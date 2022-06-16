«Это футбол, а не рынок рабов». Как перетрясут календарь из-за зимнего чемпионата мира

В Лиге чемпионов, например, каждая команда будет играть две недели подряд. А вот что будет в России — пока вопрос.

Следующий сезон станет самым необычным в футбольной истории – такого графика в мировых лигах не было никогда. Из-за того, что чемпионат мира пройдёт зимой (с 21 ноября по 18 декабря), чиновникам во многих странах приходится изощряться, составляя расписание с минимальным уроном для футболистов. Но даже желание сделать лучше не даст никаких гарантий, что тем, чьи сборные не поедут на чемпионат мира или кого не вызовут в национальную команду, такой непривычный график не нанесёт урон.

Сместилось всё: предсезонка, начало сезона, перерывы, еврокубки. Лига наций, которая обычно проводилась осенью, была перенесена на начало июня: из-за этого у игроков, которые участвуют в турнире, будет всего две недели на отдых, так как предсезонная подготовка клубов стартует уже в 20-х числах июня.



Плотный график, естественно, раскритиковали: Лука Модрич пожаловался, что футболистов никто не спросил, когда поставили четыре матча почти сразу после окончания сезона; Эндрю Робертсон возмутился, что из-за переноса матчей на июнь и чемпионата мира в ноябре у игроков будет всего две недели нормального отдыха; Юрген Клопп и вовсе назвал турнир смехотворным – мол, за сезон игроки и так проводят по 70 матчей, а потом ещё вынуждены биться в плотном графике ничего не значащей Лиги наций.



А ведь это только начало – впереди у клубов очень сложные полгода.

Англия

Клубы АПЛ перед началом сезона отправятся в международные турне: «Ливерпуль», например, сыграет в Таиланде и Сингапуре, «Челси» проведёт три матча в США, а «Тоттенхэм» полетит на родину Сон Хын Мина – в Южную Корею.



Сезон стартует 5 августа (на неделю раньше, чем обычно), первая его половина продлится до 12 ноября, а дальше – длинный перерыв до 26 декабря. То есть неделя до ЧМ, турнир, потом ещё неделя после. Сразу после возобновления начнётся Boxing Day. Полный календарь уже опубликовали – его можно посмотреть на сайте АПЛ (но для российских пользователей доступ к нему заблокирован).



Финальные матчи должны пройти 28 мая.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Испания

Ла Лига стартует 12 августа, а на перерыв уйдёт 14 ноября. После чемпионата мира сезон возобновится 29 декабря, после чего продлится до 4 июня. А есть ещё Кубок Испании, первые раунды которого пройдут 3-5 января 2023-го, последующие – 17-19 января и 24-26 января. Это на два игровых дня больше, чем в прошедшем сезоне. При этом с 11 по 15 января состоится ещё Суперкубок, который проходит в формате «финала четырёх» (финалисты прошлогоднего Кубка Испании, первое и второе места в лиге – также по итогам прошлого сезона) в Саудовской Аравии.



Так что у испанцев будет очень сложный месяц после ЧМ.

Италия

Итальянцы начнут сезон 14 августа и будут играть до 13 ноября, потом – огромный перерыв в 52 дня. Возобновится чемпионат только 4 января и продлится до 4 июня. При этом Суперкубок также состоится в январе в Саудовской Аравии.

Германия

Здесь ещё интереснее: старт сезона — 5 августа, перерыв на чемпионат мира — с 13 ноября, возобновление чемпионата – аж 20 января. Финальный тур – 27 мая.

Франция

Лига 1 стартует 6 августа, последний тур перед перерывом – 12-13 ноября. Возобновится чемпионат 27 декабря, после чего играть будут до 4 июня.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Россия

РПЛ стартует раньше всех – 17 июля, а вот на перерыв уйдёт вместе с остальными, 13 ноября. После начнётся долгая пауза аж до 4-5 марта. Финальный тур запланирован на 3 июня. Учитывая, что сборная России не едет в Катар, неизвестно, чем будут заниматься клубы с середины ноября по начало марта.

Еврокубки

Квалификации в Лиге чемпионов стартуют уже 21 июня, следом начнётся отбор в Лигу конференций (7 июля) и Лигу Европы (4 августа). Закончатся все отборочные матчи 24-25 августа.



Групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне получится очень плотным, потому что команды будут вынуждены закончить его на месяц раньше. Темп получается бешеный: две недели подряд, перерыв две недели, и снова две недели подряд. Получается, что в топовых лигах футболисты будут проводить матчи каждые 4-5 дней.

2022/2023 2021/2022 1-й тур 6-7 сентября 14—15 сентября 2-й тур 13-14 сентября 28—29 сентября 3-й тур 4-5 октября 19—20 октября 4-й тур 11-12 октября 2—3 ноября 5-й тур 25-26 октября 23—24 ноября 6-й тур 1-2 ноября 7—8 декабря

Плей-офф особо не пострадает, но вот с 1/4 финала начинается небольшой сдвиг на неделю, из-за чего и финал состоится в начале июня.

2022/2023 2021/2022 1/8 финала 14-15 и 21-22 февраля / 7-8 и 14-15 марта 15-16 и 22-23 февраля / 8-9 и 15-16 марта 1/4 финала 11-12 апреля / 18-19 апреля 5-6 апреля / 12-13 апреля Полуфиналы 9-10 мая / 16-17 мая 26-27 апреля / 3-4 мая Финал 10 июня 28 мая

В Лиге Европы и Лиге конференций почти то же самое (матчи проводятся на той же неделе, что и ЛЧ), но вот финалы состоятся раньше. ЛЕ – 31 мая, ЛК – 7 июня.

Мнения – неоднозначные

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уверен, что чемпионат мира в середине сезона позволит игрокам подойти к нему в оптимальной форме. «У нас будут свежие футболисты, – сказал он. – Раньше игроки приезжали в сборную после тяжёлого 10-месячного сезона и были уставшими. Как тренер я очень рад, что чемпионат мира будет в ноябре».

Маэта Моланго, глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), энтузиазма Далича не разделяет: он опасается, что перед чемпионатом мира у игроков будет бешеный ритм, который отрицательно скажется на их здоровье и производительности. «Конечно, вы можете играть в выходные, в середине недели, а потом снова в выходные. Но что происходит через неделю? Можете ли вы делать одно и то же снова и снова? Вот где вы достигаете неустойчивого ритма».



Футболисты солидарны – идея играть в Лиге наций, немного отдыхать, потом готовиться к сезону и впахивать, играя с короткими перерывами, им совершенно не нравится. «У футболистов будут травмы, – говорит вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. – О нас никто не думает. Мы не роботы. У нас всё больше игр, всё меньше времени на отдых, но никому нет до этого дела».

Тибо Куртуа Фото: Getty Images

Гарет Бэйл призвал футбольное руководство что-то изменить, потому что играть на высоком уровне в таком темпе невозможно без последствий для здоровья. «Что-то должно измениться. Футбольное руководство должно что-то сделать с этим, но, к сожалению, тут замешаны деньги. В конце концов, это бизнес, но ради благополучия игроков нужно отвлечься от денег. Каждый футболист скажет вам, что матчей слишком много. Невозможно играть на высоком уровне при таком количестве матчей», – сказал он.

Хуже всего придётся южноамериканским футболистам: им приходится преодолевать большие расстояния и менять часовые пояса, каждый раз отправляясь в состав сборной из европейских клубов. «Как футболисты мы должны быть способны бороться с этим ради наших карьер и семей, но, прежде всего, ради футбола как развлечения. Футбол – это праздник, а не рынок рабов», – сказал Артуро Видаль.