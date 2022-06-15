«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Слово не нравится». Неизвестная сторона Караваева

Защитник сборной рассказал не только о чемпионстве, но и о Петербурге, бразильцах в команде, музыке и кино.

Вячеслав Караваев – чемпион России в составе «Зенита» третий год подряд и важная составляющая успеха сине-бело-голубых в минувшем сезоне. Три его голевые передачи случились в решающих матчах: дома со «Спартаком» (когда питерцы победили 7:1), на выезде с «Динамо» (по сути, репетиции чемпионского матча) и в матче плей-офф Лиги Европы с «Бетисом».

Конец сезона Караваев провёл вне игры: восстанавливаясь от травмы и работая индивидуально. И всё равно ярко отмечал чемпионство, празднуя на поле вместе с партнёрами и много улыбаясь с кубком в руках.

Мы встретились с Вячеславом в Петербурге: вспомнить сезон, прогуляться по городу и поговорить не только о футболе.

Вячеслав Караваев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Зенит» – чемпион. Как? За счёт чего? Самые сложные матчи сезона?

– Вспомним начало сезона. В него ты вступал в качестве чемпиона России. Какое это ощущение?

– В начале сезона ты хочешь одного: «Вот бы по итогу испытать те же самые победные эмоции». Отдохнул, чуть успокоился после предыдущего сезона, и у тебя первый официальный матч – на Суперкубок. Идея такой игры с трофеем – вообще классная. Выиграть что-то в начале – это дополнительные положительные эмоции, заряд и прилив сил.

И пускай некоторые говорят, что победы приедаются, но, если ты спортсмен и твоя задача – выигрывать трофеи, как это может приесться? Профессионалов мотивировать не надо. Представь: ты закончил карьеру и рассказываешь детям, что выиграл десять кубков. Такие эмоции – это круто, хочется повторять их постоянно!

– Болельщики перед началом сезона рисуют примерную турнирную таблицу, пытаясь угадать, кто на каком месте финиширует. У футболистов есть похожие споры: кто сколько забьёт, как команда закончит сезон?

– В «Зените» никогда такого не было. А вот в Чехии мы внутри команды ставили по 200 крон на победителей в матчах чемпионата мира по хоккею. Там всегда жёсткая ковка была, а зарубы России и Чехии – это вообще классика.

– В какой момент ты понял, что «Зенит» в этом сезоне идёт к чемпионству?

– У меня изначально не было сомнений. Ты с самого начала веришь в команду, тренерский штаб и ребят, с которыми играешь. Идёшь по дистанции от матча к матчу, выигрываешь и стараешься весь сезон быть на первом месте.

– Ты согласен, что «Зенит» доминирует в России?

– Не сказал бы, что доминирует. Мне это слово, если честно, не нравится. Нам просто хочется побеждать в каждой игре и выигрывать титулы.

Вячеслав Караваев Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

– Вспомни самые сложные матчи сезона. Кто из соперников удивил?

– В чемпионате России сложные все топовые матчи. В этом сезоне прилично выступал ЦСКА. Собрали состав, но концовка не получилась. «Сочи», наверное, – открытие сезона. «Локомотив» ещё строит команду заново, у них постоянно меняется состав. Приятно удивляет «Краснодар» – даже после отъезда легионеров. Очень обидно за «Рубин» – переживаю за Леонида Викторовича. А с «Динамо» мы конкурировали до последнего.

Лига чемпионов – всегда тяжёлый турнир. Жаль, конечно, что не сыграл в Лондоне против «Челси» – клуба, который мне симпатичен с детства, и на стадионе, который тогда видел только по телевизору. Хорошо, что в Питере получилось. Обидно, что не смогли взять очки в домашней игре с «Ювентусом». В таких матчах на стороне соперника – опыт еврокубков.

– «Зенит» снова не вышел из группы Лиги чемпионов, но многих приятно удивил своей игрой с сильными командами. Ничья 3:3 с «Челси» – это было ярко. Чтобы двигаться дальше, нужен тот самый опыт?

– Конечно, ведь такой опыт даёт даже больше, чем кажется. Ты в основном играешь против чемпионов топовых лиг. Прогресс есть, но по-настоящему о нём можно будет говорить, когда мы как минимум два года подряд выйдем из группы и сыграем в плей-офф. А так любая команда может раз в 10 лет выйти из группы и сказать, что у них есть прогресс.

– Впереди – сезон без еврокубков.

– Я был готов, что нас отстранят, и ни на что не надеялся перед апелляцией. Просто смирился. Раз так, надо попытаться выиграть все три (или четыре, если об этом объявят официально) трофея внутри страны.

– Вспомни свой лучший матч в этом сезоне.

– Понравилось, как со счётом 7:1 разгромили «Спартак». Это было круто, у нас всё получалось. После таких побед – а особенно когда крупно обыгрываешь принципиального соперника – вся неделя проходит на позитиве. Похожие ощущения испытал после победы 4:1 над «Динамо».

– Матч с «Динамо» перед перерывом, когда ты отдал голевую – мини-финал чемпионской гонки?

– Может быть. Для нас было важно уйти первыми на перерыв с точки зрения психологии, эмоций. «Динамо» было в двух очках, впереди 12 туров – это легко отыгрывается. Тогда и ЦСКА, и «Локомотив» ещё могли залететь на первое место.

– Расскажи о Семаке. Какой он тренер: мягкий, справедливый?

– Когда что-то не устраивает – может напихать, где надо – похвалит, когда это будет уместно – посмеётся. Золотая середина.

– Как ты отмечал чемпионство?

– Взрывной вечеринки не было: после матча с «Локомотивом» мы провели вечер с семьями. А вот уже после «Химок» пошла основная часть – корпоратив для сотрудников клуба, персонала, футболистов, работников офиса. Мне, к сожалению, из-за травмы танцевать нельзя, поэтому уехал одним из первых. Спать и восстанавливаться.

На следующий день с родителями съездили в Смольный собор, походили, погуляли по Питеру. Из-за травмы в этом году лично мой чемпионский праздник получился скромнее. А вот в прошлом на следующий день после чемпионства ходил с папой в баню.

Жизнь во время травмы: как выглядит восстановление и как реабилитолог «Зенита» обожает мультфильмы

– Расскажи поподробнее про это состояние. Что чувствует травмированный игрок, когда не может выйти на поле?

– Когда ты не на поле и не можешь помочь команде, то переживаешь ещё больше. Особенно сильно это проявилось в чемпионском матче с «Локомотивом». Но в целом любой профессионал должен уметь с этим справляться.

В первые дни после получения травмы, конечно, было грустно. Провёл это время дома, так как хромал и почти не мог ходить. Сразу подумал: «Лишь бы ненадолго». И когда сказали, что пропущу три месяца: «Ну, более-менее». Тем более это случилось под конец чемпионата, и я не потерял так много игрового времени. После снимка уже был морально готов к операции – и это хороший подход. Потому что, бывает, игроки надеются на обратное, а потом снова расстраиваются, когда им это предстоит.

– Было страшно?

– Вообще об этом не думал. Чувствовал себя даже подозрительно спокойно. Только в сам день операции прошёл небольшой мандраж. Но в целом – всё нормально.

– Восстановление после травмы – это больше свободного времени или же его нехватка?

– Я бы сказал, всё осталось также. Приезжаю на базу в полдесятого, в десять начинаю работу в зале, посещаю процедуры. Это плюс-минус два часа. Когда начну ещё и тренировки на поле, потребуется больше времени. Сейчас я стал уделять больше внимания разминке в зале – прокачиваю ноги и готовлю их к основной работе. Это более профессиональный подход, чтобы по возможности избежать травм в дальнейшем.

Павел Плешков, реабилитолог «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Со мной занимается тренер-реабилитолог Павел Сергеевич Плешков – он в клубе с 2004 года и застал старую базу, когда там стояли одно здание и баня, и больше ничего не было. Мы видимся каждый день, и это важно, что с Павлом Сергеевичем я чувствую себя комфортно. С ним легко. Оба понимаем, где надо поработать, где можно пошутить. Был момент, я спросил, можно ли мне уже пойти по воротам побить, и он в шутку сказал: «Ну, иди-иди. Сейчас как сразу на сто метров ударишь».

– Правильно понимаю, что ты вернёшься на поле в районе сборов?

– Думаю, что да. Не буду загадывать. Возможно, на сборах ещё буду тренироваться индивидуально.

– Есть ли поддержка от команды? Или, наоборот, троллинг, что всё, твоё место занято.

– Все ребята, на самом деле, поддерживают. По сути, мы с ними практически не пересекаемся. У команды – свой график и своё расписание. У меня – своё. Но, бывает, заходишь в зал, кто-то подойдёт, что-нибудь скажет. Барриос постоянно говорит: «О, Кара, ты тут».

Вячеслав Караваев в зале Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

Семья тоже поддерживает: отец после получения травмы звонит каждый день, переживает. Недавно приезжали родители. Такое общение – намного дороже, чем какие-либо подарки.

– Кстати, про подарки. Бывало, делал что-то своими руками?

– Сам я – нет, всё больше ногами (смеётся). А вот моя жена Катя несколько лет назад расписала мне джинсовку. Картину тоже мне написала, но почему-то хранит у себя, мне не отдаёт. Надо будет уточнить этот момент.

Занятия защитников с Анюковым и тренировки на лыжном склоне или в самолёте

– У тебя уже три чемпионства с «Зенитом». Вспомни первое и нынешнее. Что изменилось в команде и лично в тебе?

– «Зенит» в любом случае меняется. Игроки уходят и приходят, но при этом в команде остаётся дух победителей. Откуда он берётся? Из побед! Когда я только пришёл в «Зенит» – в 2020-м году мы выиграли Суперкубок, Кубок и чемпионат. И вот так ты выигрываешь трофеи, и от победы к победе у тебя появляется этот дух.

У себя в голове ты держишь что «Зенит» – это топ-клуб, чемпион. И ты не можешь отдавать очки в той игре, где должен их забирать. Такой у нас выработался менталитет: сейчас для «Зенита» нет ничего, кроме первого места. Теперь, когда теряешь очки с командами из нижней части таблицы, это сильнее задевает.

Конечно же, хочется проводить сезон не скачкообразно, а плавно, стабильно.

Вячеслав Караваев в матче Лиги чемпионов Фото: fc-zenit.ru

– Это про команду. А в чём лично ты стал лучше? Подавать, игру читать? Может быть, жать от груди?

– Не знаю, может быть, и стал больше жать (смеётся). На самом деле, стал опытнее. Стараюсь больше времени уделять обороне, потому что в этом сезоне мы много для себя пропускали, были проблемы с защитой – то у меня травма, то ещё кто-то выбыл.

У нас для разбора ошибок проводят теорию. Не только общую для всех, а специальную, по позициям, в том числе и для защитников. На таких занятиях мы с нашим начальником Сашей Анюковым разбираем действия, делимся своими мыслями. Иногда собираемся в неформальной обстановке: пьём кофе после тренировки и смотрим игровые эпизоды на ноутбуке.

Собираемся, когда это действительно нужно. Если сыграли две-три игры «на ноль», то зачем лишний раз проводить теорию? А когда что-то идёт не так, то почему бы не собраться!

Мы смотрим не только наши игры, но и топовые команды. Отчётливо помню игру «Порту» и «Атлетико» в Лиге чемпионов – насколько слаженно они играют в обороне, насколько компактно у них получается это делать. Понятно, весь матч так играть не будешь, но когда ты доводишь до автоматизма выход из обороны в атаку – это круто.

– А как сам «Зенит» в последнее время изменился на бытовом уровне? Новые тренажёры, новые блюда в столовой?

– Появился тренажёр D-WALL – такая сфера с экраном, где ты прорабатываешь координацию, причём в игровой манере. Можно включить режим пилота и летать на самолёте. Можно – кататься на лыжах.

Вячеслав Караваев Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

– Расскажи про восстановление. Есть ли у вас ритуал бани, может, кто-нибудь выступает в роли банщика?

– Банщика нет, но баня, естественно, есть. Туда ходят все, в том числе легионеры, но особенного культа парения у нас нет. А те, кто хочет попариться с вениками, ездят в сторонние бани.

Плюс на базе есть хамам, бассейн, массажисты. Мне понравилась спа-капсула: там можно настроить пар, включать разные виды душа, активировать ароматерапию. Лежишь и кайфуешь в такой прикольной капсуле – а вот ребятам в команде она почему-то не зашла.

– Говорят, самая жёсткая баня была у Александра Гришина.

– О, да. Когда мы ходили в баню в дубле ЦСКА, аж уши в трубочку заворачивались. А вообще париться любят многие – сауна у нас была даже на базе в «Витессе», голландцы туда постоянно заходили. Но, конечно, без веников.

«Зенит» – это рок! Говорим с Караваевым о музыке

– Многие футболисты обычно говорят про свою команду: «Коллектив отличный». А бывает, что не отличный?

– Бывают какие-то недопонимания – например, закусились на тренировке. Никто не любит проигрывать. Но в раздевалке всё прекращается, ведь мы делаем одно дело. Меня с детства учили, что в жизни ты можешь не общаться с человеком, руку не жать, но когда ты с ним выходишь на футбольное поле – вы заодно. Можешь ненавидеть его, но на футбольном поле убивайся и защищай, если на него наезжают.

– В «Зените» появилась целая бразильская диаспора. Расскажи, какие они? Шумные?

– Все разные. Не сказал бы, что громкие. Много общаются друг с другом, но не выпадают из коллектива. Даже наоборот – здорово его дополняют своим колоритом, музыкой. Диджеем у нас, правда, выступает Барриос: включает свои латинские мотивы, из-за которых некоторые игроки могут беситься. Ну правда, когда они играют целый день – люди вешаются (смеётся).

В последнее время Барриос начал ставить довольно старую музыку типа 50 Cent, In da club, Candy shop – мы кайфуем, потому что выросли на этом.

Легионеры «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Когда «Зенит» выиграл чемпионство, какая музыка играла?

– Когда мы берём кубок, у нас традиционно звучит «В Зените» группировки «Ленинград».

– У тебя самого, кстати, меняются музыкальные вкусы? В нашем прошлом интервью мы много говорили о группе ГРОТ.

– ГРОТ надо слушать и вдумываться. А порой хочется простой весёлой музыки. Иногда рэп, иногда рок, который в детстве совсем не любил. А сейчас тот же Linkin Park – с удовольствием.

– Ещё на «Петровском» у фанатов был перфоманс «Зенит» – это рок». Согласен?

– Согласен, что «Зенит» – это рок. У меня даже пост есть – мой гол в ворота «Ахмата» под трек «Алисы» «Небо славян» в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба. Это было символично.

«Зенит», Петербург и фанаты

– Как выглядит твой день вне футбола?

– Всегда по-разному. В выходной хочется выспаться и никуда не спешить, а потом – уже по ситуации. Выхожу прогуляться по тому же Крестовскому острову. Сейчас появилась собака: порода сиба-ину, зовут Шелби, и в 8 утра с ним уже надо идти на прогулку. А из-за того, что собака молодая, её надо выгуливать раз пять в день. Сейчас живу за городом – это очень удобно.

– Для восстановления тебе необходимо одиночество?

– Для расслабления иногда могу полчаса полежать в другой комнате в тишине или музыку послушать. А день-два в одиночестве – уже много.

– У тебя есть какое-нибудь место силы?

– Московский район Новогиреево – там я родился и вырос, там дом. В Петербурге – Исаакиевский собор, Невский, Эрмитаж, Казанский собор. За городом разные места. Также люблю прогулки по городу во время белых ночей. Июнь, солнце, тёплая погода – лучшее время для этого.

Вячеслав Караваев Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

– Ты – москвич, жил в Европе. Каким тебе кажется Петербург?

– Красивый, уютный европейский город, где в центре нет высоких зданий и хочется много ходить пешком. Ещё говорят, что в Петербурге не хватает солнца, но я бы не сказал, что его сильно меньше, чем в Москве.

– Мы с тобой сегодня были на Стрелке Васильевского острова.

– Да, это очень значимое место для «Зенита»: там мы отмечали моё первое чемпионство в Петербурге. Приехали сюда на автобусе, поучаствовали в файер-шоу, я взял флаг помахать, но кто-то из болельщиков вытянул его у меня из рук (смеётся).

– У тебя есть любимая фанатская кричалка?

– Мне нравится гимн «Город над вольной Невой», который они поют стоя с шарфами. Когда полный стадион, это особенно красиво смотрится.

– Петербург – город на воде. Семак говорит, что расслабляется, когда смотрит на Неву.

– У меня такого нет. Мне, скорее, помогают посиделки где-нибудь за городом: собраться с семьёй, пожарить мясо, расслабиться. Мясо, кстати, стараюсь готовить сам, а в качестве маринада использую сливки. От них мясо становится мягче.

– Самые интересные, памятные места на планете Земля? Что бы хотел посетить или куда бы хотел вернуться?

– Самое необычное – пирамиды майя в Мексике. Мне было 16-17 лет, когда мы приехали туда на турнир с ЦСКА. Я купил себе шляпу сомбреро и в ней там рассекал. А хотел бы посетить Китай (во время турне по стране с ЦСКА почти ничего не увидел) и слетать на другой континент, в Северную Америку. Интересно посмотреть, как там живут люди.

Вячеслав Караваев Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

Обсуждаем кино: наше, спортивное, мотивирующее

– С тобой интересно обсуждать кино. Что сейчас смотришь?

– С женой смотрим «Зелёную стрелу», потому что я фанат комиксов, а Катя – сценарист и даже подумывает о собственном кино. Из последнего увиденного – «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой. Это фильм про девочку, которая приехала в общежитие, но ей там не давали учиться. И когда она сняла новую комнату у пожилой дамы и ложилась спать, то видела другую девушку. Будто бы проживала за неё жизнь, о которой на самом деле мечтала. Ещё хочу посмотреть новый сезон «Острых козырьков» – мне очень нравится этот сериал.

– Есть фильмы, которые тебя сформировали?

– Их много. «Брат-2», советские фильмы, «Место встречи изменить нельзя» – вообще один из любимых. Советский кинематограф – это что-то особенное.

– Фильм, который тебя мотивировал?

– «Рокки» – в моменте, когда он под песню «Eye of the tiger» бежал по лестнице. И, возможно, так ответят многие спортсмены (смеётся). Очень нравятся «Троя» и «Гладиатор» – великолепные фильмы.

«Легенда номер 17» – добрая, мотивационная картина про спорт. Кстати, про Андрея Мостового в «Зените» одно время шутили, что он легенда номер 17.

Мечты

– И последние вопросы. Ты – чемпион России в третий раз подряд. Планы на ближайшее будущее?

– Радоваться третьему чемпионству и стремиться к четвёртому. Выиграть Кубок и Суперкубок. Постоянно идти к новым трофеям.

Вячеслав Караваев Фото: Из личного архива Вячеслава Караваева

– Твоя мечта в футболе?

– Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов.

– А мечта вне футбола?

– Жить в мире и понимании, материальные ценности не так важны. Ещё большая дружная семья с собакой. И домик. Желательно у моря!