«Единственный момент, о котором жалею». Как у ЦСКА слетел переход будущей легенды «Реала»

Марсело – один из самых известных защитников в современном футболе. На днях он сделал себе татуировку с годом очередной победы в Лиге чемпионов. У бразильца на левой ноге изображён сам трофей, а под ним года: 2014, 2016, 2017, 2018 и теперь ещё 2022. Всего за 14,5 года в «Реале» Марсело взял 25 разных трофеев.

А ведь в 2006 году Марсело был близок к переходу в московский ЦСКА

Сейчас это кажется невероятным, но в июле 2006 года вышла новость о переходе Марсело из бразильского «Флуминенсе» в ЦСКА. И речь шла не просто об интересе российской команды к 18-летнему футболисту, а о том, что все условия уже согласованы. На тот момент никто в России (да и во всем мире) ещё не понимал масштаб этого игрока.

Информация появилась на радио «Маяк». Другие российские СМИ подхватили новость со ссылкой на «Маяк». Заголовок на РБК был и вовсе: «Марсело перешёл в ЦСКА». Утверждалось, будто это состоявшийся факт.

СМИ в 2006-м уже отправили Марсело в ЦСКА Фото: Скриншот

Что в 2006 году у ЦСКА было с составом?

По состоянию на лето 2006 года ЦСКА считался главным клубом страны. За год до этого команда выиграла Кубок УЕФА (так раньше называлась Лига Европы), а затем и чемпионат России по итогам календарного 2005 года. К лету 2006-го ЦСКА также возглавлял таблицу РПЛ, а в команде зажигали бразильцы Вагнер Лав и Жо, которого взяли в январе 2006 года за € 5 млн (по данным Transfermarkt).



Тренер Валерий Газзаев стабильно выпускал трёх центральных защитников (Игнашевич и Березуцкие), а левый фланг оставался почти всегда за Юрием Жирковым. Хотя в какой-то момент он всё-таки перестал попадать в основу из-за небольшого повреждения и как раз в июле пропускал матчи.

Откуда эта новость появилась на «Маяке»?

Евгений Гинер стал владельцем ЦСКА в 2001 году и в 00-х охотно общался с прессой. Это сейчас он мало что говорит публично, а тогда давал и комментарии после матчей, и большие интервью разным СМИ. Причëм именно с радио «Маяк» Гинер общался весьма плотно.

«Чемпионат» обратился к журналисту Дмитрию Сухинину, который работает на «Маяке» с 2005 года:



– Честно, не помню, как появилась эта информация о Марсело – эксклюзивно в эфире радио «Маяк» или просто на ленте новостей взяли откуда-то. Вообще, Гинер в то время часто общался с «Маяком». Он и к нам в редакцию приезжал, и я к нему ездил записывать интервью.

Так кто же был первоисточником новости про Марсело в ЦСКА?

Хорошие отношения журналиста с руководством футбольного клуба регулярно трансформируются в инсайды. Было весьма похоже, что в случае с новостью о Марсело случилось именно так. Можно было предположить, будто Гинер что-то рассказал не под диктофон. Однако здесь ситуация была другой.



Первоисточником информации был вовсе не «Маяк», а бразильское издание clickpb.com.br. Оно утверждало, что для трансфера уже всё готово и «остаётся лишь поставить подписи». Уточнялось, что $ 5 млн, полученных за Марсело, пойдут на погашение задолженностей «Флуминенсе» перед футболистами и другими сотрудниками.

Может быть, это фейк и бразильцы выдумали новость?

Судя по всему, ЦСКА действительно интересовался Марсело и был близок к трансферу. Эту информацию подтверждают не только бразильские СМИ, но и экс-спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Вот что он говорил «Спорт-экспрессу».



– Кто вам особенно понравился, но в ЦСКА не попал?

– Левый защитник из «Флуминенсе». Мы как раз искали такого игрока. Атакующий, проворный. Очень я хотел его забрать!



– Что помешало?

– «Реал» перехватил. Это Марсело. С руководителями клуба я договорился, они предупредили: если «Реал» откажется – отдаем вам. Но в Мадриде не дураки работают.



Переговоры по Марсело подтверждал и Евгений Гинер. Он рассказывал в интервью еженедельнику «Футбол»:



– Единственный момент, о котором жалею, где думаю, что, возможно, не дожал до конца, – это переговоры по поводу защитника Марсело. Если бы я предпринял какие-то дополнительные шаги, он бы сейчас был не в «Реале», а у нас.

Марсело во «Флуминенсе» Фото: ФК «Флуминенсе»

При этом, вероятно, в словах Салькова была допущена неточность. Он утверждает, что трансфер не состоялся, потому что «Реал» перехватил футболиста. Бразильские СМИ (например, Jornal de Brasília) настаивают, что «Флуминенсе» не дождался окончательного предложения, и трансферное окно закрылось с наступлением сентября.

То, что ЦСКА сам отказался от Марсело, косвенно подтверждают два факта (помимо информации бразильцев). Во-первых, слова Гинера о том, что он мог дожать. Во-вторых, тот факт, что Марсело тем летом никуда не перешел. В «Реал» он попал лишь в январе 2007 года.

Однажды у ЦСКА сорвался трансфер, когда подписи уже стояли

Забавно, что в случае с Марио Фернандесом произошла противоположная история. Он был крайне близок к переходу в «Реал», но оказался как раз в ЦСКА. По версии Марио Фернандеса, «Реал» чуть-чуть опоздал и прислал предложение сразу после того, как была поставлена подпись под контрактом с ЦСКА. Правда, агент защитника Жорже Машаду утверждает, что у Марио было на руках два предложения и он сам выбрал ЦСКА.

Ну а касательно сорвавшихся трансферов ЦСКА, то самый легендарный случай произошел летом 2007 года. Тогда нападающий «Амкара» Евгений Савин уже тренировался с ЦСКА. Ему не только арендовали машину и квартиру, но и сделали официальное удостоверение. Под контрактом даже стояли подписи – не успели только в РФПЛ зарегистрировать.

Судя по словам Алексея Сафонова (агента Савина), в сделку захотела влезть подмосковная криминальная группировка – она рассчитывала получить € 200 тысяч от трансфера, и агент был готов сам компенсировать эту сумму, но ЦСКА пошёл на принцип и отказался от форварда.