году красно-белые вернули фарм-клуб на профессиональный уровень. Тогда основу команды составили игроки молодёжного состава, а возглавил её Евгений Бушманов (что примечательно, при нём же в мае 2022 года «Спартак-2» расформировали). В сезоне-2013/2014 красно-белые выступили в ПФЛ, в зоне Центр. Под руководством Бушманова дубль «Спартака» занял четвёртое место, набрав 50 очков в 30 матчах. Рассказываем, как сложились судьбы футболистов, которые играли за «двойку» красно-белых.

Денис Кутин, защитник, на тот момент 19 лет

Воспитанник академии «Чертаново» был лидером в сезоне-2013/2014 в составе «Спартака-2» по количеству сыгранных минут (2178). За основной состав Кутин дебютировал через год – вышел в Кубке России в матче со «Сменой». Кроме этого, защитник провёл ещё пять игр за «Спартак». Кутин получил мизерное время при Массимо Каррере, но стал чемпионом России. В сезоне-2017/2018 Денис выступал на правах аренды за «Тосно», с которым выиграл Кубок страны. Защитник не смог закрепиться в РПЛ, поэтому отправился в ФНЛ, где сменил ряд клубов – «Армавир», «Шинник», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный». В минувшем сезоне сыграл 28 матчей, получил 10 жёлтых карточек и сделал один ассист.

Дмитрий Гунько экс-тренер «Спартака» «Очень рад за Дениса. Надеюсь, он проявит себя с лучшей стороны. Кутин обладает хорошими качествами, среди его сильных сторон быстрота и игра головой. Этот футболист может действовать и справа в обороне, и в центре».

Александр Пуцко, защитник, 20 лет

Ещё один чемпион России в составе «Спартака». За основу красно-белых Пуцко сыграл всего четыре матча, но, в отличие от Кутина, закрепился в РПЛ. На счету центрального защитника 87 игр в элите в составе «Уфы», «СКА-Хабаровск» и «Ахмата».

Александр Пуцко Фото: Игорь Рабинер, «Чемпионат»

В конце мая защитник покинул «Ахмат» по истечении контракта. В сезоне-2013/2014 Пуцко провёл 25 матчей, отметился двумя голами, красной карточкой и ассистом.

Антон Ходырев, защитник, 21 год

Ходырев сыграл всего четыре матча за основу «Спартака», включая дерби с ЦСКА и «Динамо». Кроме того, в еврокубках защитник попадал в заявку на гостевой матч с «Челси» и домашний с «Марселем». В 2012 году стал обладателем Кубка Содружества в составе молодёжной сборной и был одним из лучших молодых игроков «Спартака». Тем не менее карьера у Ходырева не задалась: он пробовал себя в «Сибири», поиграл за «Сокол», оставил свой след в «Анжи-Юниоре» и «Калуге». Покинув в 2018-м калужский клуб, Ходырев повесил бутсы на гвоздь, так как хороших вариантов в профессиональном футболе не оставалось. В 2021 году Антон работал помощником тренера в ФК «Красный» и начальником команды в «Металлурге» из Видного.

Владимир Обухов, нападающий, 21 год

Обухов продолжает колесить между РПЛ и ФНЛ. К 30 годам форвард сменил восемь клубов: «Спартак», «Торпедо», «Кубань», «Мордовия», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и теперь «Оренбург». Нападающий здорово влился в состав «Оренбурга», отметился шестью голами и ассистом в 10 играх ФНЛ. В сезоне-2014/2015 вместе с дублем красно-белых Обухов стал победителем ПФЛ и лучшим бомбардиром, а годом ранее оформил 13+3 по системе «гол+пас».

Вячеслав Кротов, нападающий, 20 лет

В сезоне-2013/2014 Кротов не только выступал за дубль, но и сыграл один матч в Лиге Европы с «Санкт-Галленом» на выезде. Стоит отметить, что, в отличие от многих игроков дублирующего состава, Вячеславу давали время в основе. Например, Кротов сыграл 10 матчей в РПЛ в сезоне-2014/2015, отметился тремя голами и даже попал в расширенный состав сборной России. После чего нападающий начал новый розыгрыш в дубле, а затем ушёл в «Уфу», за которую выступал до мая 2022-го. С результативностью у Кротова есть проблемы – за семь лет в Башкортостане он забил всего 14 голов и сделал 17 передач в 167 матчах.

Мурат Якин экс-главный тренер «Спартака» «Посмотрите, как он прогрессирует, как старается и вкалывает на тренировках. Помимо того, что он действительно талантливый и одарённый молодой человек, Слава практически никогда не выключается из игры. Кротов заслужил свой гол!»

Константин Савичев, полузащитник, 19 лет

Савичев играл за дубль «Спартака» четыре года. Не получив шанса в основе, полузащитник отправился в «СКА-Хабаровск», вышедший в РПЛ. Там он сыграл 18 матчей (1+1), после чего пытался удержаться в элитном дивизионе, переходя в «Анжи» и «Енисей».

Константин Савичев Фото: spartak.com

В красноярском клубе Савичев стал игроком старта, но уже после того, как команда вылетела в ФНЛ. Последние два сезона Константин играет регулярно: год назад защищал цвета «Чайки», сейчас – «Акрона».

Илья Кутепов, защитник, 19 лет

Главный долгожитель «Спартака» из этого состава. Кутепов провёл больше 100 матчей за основу, выиграл все награды, включая чемпионство, Кубок и Суперкубок России. Теперь 28-летнему защитнику придётся найти новый клуб, потому что контракт со «Спартаком» истёк. Сообщалось, что к Кутепову проявляет интерес «Торпедо». Что касается сезона-2013/2014, то в нём Илья сыграл 21 матч и забил три гола. Лучший результат в его карьере.

Александр Козлов, нападающий, 20 лет

На Козлова возлагали большие надежды. В сезоне-2013/2014 он стал вторым бомбардиром команды с девятью мячами в 19 матчах. Козлов дебютировал за основу «Спартака» в 2010 году и неоднократно получал шансы показать себя. За первый состав нападающий провёл 28 матчей и забил лишь один гол. Покинув «Спартак» летом 2016-го, Козлов искал себя в «Тосно», «Факеле», «Окжетпесе», «Тюмени», «Химках», «Арарате». Кроме того, форвард играл в Крыму, а с мая 2022 года является игроком клуба «Зоркий», который вернулся в ФНЛ-2.

Валерий Карпин экс-главный тренер «Спартака» «Задатки у парня есть, но, чтобы в 17–18 лет ворваться в основной состав «Спартака», надо быть, условно говоря, Марадоной или Месси, обладать исключительным талантом. Козлов продолжает работать, совершенствоваться».

Игорь Леонтьев, полузащитник, 19 лет

Леонтьев не только чемпион в составе «Спартака», но и обладатель Суперкубка России. Пережив успешный период в московском клубе, полузащитник подписал контракт с «Тюменью», а затем переходил в «Чайку» и «Шинник», где выступает сейчас. Леонтьев – игрок основы ярославского клуба, он помог команде вернуться в ФНЛ. Кстати, сезон-2013/2014 был самым результативным для полузащитника в карьере (три гола, пять передач).

Владислав Терёшкин, вратарь, 17 лет

Терёшкин покинул «Спартак» летом 2019 года. Вратарь не сразу нашёл новый клуб: только в январе 2020-го оказался в «Авангарде». С тех пор Владислав сыграл 48 матчей (17 – на ноль) за курскую команду и пропустил 63 мяча.

Владислав Терёшкин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А вот за основу «Спартака» Терёшкин так и не дебютировал, хотя был в заявке в восьми матчах сезона-2018/2019.

Артём Самсонов, полузащитник, 19 лет

Самсонов тоже попал в категорию игроков, на которых не особо рассчитывали в первой команде. За «Спартак» он сыграл 117 минут, включая два матча в чемпионате и один в Кубке России. В сезоне-2017/2018 полузащитник перешёл в «СКА-Хабаровск», но там провёл всего несколько игр и на следующий год стал игроком «Ротора». Артёму доверяли и в Волгограде, и в «Шиннике», куда он перешёл летом 2020 года. Вместе с ярославцами полузащитник вылетел в ПФЛ и вернулся в ФНЛ в этом сезоне.

Денис Давыдов, нападающий, 18 лет

«Спартаковский Месси» регрессировал быстрыми темпами. Казалось, ещё недавно он забивал «Динамо», становился чемпионом России и поднимал над головой Суперкубок. Но с тех пор Давыдов сменил пять клубов: «Спартак» (Юрмала), «Нижний Новгород», ЦСКА (София), «Томь» и «Знамя Труда». В «Знамени» форварда наконец-то прорвало: в этом сезоне он забил девять голов и сделал пять передач в 21 матче ФНЛ-2.